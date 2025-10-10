Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие
Завтра в 15:00
11 окт в 15:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль: французское начало, английское продолжение
Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города
Завтра в 15:00
11 окт в 15:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бульвар Сен-Лоран - история евреев
Узнайте, как еврейская община Монреаля оставила свой след на бульваре Сен-Лоран, и посетите знаковые места, связанные с их историей
Завтра в 15:00
11 окт в 15:00
$150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Монреалю в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монреале
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Монреалю в октябре 2025
Сейчас в Монреале в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Монреале (Канада 🇨🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 108 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Канады. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь