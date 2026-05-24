читать дальше уменьшить

экскурсия, но она была однозначно одной из лучших в моей жизни. У родителей экскурсионный опыт поменьше, но они тоже оказались в восторге и оценили очень высоко!

Ефим рассказывает легко, речь структурирована и богата, слушать интересно, несмотря на исторический контекст.

Сама поездка прекрасно выстроена, достаточно времени и на посмотреть, и на сувениры. К дегустациям изначально отнеслась скептически, был уже негативный опыт, но в итоге оказалось все очень классно (и вкусно), закупились алкоголем, хотя изначально не планировали даже))

Виды, конечно, потрясающие. Если есть сомнения ехать, то не сомневайтесь. Даже на фоне Гранд Каньона, Ниагарские водопады - это нечто фантастическое. Прогулка на кораблике максимально дополнила впечатления, хотя было холодно и мы довольно сильно промокли, несмотря на дождевики.

Обед (в нашем случае скорее ужин) на винодельне был шикарным завершением дня - изысканный ресторан, очень вкусные блюда и вина, а в нашем случае еще и закат был красивым дополнением.

Очень рады, что приехали в Канаду - явно недооценивали раньше эту страну. С удовольствием вернемся еще раз в страну, с не менее большим удовольствием вернемся к Ефиму на другие экскурсии. Спасибо! Это просто 10* из 10.