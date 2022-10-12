Из Алматы - на горный курорт Чимбулак

Полюбоваться снежными вершинами, прокатиться по канатной дороге и увидеть высокогорный каток

Приглашаю исследовать живописные окрестности Алматы! Вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь заснеженными горами и ярко-зелеными елями. Поймаете дзен на высоте 3200 метров и узнаете, где находилась дача Брежнева. Побываете в аутентичной казахской юрте и услышите о местных традициях, культуре и кухне.
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
Ближайшие даты:
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Канатная дорога и высокогорный каток Медео

Минуя очереди в кассу, мы сядем на канатную дорогу и «полетим» над величественными горами, украшенными изумрудными елями. По пути увидим самый высокий в мире каток Медео, где тренировались легендарные фигуристы Роднина и Зайцев. Я раскрою, в чем секрет двухсот мировых рекордов на Медео и почему его открывали 2 раза.

Чимбулак, юрта и чай по-казахски

На курорте Чимбулак мы сделаем остановку на прогулку и фотошутинг. Вы узнаете, кто привез в Алматы горнолыжную тему и как наши места связаны с Эльбрусом. Затем отправитесь дальше — на высоту 3200 метров! Полюбуетесь панорамным видом на снежные вершины, долину и город. Выпьете чай по-казахски, заглянете в юрту и узнаете, как ее собирают.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: услуги водителя — 10 тысяч тенге для 1-3 человек, 20 тысяч тенге для 4-5, канатная дорога — 5 тысяч тенге
  • По желанию можно пообедать на высоте 3200 метров с видом на горы — около 10 тысяч тенге с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньПо Казахстану🍀Природа и пейзажиГорыКанатная дорога

Похожие туры в Алматы

Обзорная прогулка по Алматы
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Gulzat
Gulzat
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Алматы
Вы посетите самые важные объекты города Алматы
Ваш отель
65 000 за всё до 3 чел.
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня. Поездка в урочище Медео
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Алматы в окружении гор Тянь-Шаня. Поездка в урочище Медео
Знакомство с красивейшими горами Заилийского Алатау, окружающими город Алматы
Около памятника Абаю Кунанбаеву Достык 56
15 617.78 за 1 человека
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
10 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Alexandr
Alexandr
Нет отзывов
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
Друзья! Предлагаю вам маршрут в предгорьях северного Тянь-Шаня (небесные горы) - Мынжылки и озеро Маншук Маметовой
Канатная дорога Медео Чимбулак. улица Горная 465
12 окт
17 окт
19 окт
24 окт
34 706 за 1 человека
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
10 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Alexandr
Alexandr
Нет отзывов
В поисках Эдельвейсов: поход от Чимбулака до озера Машук Маметовой
Друзья! Предлагаю вам маршрут в предгорьях северного Тянь-Шаня (небесные горы) - Мынжылки и озеро Маншук Маметовой
Канатная дорога Медео Чимбулак. улица Горная 465
12 окт
17 окт
19 окт
24 окт
52 059.26 за всё до 5 чел.
Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак
7.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Skyway
Skyway
Нет отзывов
Экскурсия на ледовый каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак
ул. Байтурсынова 113, уг. ул Сатпаева
36 875.31 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по Старому центру Алматы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Старому центру Алматы
Экскурсия пешеходная, но для тех кто хочет погрузиться в Старый центр Алматы
Гид сам назначает встречу
6 000 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Алматы
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
4
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Алматы
Обзорная экскурсия на автомобиле
Ж.Д. вокзал Алматы 2
15 000 за 1 человека
Алма-Ата вас вдохновит
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Салима
Салима
4.7
22 отзыва
Очень популярно сейчас
Алма-Ата вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
место проживания или по договоренности
Завтра
8 окт
9 окт
10 окт
11 072 за всё до 2 чел.
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
4.7
12 отзывов
Пешая прогулка по достопримечательностям Алматы
Добро пожаловать в наш прекрасный город
44, мк-он Самал-1, д, Алматы, Казахстан
12 000 за всё до 5 чел.
Вечерний Алматы
3 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Andrej
Andrej
5
3 отзыва
Вечерний Алматы
Центр города, по договорённости
8 окт
15 окт
16 окт
17 окт
22 500 за 1 человека
Алма-Ата - первое свидание
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Сымбат
Сымбат
4.5
2 отзыва
Алма-Ата - первое свидание
Посетить главные достопримечательности «южной столицы Казахстана» на авто-пешеходной экскурсии
8 окт
9 окт
10 окт
11 окт
8 000 за всё до 3 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
Пешеходная экскурсия в мини-группе (до 15 человек) . Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов
20 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алматы
ХОРОШО
🧭
ТАМ