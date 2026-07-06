Тысяча островов — это архипелаг на реке Святого Лаврентия, протянувшийся вдоль границы Канады и США. Вы отправитесь в круиз между островами, прогуляетесь по бывшей столице, услышите рассказы о первых поселенцах, пиратах и контрабандистах, а также увидите старинные особняки и знаменитый замок Больдт.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $899 за экскурсию

Описание экскурсии

«Большое Яблоко» (~ 30 минут). Сделаем остановку у одного из самых известных дорожных символов Онтарио. Здесь можно отдохнуть, выпить кофе и заглянуть в фирменный магазин.

Круиз по архипелагу Тысяча островов (1 час). Из Гананока вы отправитесь в путешествие по реке Святого Лаврентия среди десятков островов. Увидите знаменитый замок Больдт, роскошные особняки и живописные берега на границе Канады и США.

Обед (~ 1 час). После круиза будет свободное время, чтобы пообедать в одном из местных ресторанов.

Кингстон (~ 1,5 часа). Вы познакомитесь с историческим центром и узнаете, какую роль этот городок сыграл в становлении страны.

Переезды между локациями занимают от 1 до 3 часов и зависят от дорожной ситуации.

Мы расскажем:

о коренных народах и первых европейских поселенцах региона

освоении реки Святого Лаврентия

происхождении названия «1000 островов»

тайнах границы между Канадой и США

развитии региона как летнего курорта

знаменитых владельцах островов и их резиденциях

романтичной истории появления замка Больдт

легендах, связанных с архипелагом

Организационные детали