Семейные развлекательные экскурсии Монреаля

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Монреале на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Пешая
3 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Обойти центр города и познакомиться с его историей и традициями, искусством и архитектурой
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Прогулка по Старому городу с погружением в его историю, архитектуру и лица
Сегодня в 08:00
29 мар в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
Знаковые учреждения, блестящие ученики и легендарные места еврейского квартала
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Монреаль - город науки и искусства
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город науки и искусства
Пройти по улице Шербрук и познакомиться с её архитектурой и известными людьми
29 мар в 08:00
30 мар в 08:00
$150 за всё до 6 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Монреалю в категории «Можно с детьми»

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  1. Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
  2. Монреаль - город, где сбываются мечты
  3. Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
  4. Монреаль - город науки и искусства
Сколько стоит экскурсия по Монреалю в марте 2025
Сейчас в Монреале в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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