Индивидуальный джип-тур по плато Устюрт с проживанием в палатках (всё включено)

Полюбоваться панорамами долин Мангистау и насладиться видами на звёздное небо
Вы отправитесь в путешествие по Мангистау — краю меловых скал, бескрайних степей и величественных каньонов. Вас ждут необычные пейзажи долин и плато Коккала, восхищающие своей природной геометрией.

Увидите гору Шеркала, одинокую
и величественную, словно страж этих земель, а также спуститесь к Тузбаиру — белоснежным террасам, напоминающим инопланетный ландшафт.

Проведёте день среди скал Бозжыра, где конические вершины и известняковые хребты создают незабываемые виды. Вас ждут гора Бокты, яркие слои Кызылкупа и барханы Туесу, сменяющие форму под ветром.

Все маршруты проходят на подготовленных внедорожниках, а ночёвки под открытым небом добавят туру атмосферу настоящего приключения.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
— одежду по сезону (лёгкую или тёплую), головной убор
— треккинговую или удобную лёгкую обувь
— пауэрбанк, предметы личной гигиены
— индивидуальную аптечку
— солнцезащитные очки, крем от загара
— средство от клещей и насекомых

Питание. Включено полевое питание (завтрак, обед, ужин), а также питание в придорожных кафе по маршруту.

Транспорт. Путешествие проходит на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero и Toyota Fortuner. Автомобили оборудованы для бездорожья и комфортных переездов по степям и пустыням.

Возраст участников. 10-70.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Джип-тур с пешими прогулками. Треккинг по доступным маршрутам без значительных перепадов высот. Специальная физическая подготовка не требуется.

Тур проводится только для вашей компании (от 3 человек) в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Торыш, Коккала, Шеркала и нижняя панорама Тузбаира

Утром мы отправимся к загадочной долине Торыш, также известной как Долина шаров. Это уникальное место, где среди степи раскинулись десятки каменных сфер разных форм и размеров. Геологи до сих пор спорят о происхождении этих образований, а местные жители связывают их с древними легендами.

Затем продолжим маршрут к Коккале — плато с обрывистыми краями и широкими просторами. Здесь открываются захватывающие виды на степные ландшафты, и это отличное место для остановки и фотографий.

Далее мы увидим Шеркалу — одиночную гору, форма которой напоминает то ли палатку, то ли лежащего льва. Название «Шеркала» переводится как «Львиная гора», и вблизи она производит особенно сильное впечатление — скальные стены уходят вверх почти отвесно, а структура породы раскрывает природную историю этих мест.

В завершение дня доберёмся до нижней панорамы Тузбаира. Здесь пейзажи сменяются — вы увидите меловые уступы, обрывы и многослойные породы, создающие иллюзию инопланетного ландшафта.

Ночлег в палатках в одной из живописных локаций под открытым звёздным небом.

Торыш, Коккала, Шеркала и нижняя панорама ТузбаираТорыш, Коккала, Шеркала и нижняя панорама ТузбаираТорыш, Коккала, Шеркала и нижняя панорама ТузбаираТорыш, Коккала, Шеркала и нижняя панорама ТузбаираТорыш, Коккала, Шеркала и нижняя панорама ТузбаираТорыш, Коккала, Шеркала и нижняя панорама ТузбаираТорыш, Коккала, Шеркала и нижняя панорама Тузбаира
2 день

Верхние и нижняя панорамы Бозжыра

Весь день будет посвящён Бозжыре — одной из главных природных достопримечательностей Мангышлака. Сначала мы поднимемся на три верхние обзорные точки, откуда открываются завораживающие виды на долину. Белоснежные скалы, вытянутые гребни и конические вершины — пейзаж, который не спутаешь ни с чем другим.

После обеда спустимся к нижней панораме Бозжыры. Здесь масштабы и детали видны особенно хорошо — можно подойти ближе к известняковым склонам, разглядеть слоистую структуру и понаблюдать, как меняется цвет камня в зависимости от освещения.

Верхние и нижняя панорамы БозжыраВерхние и нижняя панорамы БозжыраВерхние и нижняя панорамы БозжыраВерхние и нижняя панорамы БозжыраВерхние и нижняя панорамы БозжыраВерхние и нижняя панорамы Бозжыра
3 день

Средняя панорама Бозжыра, гора Бокты, Кызылкуп и барханы Туесу

Утро начнём со средней панорамы Бозжыры. Это место хорошо известно фотографам: отсюда открывается симметричный вид на долину с двумя коническими пиками. Свет в утренние часы придаёт пейзажу особую глубину и выразительность.

Далее отправимся к горе Бокты — она напоминает гигантский вытянутый прямоугольник, словно искусственно установленный среди равнины. Геометричность форм и яркий охристый цвет выделяют Бокты среди других гор региона.

После мы посетим Кызылкуп, известный под неофициальным названием «тирамису» из-за характерной полосатой структуры пород, напоминающей слоёный десерт. Это одно из самых фотогеничных мест маршрута.

В завершение тура остановимся у барханов Туесу. Мягкие линии песков, перемещающиеся под действием ветра, создают иллюзию бескрайней пустыни. Здесь можно прогуляться босиком по тёплому песку и сделать прощальные снимки.

Возвращение в Актау к вечеру.

Средняя панорама Бозжыра, гора Бокты, Кызылкуп и барханы ТуесуСредняя панорама Бозжыра, гора Бокты, Кызылкуп и барханы ТуесуСредняя панорама Бозжыра, гора Бокты, Кызылкуп и барханы ТуесуСредняя панорама Бозжыра, гора Бокты, Кызылкуп и барханы Туесу

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Кемпинговое снаряжение (палатка, каремат, спальный мешок)
  • Полевое питание и питание в придорожных кафе (завтрак, обед, ужин)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Посещение государственных природных парков и заповедников
Что не входит в цену
  • Перелёт до Актау и обратно
  • Проживание в Актау до и после тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
Завершение: Актау, точное место - по договорённости, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Актау
Провели экскурсии для 20 туристов
Всю свою жизнь живу на полуострове Мангышлак г. Актау (ранее г. Шевченко). Замечательный город на берегу каспийского моря с удивительной природой и своеобразным климатом. Много путешествовал по Мангистау и не
переставал удивляться природой на полуострове. Три года занимаюсь организацией и проведением туров по нашему краю с большим удовольствием показываю и рассказываю про все достопримечательности нашего края. Можно сказать нашел работу по душе. являюсь сертифицированным гидом.

Тур входит в следующие категории Актау

