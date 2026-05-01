Вы увидите разноцветные горы Кызылкупа и грандиозные останцы Бозжыра — пейзажи напоминают другую планету. Нам встретятся и высокие скалы, и золотистые
Описание тура
Организационные детали
Чтобы ваше приключение по Мангистау стало максимально комфортным и безопасным, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими ключевыми деталями. Мы организуем тур в условиях дикой природы, и к этому нужно быть готовым!
Одежда и снаряжение: погода в Мангистау может быть непредсказуемой, с резкими перепадами температур.
Слоистая одежда: даже в тёплое время года ночи в пустыне могут быть холодными, а днём — жаркими. Обязательно возьмите многослойную одежду: лёгкую и дышащую для дня, а также тёплую флисовую кофту, куртку, шапку и перчатки для вечера и утра, особенно для ночёвок в палатках.
Защита от солнца: обязательны головной убор, солнцезащитные очки и крем с высоким SPF.
Обувь: удобная, разношенная обувь для ходьбы (например, кроссовки или треккинговые ботинки), закрывающая голеностоп, чтобы избежать попадания песка и мелких камней.
Личное снаряжение: возьмите с собой фонарик (желательно налобный), вашу личную аптечку (со специфическими лекарствами, если они вам необходимы) и гигиенические принадлежности.
Связь и электричество: на большей части маршрута мобильная связь будет отсутствовать. Возможности для зарядки гаджетов будут ограничены (через автомобильный инвертор). Рекомендуем взять с собой пауэрбанки.
Санитарные условия: туалетные удобства будут исключительно полевыми. Мы призываем всех максимально бережно относиться к природе и следовать принципу «Не оставляй следов».
Безопасность и важные нюансы
Опытный гид: ваш тур будет сопровождать профессиональный гид-водитель, который прекрасно знает местность, правила безопасного передвижения по бездорожью и имеет опыт оказания первой помощи.
Природа: мы находимся на территории природных заказников. Категорически запрещено оставлять мусор, наносить ущерб геологическим образованиям, собирать образцы растений и животных.
Программа тура по дням
Начало путешествия: источник Онере, впадина Карынжарык и вечер под звёздами
Из Актау отправимся на юго-восток полуострова на специально подготовленных внедорожниках. Первой остановкой станет источник Онере (Онересай), создающий зелёный оазис посреди пустыни. Продолжим путь к впадине Карынжарык — колоссальному солончаку, одной из самых низких точек Казахстана.
Вечером разобьём лагерь на краю впадины или поблизости. Нас ждёт закат над соляной равниной и ночёвка в палатках под небом, где звёзды сияют особенно ярко, вдалеке от городских огней.
Урочища Кызылкуп и Бозжире: разноцветные горы, каньоны, Клыки и Гребень дракона
После завтрака в лагере соберём вещи и отправимся в путь. Первая остановка — урочище Кызылкуп, известное разноцветными глиняными и песчаными слоями. Местные холмы называют «Мангистауский Тирамису» благодаря яркой палитре. Прогуляемся и сделаем фотографии.
Затем направимся к Бозжире. Поднимемся на Верхнее плато, чтобы с высоты увидеть панораму белых останцев, каньонов и знаменитых клыков. Спустимся вниз на джипах и окажемся у подножия Клыков и Гребня дракона.
Ночевать будем в палатках на Нижнем плато. Вечером встретим закат, освещающий белые скалы, а ночью снова полюбуемся звёздным небом.
Среднее плато Бозжиры и пески Тиюсу
Позавтракаем в лагере на Нижней Бозжире и соберём лагерь. Поднимемся на Среднее плато Бозжиры, чтобы взглянуть на знакомые пейзажи под новым углом. Отправимся к пескам Тиюсу — дюнам, контрастирующим с каменистой пустыней. Прогуляемся и сделаем снимки на фоне золотистого песка.
После обеда начнём обратный путь в Актау, в город прибудем к 19:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту на внедорожниках
- Услуги гида-водителя
- Кемпинговое снаряжение: удобные туристические палатки, спальные мешки (при необходимости), туристические коврики
- Питьевая вода
- Входные билеты, экологические сборы и разрешения на посещение охраняемых природных территорий
- Навигационное оборудование и средства связи
- Походная аптечка первой помощи
Что не входит в цену
- Билеты до Актау и обратно
- Питание в кафе/ресторанах в Актау (до начала и после окончания тура, если вы прибываете заранее или задерживаетесь)
- Доплата за VIP-питание
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуем оформить индивидуальную туристическую страховку)
- Тур проводится только для вашей компании, цена указана за 1 полный джип (3 человека). Даты любые. Путешествия для компаний из 1-2 человек обсуждаются индивидуально. Можно расширить группу до 18 человек (6 джипов)