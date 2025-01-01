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7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ

Павел
Павел – Гид из Монреаля
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ.

МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ.

ХРАМЫ И МУЗЕИ
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7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ

Что вы увидите

  • Монреаль
  • собор Монреальской богоматери
  • ораторию святого Иосифа
  • столицу провинции город Квебек
  • знаменитые храмы
  • памятники и музеи Монреаля и Квебека. Каньйон Святой Анны и собор святой Анны
  • где происходят чудеса исцеления
  • музей индейцев
  • Montmorency водопад
  • старый порт
  • остров Orleans
  • обсерватория Квебека
  • ледовый отель и многое другое.
Канадская провинция Квебек притягивает туристов со всего мира уникальным сочетанием старинной архитектуры, потрясающими природными памятниками, необыными музеями и памятниками. Монреаль уже давно зарекомендовал себя как одно из самых популярных мест в мире путешествий.
Особый шарм Монреаля является продуктом его уникальной истории 📖, в которой смесь европейской и американской культур органично сочетается с самыми современными тенденциями в мировой культуре. Культурный центр города — Downtown Montreal, расположенный у подножия горы ⛰️ Royal, предлагает широкие возможности для всех, кто готов потеряться в прелести этого необычного города с его маленькими магазинчиками, уютными кафешками, милыми ресторанчиками с изысканной французской кухней. Выдающиеся музеи 🖼 также совсем близко: Монреальский музей изобразительных искусств, Музей современного искусства, Музей истории Мак Корд и Канадский центр архитектуры. Многие другие шоу и выставки проходят постоянно и по всему городу, так что здесь никогда нет недостатка в развлечениях.
Старый порт, безусловно, нельзя пропустить. Здесь можно прокатиться на конном экипаже мимо исторических зданий 18-го и 19-го веков, посетить знаменитый собор Нотр-Дам.
Квебек Сити, столица ⭐️ провинциии Квебек. Это город 🏙️, который запомнится вам на всю жизнь. 5 лет назад город отметил свое 400-летие. Совсем немного городов в Северной Америке могут похвастаться такой историей.
Когда основатель города Самюэль де Шамплен выбрал место для его основания, он назвал это место “Kébec” (слово из индейского языка, смысл которого “место, где река сужается”). Тогда он вряд ли мог предположить, что закладывает основу для французского освоения Северной Америки. Туристы посетят музеи города, попробуют настоящий французский луковый суп и вино 🍷 из местнного винограда, совершат экскурсию ⛳ по реке Святого Лаврентия.
Незабываемое впечатление оставит в памяти Каньон Святой Анны, который находится недалеко от Квебек-Сити. Водопад в этом каньоне по праву сравнивают с Ниагарским водопадом.
Что входит
  • 7 дней экскурсий и туров по французской Канаде с русскоязычным гидом на автомобиле или миниавтобусе
Что не входит
  • Перелет
  • проживание
  • питание
  • выпивка
  • билеты в музеи и на аттракционы
Начало
🚩 Всречаем в гостинице в Монреале или Торонто.
Место завершения
🏁 Торонто или Монреаль.
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Павел
Павел
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