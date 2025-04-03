Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
Исследовать запад Казахстана на внедорожнике, погулять по солончаку и провести ночь под шум прибоя
Начало: Аэропорт Актау, после полудня
27 апр в 12:00
7 сен в 12:00
$1450 за человека
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10%
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
13 мая в 09:00
26 мая в 09:00
162 000 ₽
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Топовые места Мангистау только для вас: джип-тур с проживанием в палатках
Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Начало: Актау, 8:00-8:30
25 апр в 08:00
2 мая в 08:00
36 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 апреля 2025Наш четырехдневный турпо просто фантастически! Красоты Тузбаира, Бозжыры, ажурного каньона долинышаров и других чудесных красивейших природных локаций нам подарил наш
- ИИрина30 марта 2025Доброго дня! Удивительное путешествие состоялось у меня с подружками в сопровождении Сергея! Мы были окружены красотой, тишиной природы и заботой Сергея.
- ЕЕлена12 июля 2024Счастливого пути, ребята! Пусть накопленные эмоции греют душу. Чуть поработайте - и к новым приключениям!!! Всех обняла Многих видела перед отьездом, но с Михаилами не довелось. Спасибо Вам, мужчины, за замечательные фото, за хорошую компанию. Михаилу Воробьёву за отличную организацию!
- ВВалентина2 июля 2024Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия. Я полностью доверилась
Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Групповые»
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