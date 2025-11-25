Наше путешествие начнётся с обзорной площадки у впадины Каракия — одной из самых глубоких точек суши на территории бывшего СССР. Отсюда откроется захватывающая панорама на белёсую степь, уходящую далеко за горизонт.

Далее мы отправимся к урочищу Кызылкуп. Нас ждёт пешая прогулка по разноцветным холмам, напоминающим слоёный пирог — каждый слой отражает геологические эпохи. Жители называют это место «Туфля динозавра» — за характерный силуэт одного из холмов.

После обеда продолжим маршрут к урочищу Бозжыра. Мы поднимемся к верхним смотровым точкам, откуда открываются сразу три панорамы — на знаменитые зубы Бозжыра, острые меловые пики, возвышающиеся над плато. Здесь особенно ощущается масштаб заповедной природы Мангистау.

Вечером — ужин и ночлег в этноауле (за доплату). Здесь можно будет отдохнуть и проникнуться атмосферой жизни в степи.