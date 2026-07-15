Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Торонто на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 5.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Торонто вдоль и поперёк Обзорная экскурсия пo главному мегаполису Канады Начало: От вашего места жительства «Поедем к озеру — на набережную Торонто, после чего прогуляемся по атмосферному Дистиллери-Дистрикт — кварталу красного кирпича, искусства и уютных улочек» от $600 за всё до 4 чел. На машине 11 часов Индивидуальная до 5 чел. К Ниагарским водопадам - из Торонто Прокатиться по самым красивым дорогам Онтарио и увидеть Ниагару со всех сторон «Прогуляетесь по набережной с видами на воду и район Клифтон-Хилл» от $799 за всё до 5 чел. На автобусе На микроавтобусе 6 часов Групповая Обзорная автопешеходная экскурсия по Торонто Увидеть главные достопримечательности крупнейшего города Канады и узнать, чем он живёт сегодня Начало: По договорённости «Мы проедем по знаменитым районам Торонто, а по пути будем делать остановки для прогулок: по историческому центру, в престижном квартале Йорквилла и набережной озера Онтарио» Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00 $200 за человека Другие экскурсии Торонто

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