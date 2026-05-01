Тут можно оказаться ниже уровня мирового океана и отыскать зубы доисторических акул прямо под ногами.
И это лишь малая часть!
Описание тура
Организационные детали
В интересах группы последовательность прохождения маршрута может быть изменена или заменены отдельные локации на равнозначные им из-за погодных или иных условий при сохранении общей насыщенности маршрута.
Девушкам рекомендуем взять красивые длинные платья для фотосессий. Красное платье на фоне белоснежных меловых гор смотрится особенно красиво.
Наличие медицинской страховки обязательно.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в гостиницу в центре. Рядом — главные достопримечательности, обменники и крупные магазины. Советуем погулять по набережной, вдохнуть морской бриз или даже искупаться.
Полуостров Тупкараган, провал Жыгылган и сакральные места
Инопланетные ландшафты полуострова Тупкараган. Вы увидите каменные скалы и отвесные карнизы, которые веками точили каспийские ветра и дожди. Полюбуетесь мистическими плачущими скалами в каньоне Тамшалы — по каменным сводам стекают тонкие нити воды.
Упавшая земля Жыгылган. Окажетесь у огромной чаши — геологического провала глубиной до 200 метров. Гигантские глыбы известняка высотой с многоэтажный дом разбросаны здесь в красивом беспорядке. А внутри впадины спрятано солёное озеро Куздак-Кара изумрудного цвета в форме сердца.
Сакральные места. Посетите некрополь Кенты-Баба и подземную мечеть Султан-Эпе, высеченную в камне. Пройдёте по дну ослепительно белого мелового каньона Капамсай.
Вечером разместимся в этноауле.
Подземная мечеть, гора Шеркала, долины Торыш и Айракты
Мистические пейзажи. Побываете в ущельях с белыми, красными и фиолетовыми скалами. Посетите подземную мечеть Шакпак-Ата, познакомитесь с историей местного праведника и увидите суровое величие меловых гор и белоснежного ущелья Шакпатысай.
Гора Шеркала. С одной стороны она напоминает юрту, а с другой — спящего льва.
Долина шаров Торыш. Вы увидите необычные каменные образования, разбросанные по всей территории. Некоторые маленькие, а некоторые доходят до 2-3 метров! А один из расколотых шаров напоминает летающую тарелку.
Долина замков Айракты. Встретите закат с видом на величественную скалу.
Каньоны Чёрный, Красный и Разноцветный, Белоснежный Сфинкс и Сор Тузбаир
Долина замков Айракты. Продолжим исследовать природное чудо и любоваться горами, напоминающими средневековые крепости.
Каньоны и поиски артефактов. Посетим строгий Чёрный, пылающий Красный и фантастический Разноцветный каньоны. А ещё постараемся найти остатки древнего океана Тетис — зубы доисторических акул и окаменелых морских ежей.
Белоснежный Сфинкс. Кажется, будто его создала не природа, а человек. Рядом находится загадочная Долина каменных грибов.
Сор Тузбаир. Здесь обрыв плато Устюрт круто уходит вниз каскадом меловых ступеней. Вокруг — ряды колонн и будто бы замковых стен. Встретим здесь закат, любуясь тем, как лучи заходящего солнца окрашивают белые скалы.
Разноцветные холмы и урочище Босжыра
Сор Тузбаир и Разноцветные холмы. Утром ещё раз погуляем по солончаку. А потом отправимся туда, где земля окрашена в самые разные оттенки: от розового до терракотового. Кажется, будто художник случайно пролил на холмы краски.
Урочище Босжыра. Окажемся в котловине, окружённой отвесными меловыми горами и останцами. Увидим скалы «Клыки» высотой более 200 метров, а ещё каменные изваяния, напоминающие крейсер, носорога и других существ! Здесь легко почувствовать себя песчинкой в огромной пустыне.
Вечером вернёмся в город и заселимся в гостиницу.
Гора Бокты и урочище Кызылкуп
Восхождение на смотровую точку. Мы поднимемся на высоту, чтобы полюбоваться скалами Клыки, и прогуляемся вглубь урочища.
Гора Бокты. Её высота всего 165 метров, но она всё равно цепляет взгляд! А ещё её изображают на банкноте в 1000 тенге. Гора сложена из разноцветных пород и напоминает слоёный пирог. Внимательно смотрите под ноги — можно наткнуться на окаменелости моллюсков и кораллов.
Урочище Кызылкуп. Более известное название локации — «Тирамису». Массив из разноцветных холмов и правда похож на огромный десерт. Мы покажем вам не только самые популярные скалы, а отправимся вглубь природных лабиринтов.
Впадина Карагие и край розовых озёр
Впадина Карагие. Глубочайшая точка Европы! Мы окажемся в провале глубиной 132 метра ниже уровня мирового океана и погуляем по дну впадины.
Край розовых озёр. Поверхность водоёма переливается всеми оттенками: от нежно-пастельного до насыщенного кораллового. Пройдёмся по хрустящей соли, любуясь розовым ковром, уходящим за горизонт. Напоминает другую планету! А ещё здесь получаются красивые снимки, поэтому не забудьте взять с собой наряды.
После обеда проедем по песчаным дюнам, а желающие искупаются в Каспийском море и отдохнут на пляже. К вечеру вернёмся в Актау.
Отъезд
Утром у вас будет время, чтобы купить сувениры, расслабиться в целебных радоновых источниках, заглянуть в аквапарк или взять дополнительную экскурсию. Если вы хотите оформить местную банковскую карту — сообщите нам заранее, и мы поможем.
После обеда отвезём вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|149 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 7 завтраков, 6 обедов и 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- Услуги гидов, водителей и сопровождающих
- Посещение заповедников, плата за участие в организованных мероприятиях и пропуска на автомобили
Что не входит в цену
- Билеты до Актау и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение и премиальное проживание
- Ранний заезд и поздний выезд из гостиницы
- Медицинская страховка
- Расходы из-за изменения расписания транспорта по погодным условиям или из-за других чрезвычайных ситуаций
- Тур 1.05.2026 проводится в авторском сопровождении. Стоимость - 164 700 ₽. В остальные даты - в сопровождении опытного местного гида, нашего постоянного сотрудника