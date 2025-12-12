Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Монреале на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 3 часа 9 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Монреаль - город, где сбываются мечты Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие $150 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 103 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Монреаль: французское начало, английское продолжение Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города $150 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Монреаль - город науки и искусства Прогулка по улице Шербрук в Монреале: музеи, университеты и скульптуры ждут вас. Узнайте историю «золотой квадратной мили» и её значение сегодня $150 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Монреаля

Ответы на вопросы от путешественников по Монреалю в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монреале Монреаль - город, где сбываются мечты Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее Монреаль - город науки и искусства В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Монреалю в декабре 2025 Сейчас в Монреале в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Монреале (Канада 🇨🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 112 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Канады. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль