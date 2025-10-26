-
10%
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
162 000 ₽
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Неземные пейзажи Казахстана: персональный тур на внедорожнике по природным чудесам с ночёвкой в юрте
Увидеть разноцветные склоны, разглядеть замки в скалах и осмотреть идеальные каменные сферы
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
Сегодня в 08:00
23 окт в 08:00
76 500 ₽
85 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальный джип-тур по плато Устюрт с проживанием в палатках (всё включено)
Полюбоваться панорамами долин Мангистау и насладиться видами на звёздное небо
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
26 окт в 08:00
30 окт в 08:00
99 000 ₽
110 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Скидки»
Самые популярные туры этой рубрики в Актау
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Актау в октябре 2025
Сейчас в Актау в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 76 500 до 162 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Скидки в Актау на экскурсионные туры — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025