Индивидуальный джип-тур «всё включено» в Мангистау с палатками: марсианские горы, каньоны и оазисы

Перезагрузиться вдали от города, провести вечера под звёздами, исследовать пустыню, скалы и дюны
Отправляемся в отдалённые уголки Казахстана, куда редко добираются другие путешественники.

Вы увидите разноцветные горы Кызылкупа и грандиозные останцы Бозжыра — пейзажи напоминают другую планету. Нам встретятся и высокие скалы, и золотистые
пески Тиюсу.

Жить будем в палатках, чтобы начинать и завершать день невероятными видами: утром будем любоваться, как лучи солнца окрасят пустыню в розовый, а вечером — наблюдать за звёздным небом.

Между локациями будем передвигаться на комфортабельных джипах — трудных и долгих пеших переходов не будет, вас ждут лишь лёгкие прогулки.

В стоимость мы включили всё необходимое кемпинговое оборудование и разнообразное трёхразовое питание. Можно арендовать ещё несколько джипов и расширить группу до 18 человек.

Описание тура

Организационные детали

Чтобы ваше приключение по Мангистау стало максимально комфортным и безопасным, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими ключевыми деталями. Мы организуем тур в условиях дикой природы, и к этому нужно быть готовым!

Одежда и снаряжение: погода в Мангистау может быть непредсказуемой, с резкими перепадами температур.

Слоистая одежда: даже в тёплое время года ночи в пустыне могут быть холодными, а днём — жаркими. Обязательно возьмите многослойную одежду: лёгкую и дышащую для дня, а также тёплую флисовую кофту, куртку, шапку и перчатки для вечера и утра, особенно для ночёвок в палатках.

Защита от солнца: обязательны головной убор, солнцезащитные очки и крем с высоким SPF.

Обувь: удобная, разношенная обувь для ходьбы (например, кроссовки или треккинговые ботинки), закрывающая голеностоп, чтобы избежать попадания песка и мелких камней.

Личное снаряжение: возьмите с собой фонарик (желательно налобный), вашу личную аптечку (со специфическими лекарствами, если они вам необходимы) и гигиенические принадлежности.

Связь и электричество: на большей части маршрута мобильная связь будет отсутствовать. Возможности для зарядки гаджетов будут ограничены (через автомобильный инвертор). Рекомендуем взять с собой пауэрбанки.

Санитарные условия: туалетные удобства будут исключительно полевыми. Мы призываем всех максимально бережно относиться к природе и следовать принципу «Не оставляй следов».

Безопасность и важные нюансы

Опытный гид: ваш тур будет сопровождать профессиональный гид-водитель, который прекрасно знает местность, правила безопасного передвижения по бездорожью и имеет опыт оказания первой помощи.

Природа: мы находимся на территории природных заказников. Категорически запрещено оставлять мусор, наносить ущерб геологическим образованиям, собирать образцы растений и животных.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия: источник Онере, впадина Карынжарык и вечер под звёздами

Из Актау отправимся на юго-восток полуострова на специально подготовленных внедорожниках. Первой остановкой станет источник Онере (Онересай), создающий зелёный оазис посреди пустыни. Продолжим путь к впадине Карынжарык — колоссальному солончаку, одной из самых низких точек Казахстана.

Вечером разобьём лагерь на краю впадины или поблизости. Нас ждёт закат над соляной равниной и ночёвка в палатках под небом, где звёзды сияют особенно ярко, вдалеке от городских огней.

2 день

Урочища Кызылкуп и Бозжире: разноцветные горы, каньоны, Клыки и Гребень дракона

После завтрака в лагере соберём вещи и отправимся в путь. Первая остановка — урочище Кызылкуп, известное разноцветными глиняными и песчаными слоями. Местные холмы называют «Мангистауский Тирамису» благодаря яркой палитре. Прогуляемся и сделаем фотографии.

Затем направимся к Бозжире. Поднимемся на Верхнее плато, чтобы с высоты увидеть панораму белых останцев, каньонов и знаменитых клыков. Спустимся вниз на джипах и окажемся у подножия Клыков и Гребня дракона.

Ночевать будем в палатках на Нижнем плато. Вечером встретим закат, освещающий белые скалы, а ночью снова полюбуемся звёздным небом.

3 день

Среднее плато Бозжиры и пески Тиюсу

Позавтракаем в лагере на Нижней Бозжире и соберём лагерь. Поднимемся на Среднее плато Бозжиры, чтобы взглянуть на знакомые пейзажи под новым углом. Отправимся к пескам Тиюсу — дюнам, контрастирующим с каменистой пустыней. Прогуляемся и сделаем снимки на фоне золотистого песка.

После обеда начнём обратный путь в Актау, в город прибудем к 19:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту на внедорожниках
  • Услуги гида-водителя
  • Кемпинговое снаряжение: удобные туристические палатки, спальные мешки (при необходимости), туристические коврики
  • Питьевая вода
  • Входные билеты, экологические сборы и разрешения на посещение охраняемых природных территорий
  • Навигационное оборудование и средства связи
  • Походная аптечка первой помощи
Что не входит в цену
  • Билеты до Актау и обратно
  • Питание в кафе/ресторанах в Актау (до начала и после окончания тура, если вы прибываете заранее или задерживаетесь)
  • Доплата за VIP-питание
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуем оформить индивидуальную туристическую страховку)
  • Тур проводится только для вашей компании, цена указана за 1 полный джип (3 человека). Даты любые. Путешествия для компаний из 1-2 человек обсуждаются индивидуально. Можно расширить группу до 18 человек (6 джипов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Актау, место вашего проживания, 8:00
Завершение: Актау, место вашего проживания, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 229 туристов
Привет! Меня зовут Сергей, я родился и вырос в прикаспийском городе Актау. С малых лет с дедушкой начал покорять необъятные просторы Мангистау, заглядывая в самые затаённые уголки. Очень люблю активный отдых на природе. С 2021 года занимаюсь организацией индивидуальных джип-туров: за это время сформировалась очень дружная команда водителей-гидов. Мы можем организовать для вас незабываемое путешествие по полуострову Мангишлак.

