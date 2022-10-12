Минуя очереди в кассу, мы сядем на канатную дорогу и «полетим» над величественными горами, украшенными изумрудными елями. По пути увидим самый высокий в мире каток Медео, где тренировались легендарные фигуристы Роднина и Зайцев. Я раскрою, в чем секрет двухсот мировых рекордов на Медео и почему его открывали 2 раза.
На курорте Чимбулак мы сделаем остановку на прогулку и фотошутинг. Вы узнаете, кто привез в Алматы горнолыжную тему и как наши места связаны с Эльбрусом. Затем отправитесь дальше — на высоту 3200 метров! Полюбуетесь панорамным видом на снежные вершины, долину и город. Выпьете чай по-казахски, заглянете в юрту и узнаете, как ее собирают.