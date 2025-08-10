Приглашаю исследовать живописные окрестности Алматы! Вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь заснеженными горами и ярко-зелеными елями. Поймаете дзен на высоте 3200 метров и побываете в аутентичной казахской юрте и услышите о местных традициях, культуре и кухне.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Канатная дорога и высокогорный каток Медео

Минуя очереди в кассу, мы сядем на канатную дорогу и «полетим» над величественными горами, украшенными изумрудными елями. По пути увидим самый высокий в мире каток Медео, где выступали легендарные фигуристы Роднина и Зайцев. Я раскрою, в чем секрет двухсот мировых рекордов на Медео и почему его открывали 2 раза.

«Чимбулак», юрта и чай по-казахски

На курорте «Чимбулак» мы сделаем остановку на короткую прогулку и фотошутинг. Вы узнаете, кто привез в Алматы горнолыжную тему и как наши места связаны с Эльбрусом. Затем отправитесь дальше — на высоту 3200 метров! Полюбуетесь панорамным видом на снежные вершины, долину и город. Выпьете чай по-казахски, заглянете в юрту и узнаете, как ее собирают.

Примерный план поездки

Путь в горы на машине

Пересадка на канатную дорогу, поднимаемся над горными пейзажами и катком Медео

Короткая прогулка на Чимбулаке

Дзен на высоте 3200 метров, фото и посещение юрты

Обед с видом на горы

Возвращение в город

Организационные детали

Эту экскурсию нужно заказывать не ранее, чем на второй день вашего пребывания в Алматы (нужна акклиматизация в горной местности). Также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нежелательно длительное пребывание в горах

Возможно проведение экскурсии для 5–6 человек за доплату (уточняйте в переписке)

Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете гиду в тенге наличными по курсу на день экскурсии

Для экскурсии нужна устойчивая обувь без каблука, а с ноября по март — очень тёплая одежда или термобельё, шапка и перчатки/варежки. В тёплое время года — штаны и толстовка/ветровка. Учитывайте, что в горах в среднем на 10 градусов холоднее, чем в городе. Женскую обувь на размер 39–40 и куртку размера L, а также мужскую куртку на межсезонье размера М и две шапки мы можем дать напрокат бесплатно

Дополнительные расходы:

— услуги водителя от 15 000 тенге (в зависимости от количества человек и расположения отеля)

— билет на канатную дорогу — 10 000 тенге за чел.

— обед с видом на горы — средний чек 10 000 тенге за чел. (по желанию)