Индивидуальная
до 4 чел.
Торонто вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия пo главному мегаполису Канады
Начало: От вашего места жительства
«Поедем к озеру — на набережную Торонто, после чего прогуляемся по атмосферному Дистиллери-Дистрикт — кварталу красного кирпича, искусства и уютных улочек»
17 июл в 09:30
19 июл в 09:30
от $600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К Ниагарским водопадам - из Торонто
Прокатиться по самым красивым дорогам Онтарио и увидеть Ниагару со всех сторон
«Прогуляетесь по набережной с видами на воду и район Клифтон-Хилл»
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
от $799 за всё до 5 чел.
Групповая
Обзорная автопешеходная экскурсия по Торонто
Увидеть главные достопримечательности крупнейшего города Канады и узнать, чем он живёт сегодня
Начало: По договорённости
«Мы проедем по знаменитым районам Торонто, а по пути будем делать остановки для прогулок: по историческому центру, в престижном квартале Йорквилла и набережной озера Онтарио»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «Набережная»
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