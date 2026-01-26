Описание тура
Добро пожаловать в мир, который кажется совсем другой планетой.
Нас ждет сверхинтенсивный тур по Казахстану. Теперь с розовыми озерами.
Это приключение создано для тех, кто хочет за одну поездку увидеть абсолютный максимум. Продуманная логистика минимизирует время в пути, оставляя больше времени для отдыха и созерцания. Мы полностью изучили регион и выбрали для вас самое лучшее. За одну поездку вы увидите не только все главные достопримечательности, но и малоизвестные места, куда очень редко попадают туристы и о которых не знает большинство местных гидов.
Основные достопримечательности в туре по Казахстану:
Полуостров Тупкараган, каньон Тамшалы, урочище Жыгылган, оз. Куздакары, каньон Капамсай, некрополь Кенты Баба, подземная мечеть Султан Эпе, подземная мечеть Шакпак Ата, ущелье Шакпатысай, Долина шаров Торыш, гора Шеркала, Коккала, Белый каньон, Айракты, Сфинкс, Карадермен, разноцветный каньон, Черный каньон, Тузбаир, разноцветные холмы, красный каньон, Тирамису (Кызылкуп), Бокты, Босжыра, розовое озеро, впадина Карагие.
Наш тур по Казахстану будет более насыщенным чем представлено в описании. В каждой поездке мы предлагаем подарки и бонусные локации. Мы гарантируем, что все представленные фотографии сделаны непосредственно в местах проведения программы.
Мы путешествуем с полным погружением в природу региона и ночевкой в самых красивых локациях. У нас есть отдельная программа с размещением в гостиницах вместо палаток для увеличения уровня комфорта. Посмотрите в перечне наших туров или спросите в чате.
Программа тура по дням
Прибытие в Актау
Добро пожаловать в Актау жемчужину Каспийского побережья. Мы берем на себя все заботы по встрече в аэропорту и размещению в гостинице.
Наша гостиница находится в центре города, поэтому главные туристические локации, обменники и крупные магазины будут у вас под рукой. В этот день вы сможете настроиться на ритм путешествия: купить все необходимое, поменять валюту или просто набраться сил в номере. Прогуляйтесь по набережной, почувствуйте морской бриз. Желающие смогут искупаться в море.
Мыс Тупкараган - Тамшалы - Жыгылган - Капамсай
Наше путешествие по Мангистау начинается с погружения в инопланетные ландшафты полуострова Тупкараган. Мы увидим величественные каменные скалы и отвесные карнизы, которые веками подтачивали каспийские ветры и дожди. Вас ждут мистические плачущие скалы в каньоне Тамшалы, где пресная вода тонкими прозрачными нитями стекает по каменным сводам, создавая атмосферу первозданной свежести посреди засушливого плато.
Главным потрясением этого дня станет Жыгылган легендарная упавшая земля. Этот грандиозный геологический провал представляет собой огромную чашу диаметром четыре километра и глубиной до двухсот метров. Мы окажемся в самом центре природного хаоса, где гигантские глыбы известняка размером с многоэтажный дом разбросаны в живописном беспорядке. Именно внутри этой впадины спрятано соленое озеро Куздакары. Оно обладает удивительной формой сердца и ярко- изумрудным оттенком воды, который эффектно контрастирует с охристыми скалами.
В этот день мы посетим и сакральные места древний некрополь Кенты-Баба и таинственную подземную мечеть Султан-Эпе, высеченную в мягкой породе в десятом веке. Вы пройдете по дну ослепительно белого мелового каньона Капамсай, который напоминает дно древнего океана Тетис с его величественными меловыми горами. Мы не просто едем, мы живем этим моментом. В планах первого дня - обязательное купание в Каспийском море и первое знакомство с суровым казахстанским бездорожьем, которое станет драйвовым фоном нашего пути. Первый день задаст ритм всему туру и подарит кадры, которые станут украшением вашей коллекции.
Шакпак-Ата - Айракты
В этот день нас ждет погружение в мистические ландшафты, где каждый пейзаж кажется декорацией к фантастическому фильму. Мы посетим уникальную скальную подземную мечеть Шакпак-Ата, познакомимся с историей местного праведника и увидим суровое величие меловых гор и белоснежного ущелья Шакпатысай, в котором разглядим каменного дракона, величественные замки, Фредди Крюгера и старуху Шапокляк.
Визитной карточкой дня станет гора Шеркала одиноко стоящий массив необычной формы. С одной стороны она напоминает огромную белую юрту, а с другой спящего льва, положившего голову на лапы. Название Шеркала означает гора-лев. Согласно древним мифам, здесь обитал колоссальный лев, ставший символом защиты для всех местных племен. В знак признания его заслуг боги превратили величественное животное в огромный камень сразу после его смерти. Очертания застывшего зверя до сих пор угадываются в ландшафте.
На одной из красивейших локаций у нас будет обед с видом на достопримечательности.
После обеда мы посетим долину шаров Торыш уникальное природное явление, привлекающее туристов и исследователей благодаря необычным каменным образованиям сферической формы, которые разбросаны по всей долине. Шары имеют разный размер, от нескольких сантиметров до 23 метров. Большинство имеют почти идеальную сферическую форму, хотя некоторые могут быть слегка деформированы из- за эрозии или других природных процессов. Один из самых крупных расколотых шаров напоминает по форме летающую тарелку. Иногда шары срастаются вместе и образуют причудливые формы, напоминающие черепаху или гусеницу.
Завершение дня будет в месте с самыми красивыми закатами в регионе Долина замков Айракты.
Но это не все точки, которые мы сегодня увидим. У нас будет еще несколько разноцветных ущелий из белого, красного и фиолетового камня. Продуманные маршруты на подготовленных внедорожниках сведут время в пути к минимуму, позволяя вам больше созерцать и отдыхать.
Айракты - Тузбаир
Вас ждет день невероятных открытий в одном из самых сюрреалистичных мест планеты. Сегодня у нас день цветных каньонов, белоснежных солончаков и поиска древних окаменелостей.
С утра продолжим изучать долину замков Айракты. Это природное чудо поражает воображение своими масштабами: останцевые горы здесь напоминают шпили средневековых крепостей, башни и неприступные стены. Вы увидите огромное разнообразие цветов и форм, которые создала природа за миллионы лет.
Сегодня у нас в планах сразу несколько уникальных каньонов: строгий Черный, пылающий Красный и фантастический Разноцветный каньон. У нас будет время для увлекательных поисков: мы постараемся отыскать настоящие артефакты древнего океана Тетис зубы доисторических акул и окаменелых морских ежей. Это редкая возможность буквально прикоснуться к истории Земли, взяв в руки трофей возрастом в десятки миллионов лет.
Одной из самых запоминающихся точек станет Белоснежный Сфинкс - природное изваяние, чьи черты кажутся рукотворными. Рядом расположилась загадочная Долина каменных грибов, где причудливые формы выветривания создают ощущение прогулки по лесу из гигантских зонтиков.
Кульминацией дня станет Сор Тузбаир величественное творение природных стихий. Здесь обрыв плато Устюрт круто уходит вниз каскадом меловых ступеней. Отвесы обрывов и меловых гор изрезаны глубокими руслами и промоинами, образуя бесконечные ряды сказочных колонн и белоснежных замков. Это место по праву считается одним из красивейших в регионе: ослепительные солончаки и известняковые горы эффектно контрастируют с глубоким синим небом. Мы встретим здесь закат, когда уходящее солнце окрашивает белые скалы в невероятные оттенки, а облака в небе отражаются в идеально ровной полосе воды солончака.
Тузбаир - Босжыра
Масштаб Тузбаира невозможно осознать по фотографиям: это огромный природный амфитеатр, где каждый камень хранит историю миллионов лет. Утром мы продолжим прогулки по солончаку, а потом отправимся навстречу следующим приключениям и скоро достигнем удивительных Разноцветных холмов. Это уникальная локация, где земля окрашена в невероятные оттенки от нежно-розового до насыщенного охристого и терракотового. Мягкие формы холмов создают резкий контраст с острыми скалами, которые мы видели ранее. Здесь кажется, будто художник пролил краски на поверхность пустыни.
Главным событием дня станет прибытие в урочище Босжыра. Это место называют сердцем полуострова, и оно по праву считается самой известной достопримечательностью этих земель. Урочище представляет собой огромную котловину, окруженную отвесными меловыми горами и останцами необычных форм. Вы увидите знаменитые Клыки две острые скалы высотой более двухсот метров, которые словно охраняют покой этой пустыни. Масштабы Босжыры подавляют и восхищают одновременно. Здесь вы почувствуете себя песчинкой в океане. Мы увидим огромный крейсер, паруса, носорога и другие причудливые изваяния, которые ветер вытачивал веками.
Особенностью нашего маршрута станет то, что мы не просто посетим это место, а разобьем лагерь у самого подножия Босжыры. Это позволит нам прочувствовать магию локации вне времени и суеты. Мы встретим здесь закат, когда белые скалы начинают светиться изнутри розовым и золотым светом, а тени становятся глубокими и длинными. Ужин у костра с видом на подсвеченные луной Клыки станет самым душевным моментом всей экспедиции. Это полное погружение в дикую природу, где тишина прерывается только шумом ветра, а над головой сияет Млечный Путь, не засвеченный городскими огнями.
Босжыра - Тирамису - Бокты
Сегодня нас ждет пешее восхождение на одну из самых эффектных смотровых точек, откуда открывается головокружительный вид на знаменитые Клыки. Чтобы вы смогли по-настоящему прочувствовать это место, мы совершим прогулку вглубь урочища, в царство меловых гор. Мы уйдем туда, куда не доезжает основная масса туристов, чтобы насладиться тишиной и первозданной красотой меловой пустыни.
Еще одной яркой точкой маршрута станет гора Бокты. Несмотря на небольшую высоту в сто шестьдесят пять метров, она поражает своей статью и уникальным внешним видом. Именно Бокты изображена на банкноте в тысячу тенге, что подтверждает ее статус национального достояния. Гора сложена из разноцветных осадочных пород: слои известняка, глины и мергеля создают на склонах полосатый рисунок, напоминающий гигантский слоеный пирог. Здесь под ногами можно найти настоящие окаменелости древних моллюсков и кораллов, напоминающих о морском прошлом этого края.
Недалеко от Бокты находится урочище Кызылкуп, известное среди путешественников как Тирамису. Это фантастический массив разноцветных холмов, чьи полосатые склоны напоминают знаменитый итальянский десерт. Это дно древнего океана Тетис, где за миллионы лет сформировались слои осадочных пород, окрашенные примесями железа и марганца в яркие оттенки от нежно-желтого до насыщенного красного. Мы не ограничимся стандартным осмотром популярных скал в форме сфинкса или человеческих лиц, а отправимся вглубь системы природных лабиринтов, которые после дождей наполняются водой и создают зеркальные панорамы. Чтобы вы могли в полной мере прочувствовать масштаб этого природного шедевра, мы разобьем лагерь прямо у подножия Тирамису в просторном ущелье, где тишина пустыни и игра красок на скалах создают атмосферу абсолютного уединения.
Впадина Карагие и розовые озера
Наше путешествие продолжается знакомством с одним из самых удивительных географических объектов планеты впадиной Карагие. Это место официально признано самой глубокой точкой не только Казахстана, но и всей Европы. Ее название переводится с тюркского как Черная пасть, что идеально описывает грандиозный провал в земной коре, глубина которого достигает ста тридцати двух метров ниже уровня мирового океана. Прогулка по дну впадины позволит вам физически ощутить, что значит находиться глубоко ниже уровня моря, окруженным величественными стенами древнего плато. Это место наполнено легендами и научной ценностью, являясь живым учебником геологии под открытым небом.
Также нас ждет сегодня край розовых озер. Одной из самых ярких и фотогеничных остановок станут прогулки по розовому солончаку. Поверхность розового озера переливается всеми оттенками от нежно-пастельного до насыщенного кораллового цвета. Хруст соли под ногами, ослепительные блики солнца и нереальный розовый ковер, уходящий за горизонт, создают ощущение прогулки по поверхности другой планеты.
После обеда мы с вами проедем по песчаным дюнам, а желающие смогут искупаться в Каспийском море на шикарном песчаном пляже. К вечеру наше насыщенное приключение завершается. Мы возвращаемся в Актау, оставляя позади бескрайние степи и мистические ущелья Мангистау. После нескольких дней в пути по диким локациям возвращение к цивилизации принесет приятное чувство комфорта.
Актау
Сегодняшний день полностью в вашем распоряжении, и мы подготовили несколько отличных сценариев для отдыха. Вы можете отправиться на поиски аутентичных сувениров, чтобы забрать частичку поездки с собой, или расслабиться в целебных радоновых источниках. Любителей активного досуга ждет современный аквапарк, а для тех, кто хочет узнать больше об истории края, доступна обзорная экскурсия с гидом. Кроме того, это удобное время для решения финансовых вопросов. При предварительном согласовании с организаторами вы сможете оформить местную банковскую карту. Мы поможем спланировать досуг так, чтобы этот свободный день стал ярким дополнением к вашему отпуску.
После обеда мы отвезем вас в аэропорт к началу регистрации на рейс.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе маршрута
- Основная экскурсионная программа услуги гидов, водителей и сопровождающих
- Посещение заповедников, плата за участие в организованных мероприятиях, пропуска на автомобили на все достопримечательности по основной программе маршрута
- Групповые трансферы (аэропорт) к рекомендованным рейсам
- Питьевая вода
- Аренда кемпингового оборудования (палатка, спальник, каремат)
- Питание: завтрак (7 шт.), обед (6 шт.), ужин (5 шт.)
- Проживание:
- Актау (2 н.) двухместное в гостинице
- Мангистау (5 н.) двухместное в палатке
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Актау и обратно
- Премиальное и/или одноместное размещение в гостиницах
- Питание, не указанное в программе
- Оплата дополнительных экскурсий, проводимых по желанию
- Ранний заезд и поздний выезд из гостиницы
- Личные расходы, сувениры, дополнительные услуги в гостиницах
- Алкогольные напитки (кроме указанных в программе)
- Медицинская страховка
- Расходы, возникшие из-за изменения расписания транспорта по погодным условиям или иных чрезвычайных ситуаций
О чём нужно знать до поездки
Мобильная связь на маршруте будет с перебоями. Как правило, 1-2 раза в день будет возможность ненадолго выйти в Интернет, но качество связи может оказаться очень плохим.
В фотосессиях на фоне белых меловых гор будут очень хорошо смотреться длинные платья из шифона или тонкого хлопка, красивые туфли на высоком каблуке и длинные шарфы ярких цветов (красный, синий, зеленый).
Пожелания к путешественнику
Необходимо иметь в виду, что в летние месяцы в Казахстане может быть жарко. Если у вас есть хронические заболевания (особенно проблемы с сердцем) или вы не уверены в своей способности находиться на открытом воздухе в условиях повышенных температур, пожалуйста, сообщите нам об этом до бронирования. Мы поможем оценить нагрузку или адаптируем программу лично для вас, чтобы путешествие приносило только радость.
Путешествие проходит в условиях дикой природы, где погода является определяющим фактором и может влиять на расписание транспорта или доступность отдельных локаций. Для вашей безопасности и комфорта мы оставляем за собой право оперативно корректировать маршрут или заменять объекты на равнозначные, гарантируя при этом сохранение высокого уровня насыщенности и качества программы.
Визы
Визы гражданам Рф не требуются, загранпаспорт необязателен. Возможен въезд по внутреннему российскому паспорту. Внимание!! Для детей до 14 лет необходим загранпаспорт, въезд по свидетельству о рождении невозможен.