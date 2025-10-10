Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Монреале на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Монреаль - город, где сбываются мечты Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие $150 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 100 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Монреаль: французское начало, английское продолжение Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города $150 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Бульвар Сен-Лоран - история евреев Узнайте, как еврейская община Монреаля оставила свой след на бульваре Сен-Лоран, и посетите знаковые места, связанные с их историей $150 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Монреаля

