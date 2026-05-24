Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Торонто

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Торонто на русском языке, цены от €650. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
На Ниагарские водопады из Торонто
На машине
9 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На Ниагарские водопады из Торонто
Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
«На автомобильной экскурсии вы почувствуете, как природная стихия смывает границы между странами и рождает ощущение «вне времени»»
Завтра в 08:30
11 июл в 08:00
от €650 за всё до 6 чел.
Тысяча островов: история и пейзажи реки Святого Лаврентия
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тысяча островов: история и пейзажи реки Святого Лаврентия
Провести день среди островов, замков и легенд восточной Канады
Начало: По договорённости
«Увидите знаменитый замок Больдт, роскошные особняки и живописные берега на границе Канады и США»
11 июл в 08:00
13 июл в 08:00
от $899 за всё до 5 чел.
К Ниагарским водопадам - из Торонто
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
К Ниагарским водопадам - из Торонто
Прокатиться по самым красивым дорогам Онтарио и увидеть Ниагару со всех сторон
«Город Ниагара-Фолс и водопады (2–3 ч)»
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
от $799 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
На Ниагарские водопады из Торонто
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов. (с нами был гид
читать дальшеуменьшить

Сергей). безумно красивые виды, мощь воды (мы брали доп кораблик, который идет прямо в глубь водопада). далее мы отправились через улочку «лас Вегас» с самым вкусным мороженым. дегустация кленового сиропа тоже интересная вещь 😍 далее шикарный магазин шляп, где каждый может найти себе по вкусу и цвету милую шляпку) и наконец 2 винных завода, в одном из котовх можно попробовать ледяное вино, представленных самой королеве Елизавете. вторая винодельня принадлежит Уейну Гретцки. большое спасибо Сергею за интересные рассказы и маленькие фишки о Канаде🫶😉

Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.+9
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов.
Вам был полезен этот отзыв?
А
На Ниагарские водопады из Торонто
Ниагара в зимнее время прекрасна! Спасибо за прекрасный маршрут, все было организовано отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
На Ниагарские водопады из Торонто
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный рассказ о местах, истории Канады.
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный+1
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
На Ниагарские водопады из Торонто
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
На Ниагарские водопады из Торонто
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам, с остановками для фото,
читать дальшеуменьшить

посещением городка Niagara-on-the-Lake, посещением забавных магазинчиков шляп и ёлочных игрушек, дегустацией кленового сиропа и сладостей из него, дегустацией вин. Гид Сергей замечательный рассказчик, и очень хороший водитель.

Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,+4
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам,
Вам был полезен этот отзыв?
Leyla
На Ниагарские водопады из Торонто
Нам провел экскурсию Сергей. Мы остались очень довольны! Обязательно ехать на водопады с гидом и на машине, не теряешь время
читать дальшеуменьшить

на поиски локации, дополнительных развлечений и т. д. А самое главное - сможешь посмотреть прекрасные места по пути туда и обратно. Рекомендуем!!

Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
На Ниагарские водопады из Торонто
Это была самая незабываемая, красивая, вкусная, удивительная, очень интересная экскурсия в моей жизни! Я открыла для себя много нового. Спасибо огромное организаторам этой поездки Ефиму и Сергею! Желаю им всего самого наилучшего и выражаю огромную благодарность!
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
На Ниагарские водопады из Торонто
В поездке на Ниагарские водопады сопровождал прекрасный гид и водитель Сергей, так же как и я большой любитель путешествий. Кроме
читать дальшеуменьшить

самих водопадов, прокатились по очень живописным окрестностям. Путешествие было очень комфортным, спокойным, приятным, интересным… Сергей, спасибо Вам за великолепную поездку и классные фото!

Вам был полезен этот отзыв?
I
На Ниагарские водопады из Торонто
Всё прошло великолепно, выше наших ожиданий. Профессиональный гид, приятный человек, который «чувствует» своих клиентов. Большой спасибо Ефиму и его команде!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна-Мария
На Ниагарские водопады из Торонто
Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе далеко не первая моя
читать дальшеуменьшить

экскурсия, но она была однозначно одной из лучших в моей жизни. У родителей экскурсионный опыт поменьше, но они тоже оказались в восторге и оценили очень высоко!
Ефим рассказывает легко, речь структурирована и богата, слушать интересно, несмотря на исторический контекст.
Сама поездка прекрасно выстроена, достаточно времени и на посмотреть, и на сувениры. К дегустациям изначально отнеслась скептически, был уже негативный опыт, но в итоге оказалось все очень классно (и вкусно), закупились алкоголем, хотя изначально не планировали даже))
Виды, конечно, потрясающие. Если есть сомнения ехать, то не сомневайтесь. Даже на фоне Гранд Каньона, Ниагарские водопады - это нечто фантастическое. Прогулка на кораблике максимально дополнила впечатления, хотя было холодно и мы довольно сильно промокли, несмотря на дождевики.
Обед (в нашем случае скорее ужин) на винодельне был шикарным завершением дня - изысканный ресторан, очень вкусные блюда и вина, а в нашем случае еще и закат был красивым дополнением.
Очень рады, что приехали в Канаду - явно недооценивали раньше эту страну. С удовольствием вернемся еще раз в страну, с не менее большим удовольствием вернемся к Ефиму на другие экскурсии. Спасибо! Это просто 10* из 10.

Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 16 отзывов в Торонто в категории "Природа и пейзажи"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торонто
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На Ниагарские водопады из Торонто;
  2. Тысяча островов: история и пейзажи реки Святого Лаврентия;
  3. К Ниагарским водопадам - из Торонто.
Сколько стоит экскурсия по Торонто в июле 2026
Сейчас в Торонто в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 899. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Торонто (Канада 🇨🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 16 ⭐ отзывов, цены от €650. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Канады. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь