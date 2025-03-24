читать дальше снова. А еще захотелось подробнее прочитать о многих персонажах, о которых мы услышали во время прогулки. Монреаль изнутри глазами местного жителя поражает

Огромное спасибо Людмиле за эту экскурсию, без неё мы бы точно не увидели такой Монреаль! Очень захотелось вернуться сюда летом