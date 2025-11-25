Прогуляетесь среди скальных замков долины Айракты, увидите легендарную гору Шеркала и посетите загадочную Долину шаров, где природа создала идеальные каменные сферы. Будете передвигаться на внедорожниках, обедать в степи и ночевать в юрте этноаула.
Описание тура
Организационные детали
С собой обязательно взять: головной убор, солнцезащитные очки и крем, трекинговую обувь (кроссовки), повербанк и личную аптечку.
Питание. Включён обед, чай и сладости, вода без газа в пути. Завтрак и ужин можно организовать в придорожных кафе или по предварительной договорённости.
Транспорт. Путешествие проходит на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero и Toyota Fortuner, комфортно приспособленных для передвижения по бездорожью Мангистау.
Возраст участников. 10-70 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Джип-тур с пешими прогулками. Программа подходит для людей с базовым уровнем физической подготовки.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
1 день
Впадина Каракия, Кызылкуп и Бозжыра
Наше путешествие начнётся с обзорной площадки у впадины Каракия — одной из самых глубоких точек суши на территории бывшего СССР. Отсюда откроется захватывающая панорама на белёсую степь, уходящую далеко за горизонт.
Далее мы отправимся к урочищу Кызылкуп. Нас ждёт пешая прогулка по разноцветным холмам, напоминающим слоёный пирог — каждый слой отражает геологические эпохи. Жители называют это место «Туфля динозавра» — за характерный силуэт одного из холмов.
После обеда продолжим маршрут к урочищу Бозжыра. Мы поднимемся к верхним смотровым точкам, откуда открываются сразу три панорамы — на знаменитые зубы Бозжыра, острые меловые пики, возвышающиеся над плато. Здесь особенно ощущается масштаб заповедной природы Мангистау.
Вечером — ужин и ночлег в этноауле (за доплату). Здесь можно будет отдохнуть и проникнуться атмосферой жизни в степи.
2 день
Айракты, Самал и Долина шаров
Утром вы отправитесь в долину Айракты — Шоманай. Эти места часто называют «долиной замков»: скальные образования здесь напоминают башни и стены, будто вырезанные временем. Среди них — одинокие останцы и каньоны, окрашенные в красновато-жёлтые тона.
Затем маршрут приведёт нас в ущелье Самал — тенистую, более зелёную часть плато. Местность здесь контрастирует с остальной степью и известна своими родниками.
Далее мы посетим гору Шеркала — одиночную скалу, по форме напоминающую юрту. С ней связано множество легенд, в том числе о затерянной крепости и скрытых туннелях.
Заглянем и в урочище Коккала, где увидим необычные каменные купола, округлые склоны и остатки древних образований.
Финальной точкой станет Долина шаров — одно из самых загадочных мест Мангистау. Среди белых скал лежат идеально круглые каменные сферы, происхождение которых до сих пор вызывает споры среди учёных.
Во второй половине дня — возвращение в Актау.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Обед, чай, сладости
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Оплата въезда в государственный национальный природный парк
Вода в пути
Что не входит в цену
Перелёт до Актау и обратно
Остальное питание
Проживание в Актау - от 6000 ₽ за ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
Завершение: Актау, точное место - по договорённости, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 20 туристов
Всю свою жизнь живу на полуострове Мангышлак г. Актау (ранее г. Шевченко). Замечательный город на берегу каспийского моря с удивительной природой и своеобразным климатом. Много путешествовал по Мангистау и не читать дальше
переставал удивляться природой на полуострове. Три года занимаюсь организацией и проведением туров по нашему краю с большим удовольствием показываю и рассказываю про все достопримечательности нашего края. Можно сказать нашел работу по душе. являюсь сертифицированным гидом.