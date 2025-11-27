Присоединяйтесь к нашему кулинарному мастер-классу по казахской кухне, подходящему для начинающих, и научитесь готовить традиционные блюда так же, как это делают местные жители.
Описание мастер-классаХотите открыть для себя настоящий вкус Казахстана? Приглашаем на мастер-класс по казахской кухне в Алматы! Вас ждёт знакомство с традиционными блюдами и техниками, сформированными кочевым образом жизни казахов. Под руководством опытных поваров вы научитесь готовить баурсаки — золотистые пирожки, любимые в каждой семье, а также другие национальные блюда: от сытных рагу до свежих салатов. Это аутентичный и практический опыт, который подарит вам новые кулинарные навыки и позволит прикоснуться к культуре Казахстана. Важная информация: Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки. Все ингредиенты и оборудование предоставляются. Длится примерно 4–5 часов Чтобы ваше место было точно забронировано, лучше оформить предоплату.
По запросу
Ответы на вопросы
Что включено
- Полный кулинарный мастер-класс
- Все ингредиенты и оборудование
- Повар/инструктор
Место начала и завершения?
Студия
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки
- Все ингредиенты и оборудование предоставляются
- Длится примерно 4-5 часов
- Чтобы ваше место было точно забронировано, лучше оформить предоплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
