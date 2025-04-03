читать дальше организаторам. Итог: Я ВПЕЧАТЛЕНА. Отдых оказался диким, непредсказуемым, беззаботным. Я наполнилась до краев силой и мощью МОГУЩЕСТВЕННЫХ скал и свободой степи Казахстана! Наполнитесь приятными эмоциями и энергией. Спасибо 🙏 огромное организаторам и всем кто был рядом. Как говорится из людей создается атмосфера.

Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия. Я полностью доверилась