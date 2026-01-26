Добро пожаловать в мир, который кажется совсем другой планетой.

Нас ждет сверхинтенсивный тур по Казахстану. Теперь с розовыми озерами.

Это приключение создано для тех, кто хочет за одну поездку увидеть абсолютный максимум. Продуманная логистика минимизирует время в пути, оставляя больше времени для отдыха и созерцания. Мы полностью изучили регион и выбрали для вас самое лучшее. За одну поездку вы увидите не только все главные достопримечательности, но и малоизвестные места, куда очень редко попадают туристы и о которых не знает большинство местных гидов.

Основные достопримечательности в туре по Казахстану:

Полуостров Тупкараган, каньон Тамшалы, урочище Жыгылган, оз. Куздакары, каньон Капамсай, некрополь Кенты Баба, подземная мечеть Султан Эпе, подземная мечеть Шакпак Ата, ущелье Шакпатысай, Долина шаров Торыш, гора Шеркала, Коккала, Белый каньон, Айракты, Сфинкс, Карадермен, разноцветный каньон, Черный каньон, Тузбаир, разноцветные холмы, красный каньон, Тирамису (Кызылкуп), Бокты, Босжыра, розовое озеро, впадина Карагие.

Наш тур по Казахстану будет более насыщенным чем представлено в описании. В каждой поездке мы предлагаем подарки и бонусные локации. Мы гарантируем, что все представленные фотографии сделаны непосредственно в местах проведения программы.

Мы путешествуем с полным погружением в природу региона и ночевкой в самых красивых локациях. У нас есть отдельная программа с размещением в гостиницах вместо палаток для увеличения уровня комфорта. Посмотрите в перечне наших туров или спросите в чате.

