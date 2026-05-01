Отправляемся в отдалённые уголки Казахстана, куда редко добираются другие путешественники.Вы увидите разноцветные горы Кызылкупа и грандиозные останцы Бозжыра — пейзажи напоминают другую планету. Нам встретятся и высокие скалы, и золотистые

пески Тиюсу. Жить будем в палатках, чтобы начинать и завершать день невероятными видами: утром будем любоваться, как лучи солнца окрасят пустыню в розовый, а вечером — наблюдать за звёздным небом. Между локациями будем передвигаться на комфортабельных джипах — трудных и долгих пеших переходов не будет, вас ждут лишь лёгкие прогулки. В стоимость мы включили всё необходимое кемпинговое оборудование и разнообразное трёхразовое питание. Можно арендовать ещё несколько джипов и расширить группу до 18 человек.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание тура

Организационные детали

Чтобы ваше приключение по Мангистау стало максимально комфортным и безопасным, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими ключевыми деталями. Мы организуем тур в условиях дикой природы, и к этому нужно быть готовым!

Одежда и снаряжение: погода в Мангистау может быть непредсказуемой, с резкими перепадами температур.

Слоистая одежда: даже в тёплое время года ночи в пустыне могут быть холодными, а днём — жаркими. Обязательно возьмите многослойную одежду: лёгкую и дышащую для дня, а также тёплую флисовую кофту, куртку, шапку и перчатки для вечера и утра, особенно для ночёвок в палатках.

Защита от солнца: обязательны головной убор, солнцезащитные очки и крем с высоким SPF.

Обувь: удобная, разношенная обувь для ходьбы (например, кроссовки или треккинговые ботинки), закрывающая голеностоп, чтобы избежать попадания песка и мелких камней.

Личное снаряжение: возьмите с собой фонарик (желательно налобный), вашу личную аптечку (со специфическими лекарствами, если они вам необходимы) и гигиенические принадлежности.

Связь и электричество: на большей части маршрута мобильная связь будет отсутствовать. Возможности для зарядки гаджетов будут ограничены (через автомобильный инвертор). Рекомендуем взять с собой пауэрбанки.

Санитарные условия: туалетные удобства будут исключительно полевыми. Мы призываем всех максимально бережно относиться к природе и следовать принципу «Не оставляй следов».

Безопасность и важные нюансы

Опытный гид: ваш тур будет сопровождать профессиональный гид-водитель, который прекрасно знает местность, правила безопасного передвижения по бездорожью и имеет опыт оказания первой помощи.

Природа: мы находимся на территории природных заказников. Категорически запрещено оставлять мусор, наносить ущерб геологическим образованиям, собирать образцы растений и животных.