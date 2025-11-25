Мои заказы

Неземные пейзажи Казахстана: персональный тур на внедорожнике по природным чудесам с ночёвкой в юрте

Увидеть разноцветные склоны, разглядеть замки в скалах и осмотреть идеальные каменные сферы
Вы отправитесь в путешествие по следам древнего океана Тетис, где каждый поворот дороги откроет новый взгляд на доисторический ландшафт Мангистау.

Вас ждут меловые обрывы Бозжыра, напоминающие декорации к фантастическому фильму, и
разноцветные холмы Кызылкуп, словно срез геологических эпох.

Прогуляетесь среди скальных замков долины Айракты, увидите легендарную гору Шеркала и посетите загадочную Долину шаров, где природа создала идеальные каменные сферы. Будете передвигаться на внедорожниках, обедать в степи и ночевать в юрте этноаула.

Описание тура

Организационные детали

С собой обязательно взять: головной убор, солнцезащитные очки и крем, трекинговую обувь (кроссовки), повербанк и личную аптечку.

Питание. Включён обед, чай и сладости, вода без газа в пути. Завтрак и ужин можно организовать в придорожных кафе или по предварительной договорённости.

Транспорт. Путешествие проходит на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero и Toyota Fortuner, комфортно приспособленных для передвижения по бездорожью Мангистау.

Возраст участников. 10-70 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Джип-тур с пешими прогулками. Программа подходит для людей с базовым уровнем физической подготовки.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Впадина Каракия, Кызылкуп и Бозжыра

Наше путешествие начнётся с обзорной площадки у впадины Каракия — одной из самых глубоких точек суши на территории бывшего СССР. Отсюда откроется захватывающая панорама на белёсую степь, уходящую далеко за горизонт.

Далее мы отправимся к урочищу Кызылкуп. Нас ждёт пешая прогулка по разноцветным холмам, напоминающим слоёный пирог — каждый слой отражает геологические эпохи. Жители называют это место «Туфля динозавра» — за характерный силуэт одного из холмов.

После обеда продолжим маршрут к урочищу Бозжыра. Мы поднимемся к верхним смотровым точкам, откуда открываются сразу три панорамы — на знаменитые зубы Бозжыра, острые меловые пики, возвышающиеся над плато. Здесь особенно ощущается масштаб заповедной природы Мангистау.

Вечером — ужин и ночлег в этноауле (за доплату). Здесь можно будет отдохнуть и проникнуться атмосферой жизни в степи.

2 день

Айракты, Самал и Долина шаров

Утром вы отправитесь в долину Айракты — Шоманай. Эти места часто называют «долиной замков»: скальные образования здесь напоминают башни и стены, будто вырезанные временем. Среди них — одинокие останцы и каньоны, окрашенные в красновато-жёлтые тона.

Затем маршрут приведёт нас в ущелье Самал — тенистую, более зелёную часть плато. Местность здесь контрастирует с остальной степью и известна своими родниками.

Далее мы посетим гору Шеркала — одиночную скалу, по форме напоминающую юрту. С ней связано множество легенд, в том числе о затерянной крепости и скрытых туннелях.

Заглянем и в урочище Коккала, где увидим необычные каменные купола, округлые склоны и остатки древних образований.

Финальной точкой станет Долина шаров — одно из самых загадочных мест Мангистау. Среди белых скал лежат идеально круглые каменные сферы, происхождение которых до сих пор вызывает споры среди учёных.

Во второй половине дня — возвращение в Актау.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обед, чай, сладости
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Оплата въезда в государственный национальный природный парк
  • Вода в пути
Что не входит в цену
  • Перелёт до Актау и обратно
  • Остальное питание
  • Проживание в Актау - от 6000 ₽ за ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
Завершение: Актау, точное место - по договорённости, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 20 туристов
Всю свою жизнь живу на полуострове Мангышлак г. Актау (ранее г. Шевченко). Замечательный город на берегу каспийского моря с удивительной природой и своеобразным климатом. Много путешествовал по Мангистау и не
читать дальше

переставал удивляться природой на полуострове. Три года занимаюсь организацией и проведением туров по нашему краю с большим удовольствием показываю и рассказываю про все достопримечательности нашего края. Можно сказать нашел работу по душе. являюсь сертифицированным гидом.

