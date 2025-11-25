Утром мы отправимся к загадочной долине Торыш, также известной как Долина шаров. Это уникальное место, где среди степи раскинулись десятки каменных сфер разных форм и размеров. Геологи до сих пор спорят о происхождении этих образований, а местные жители связывают их с древними легендами.

Затем продолжим маршрут к Коккале — плато с обрывистыми краями и широкими просторами. Здесь открываются захватывающие виды на степные ландшафты, и это отличное место для остановки и фотографий.

Далее мы увидим Шеркалу — одиночную гору, форма которой напоминает то ли палатку, то ли лежащего льва. Название «Шеркала» переводится как «Львиная гора», и вблизи она производит особенно сильное впечатление — скальные стены уходят вверх почти отвесно, а структура породы раскрывает природную историю этих мест.

В завершение дня доберёмся до нижней панорамы Тузбаира. Здесь пейзажи сменяются — вы увидите меловые уступы, обрывы и многослойные породы, создающие иллюзию инопланетного ландшафта.

Ночлег в палатках в одной из живописных локаций под открытым звёздным небом.