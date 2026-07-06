Тысяча островов — это архипелаг на реке Святого Лаврентия, протянувшийся вдоль границы Канады и США.
Вы отправитесь в круиз между островами, прогуляетесь по бывшей столице, услышите рассказы о первых поселенцах, пиратах и контрабандистах, а также увидите старинные особняки и знаменитый замок Больдт.
Вы отправитесь в круиз между островами, прогуляетесь по бывшей столице, услышите рассказы о первых поселенцах, пиратах и контрабандистах, а также увидите старинные особняки и знаменитый замок Больдт.
Описание экскурсии
«Большое Яблоко» (~ 30 минут). Сделаем остановку у одного из самых известных дорожных символов Онтарио. Здесь можно отдохнуть, выпить кофе и заглянуть в фирменный магазин.
Круиз по архипелагу Тысяча островов (1 час). Из Гананока вы отправитесь в путешествие по реке Святого Лаврентия среди десятков островов. Увидите знаменитый замок Больдт, роскошные особняки и живописные берега на границе Канады и США.
Обед (~ 1 час). После круиза будет свободное время, чтобы пообедать в одном из местных ресторанов.
Кингстон (~ 1,5 часа). Вы познакомитесь с историческим центром и узнаете, какую роль этот городок сыграл в становлении страны.
Переезды между локациями занимают от 1 до 3 часов и зависят от дорожной ситуации.
Мы расскажем:
- о коренных народах и первых европейских поселенцах региона
- освоении реки Святого Лаврентия
- происхождении названия «1000 островов»
- тайнах границы между Канадой и США
- развитии региона как летнего курорта
- знаменитых владельцах островов и их резиденциях
- романтичной истории появления замка Больдт
- легендах, связанных с архипелагом
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Highlander, Toyota RAV4 или минивэне Toyota Sienna. Детское кресло — по предварительному запросу
- Во время экскурсии будет свободное время для обеда
- Круиз проходит на речном теплоходе. Есть шлюпки, плоты и спасательные жилеты
- Свою еду на борт брать нельзя, однако её можно приобрести во время круиза
- Дополнительно оплачиваются:
— круиз по архипелагу Тысяча островов — 40–50 канадских долларов с человека
— питание и напитки
— посещение смотровой башни «1000 островов» — 30 канадских долларов с человека (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ефим — ваша команда гидов в Торонто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 114 туристов
Я работаю с командой гидов — мы проводим экскурсии на автобусах, микроавтобусах, вэнах и внедорожниках. Наша цель — представить гостям провинцию Онтарио во всем ее очаровании. Мы стараемся создать объемную картину,
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