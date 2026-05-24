Индивидуальная
до 6 чел.
На Ниагарские водопады из Торонто
Оценить зрелищные виды, услышать старые легенды, побывать в местном Лас-Вегасе и посетить винодельню
Начало: ВАШ ОТЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ТОРОНТО
«На автомобильной экскурсии вы почувствуете, как природная стихия смывает границы между странами и рождает ощущение «вне времени»»
Завтра в 08:30
11 июл в 08:00
от €650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тысяча островов: история и пейзажи реки Святого Лаврентия
Провести день среди островов, замков и легенд восточной Канады
Начало: По договорённости
«Увидите знаменитый замок Больдт, роскошные особняки и живописные берега на границе Канады и США»
11 июл в 08:00
13 июл в 08:00
от $899 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К Ниагарским водопадам - из Торонто
Прокатиться по самым красивым дорогам Онтарио и увидеть Ниагару со всех сторон
«Город Ниагара-Фолс и водопады (2–3 ч)»
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
от $799 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Если хотите увидеть самый красивый и мощный водопад в мире-смело отправляйтесь в путешествие с командой экскурсоводов. (с нами был гид
+9
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А
Ниагара в зимнее время прекрасна! Спасибо за прекрасный маршрут, все было организовано отлично.
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Т
Огромное спасибо, Ефиму за профессионально проведенную экскурсию. Мы увидели множество прекрасных и милых мест, услышали интересный рассказ о местах, истории Канады.
+1
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Прекрасная насыщенная программа! Много интересной информации, исторических фактов! Прекрасное чувство юмора) организация, авто все замечательно. Рекомендую!
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Нам очень понравилось наше путешествие! Незабываемое впечатления от мощи Ниагары было дополнено путешествием по живописным местам, с остановками для фото,
+4
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Нам провел экскурсию Сергей. Мы остались очень довольны! Обязательно ехать на водопады с гидом и на машине, не теряешь время
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Это была самая незабываемая, красивая, вкусная, удивительная, очень интересная экскурсия в моей жизни! Я открыла для себя много нового. Спасибо огромное организаторам этой поездки Ефиму и Сергею! Желаю им всего самого наилучшего и выражаю огромную благодарность!
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В поездке на Ниагарские водопады сопровождал прекрасный гид и водитель Сергей, так же как и я большой любитель путешествий. Кроме
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I
Всё прошло великолепно, выше наших ожиданий. Профессиональный гид, приятный человек, который «чувствует» своих клиентов. Большой спасибо Ефиму и его команде!
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Спасибо огромное Ефиму за эту незабываемую поездку! Я много где была в мире, в том числе далеко не первая моя
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Всего 16 отзывов в Торонто в категории "Природа и пейзажи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Торонто в категории «Природа и пейзажи»
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