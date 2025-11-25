Увидите гору Шеркала, одинокую
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
— одежду по сезону (лёгкую или тёплую), головной убор
— треккинговую или удобную лёгкую обувь
— пауэрбанк, предметы личной гигиены
— индивидуальную аптечку
— солнцезащитные очки, крем от загара
— средство от клещей и насекомых
Питание. Включено полевое питание (завтрак, обед, ужин), а также питание в придорожных кафе по маршруту.
Транспорт. Путешествие проходит на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero и Toyota Fortuner. Автомобили оборудованы для бездорожья и комфортных переездов по степям и пустыням.
Возраст участников. 10-70.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Джип-тур с пешими прогулками. Треккинг по доступным маршрутам без значительных перепадов высот. Специальная физическая подготовка не требуется.
Тур проводится только для вашей компании (от 3 человек) в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Торыш, Коккала, Шеркала и нижняя панорама Тузбаира
Утром мы отправимся к загадочной долине Торыш, также известной как Долина шаров. Это уникальное место, где среди степи раскинулись десятки каменных сфер разных форм и размеров. Геологи до сих пор спорят о происхождении этих образований, а местные жители связывают их с древними легендами.
Затем продолжим маршрут к Коккале — плато с обрывистыми краями и широкими просторами. Здесь открываются захватывающие виды на степные ландшафты, и это отличное место для остановки и фотографий.
Далее мы увидим Шеркалу — одиночную гору, форма которой напоминает то ли палатку, то ли лежащего льва. Название «Шеркала» переводится как «Львиная гора», и вблизи она производит особенно сильное впечатление — скальные стены уходят вверх почти отвесно, а структура породы раскрывает природную историю этих мест.
В завершение дня доберёмся до нижней панорамы Тузбаира. Здесь пейзажи сменяются — вы увидите меловые уступы, обрывы и многослойные породы, создающие иллюзию инопланетного ландшафта.
Ночлег в палатках в одной из живописных локаций под открытым звёздным небом.
Верхние и нижняя панорамы Бозжыра
Весь день будет посвящён Бозжыре — одной из главных природных достопримечательностей Мангышлака. Сначала мы поднимемся на три верхние обзорные точки, откуда открываются завораживающие виды на долину. Белоснежные скалы, вытянутые гребни и конические вершины — пейзаж, который не спутаешь ни с чем другим.
После обеда спустимся к нижней панораме Бозжыры. Здесь масштабы и детали видны особенно хорошо — можно подойти ближе к известняковым склонам, разглядеть слоистую структуру и понаблюдать, как меняется цвет камня в зависимости от освещения.
Средняя панорама Бозжыра, гора Бокты, Кызылкуп и барханы Туесу
Утро начнём со средней панорамы Бозжыры. Это место хорошо известно фотографам: отсюда открывается симметричный вид на долину с двумя коническими пиками. Свет в утренние часы придаёт пейзажу особую глубину и выразительность.
Далее отправимся к горе Бокты — она напоминает гигантский вытянутый прямоугольник, словно искусственно установленный среди равнины. Геометричность форм и яркий охристый цвет выделяют Бокты среди других гор региона.
После мы посетим Кызылкуп, известный под неофициальным названием «тирамису» из-за характерной полосатой структуры пород, напоминающей слоёный десерт. Это одно из самых фотогеничных мест маршрута.
В завершение тура остановимся у барханов Туесу. Мягкие линии песков, перемещающиеся под действием ветра, создают иллюзию бескрайней пустыни. Здесь можно прогуляться босиком по тёплому песку и сделать прощальные снимки.
Возвращение в Актау к вечеру.
Что включено
- Проживание в палатках
- Кемпинговое снаряжение (палатка, каремат, спальный мешок)
- Полевое питание и питание в придорожных кафе (завтрак, обед, ужин)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Посещение государственных природных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Перелёт до Актау и обратно
- Проживание в Актау до и после тура