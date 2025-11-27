Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Присоединяйтесь к нашему кулинарному мастер-классу по казахской кухне, подходящему для начинающих, и научитесь готовить традиционные блюда так же, как это делают местные жители.

Описание мастер-класса Хотите открыть для себя настоящий вкус Казахстана? Приглашаем на мастер-класс по казахской кухне в Алматы! Вас ждёт знакомство с традиционными блюдами и техниками, сформированными кочевым образом жизни казахов. Под руководством опытных поваров вы научитесь готовить баурсаки — золотистые пирожки, любимые в каждой семье, а также другие национальные блюда: от сытных рагу до свежих салатов. Это аутентичный и практический опыт, который подарит вам новые кулинарные навыки и позволит прикоснуться к культуре Казахстана. Важная информация: Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки. Все ингредиенты и оборудование предоставляются. Длится примерно 4–5 часов Чтобы ваше место было точно забронировано, лучше оформить предоплату.

