Минуя очереди в кассу, мы сядем на канатную дорогу и «полетим» над величественными горами, украшенными изумрудными елями. По пути увидим самый высокий в мире каток Медео, где выступали легендарные фигуристы Роднина и Зайцев. Я раскрою, в чем секрет двухсот мировых рекордов на Медео и почему его открывали 2 раза.
«Чимбулак», юрта и чай по-казахски
На курорте «Чимбулак» мы сделаем остановку на короткую прогулку и фотошутинг. Вы узнаете, кто привез в Алматы горнолыжную тему и как наши места связаны с Эльбрусом. Затем отправитесь дальше — на высоту 3200 метров! Полюбуетесь панорамным видом на снежные вершины, долину и город. Выпьете чай по-казахски, заглянете в юрту и узнаете, как ее собирают.
Примерный план поездки
Путь в горы на машине
Пересадка на канатную дорогу, поднимаемся над горными пейзажами и катком Медео
Короткая прогулка на Чимбулаке
Дзен на высоте 3200 метров, фото и посещение юрты
Обед с видом на горы
Возвращение в город
Организационные детали
Эту экскурсию нужно заказывать не ранее, чем на второй день вашего пребывания в Алматы (нужна акклиматизация в горной местности). Также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нежелательно длительное пребывание в горах
Возможно проведение экскурсии для 5–6 человек за доплату (уточняйте в переписке)
Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете гиду в тенге наличными по курсу на день экскурсии
Для экскурсии нужна устойчивая обувь без каблука, а с ноября по март — очень тёплая одежда или термобельё, шапка и перчатки/варежки. В тёплое время года — штаны и толстовка/ветровка. Учитывайте, что в горах в среднем на 10 градусов холоднее, чем в городе. Женскую обувь на размер 39–40 и куртку размера L, а также мужскую куртку на межсезонье размера М и две шапки мы можем дать напрокат бесплатно
Дополнительные расходы:
— услуги водителя от 15 000 тенге (в зависимости от количества человек и расположения отеля) — билет на канатную дорогу — 10 000 тенге за чел. — обед с видом на горы — средний чек 10 000 тенге за чел. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 660 туристов
Привет! Меня зовут Алиса, я влюбляю путешественников в Алмату уже 3 года. Написала путеводитель по городу для международного приложения. Поделюсь эпичными местными историями весело и без занудства. Я работаю с читать дальшеуменьшить
дружной командой гидов. У меня «чёрный пояс» по обзорным экскурсиям и Медео, у моего друга Ерлана — по турам на озёра и каньоны. А ещё у нас есть англоязычный гид Катя, она обычно водит детские горные походы. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Прекрасный день в горах с Алисой! Фантастические виды гарантированы в любом случае, но в компании интеллигентного человека с обширными знаниями и хорошим чувством юмора, когда вы слушаете интересные истории и узнаете об уникальных фактах - время пролетает особенно хорошо и незаметно. Спасибо!!
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Юлия
Были сегодня с Алисой в горах… ну горы мы любим, вроде знаем как одеваться, но все пошло не так… и если бы не предусмотрительность нашего гида, мы бы и промокли читать дальшеуменьшить
и замерзли и тд… Алиса нас спасла))) Пока ехали тихонько рассказала то, что мы не узнали еще про Казахстан, интересные факты про г. Алматы, а дальше ГОРЫ!!! Приятно было в юрте на высоте 3200м попить чаю и согреться), а в конце поездки приобрести местный необычный парфюм в качестве сувенира). Спасибо Алиса!
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Т
Татьяна
Мы были в Алматы впервые и с коротким визитом, но очень хотелось посмотреть не только сам город, но и красоту гор. И нам это удалось)) Экскурсовод Алиса смогла за непродолжительную экскурсию влюбить нас в свой город. Ее интересный рассказ об истории, архитектуре города, ее любовь к его окрестностям передалась и нам! А горы - это просто прекрасно. Даже не хочется ничего добавлять…
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A
Alexey
Были с коллегами на обзорной экскурсии у Алисы и остались довольны. В этот раз с семьей отправились на Чимбулак. Остались под большим впечатлением от гор! Узнали много секретов Медео и курорта, о местных традициях. Не стояли в очереди в кассу за билетами на канатку, а прошли по QR-кодам, которые отправила гид. Благодаря ее заботе не замерзли в горах. Рекомендую.
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Н
Николай
Самое яркое впечатление от Алматы - это горы! Повезло с погодой, с экскурсоводом, которая снабдила нас теплыми вещами, т. к. приезжали по работе и в горы не планировали. Алиса настояла проехать часть пути на открытой кабинке и не зря - красивущие виды с обзором 360. Застанете хорошую погоду - прокатитесь на открытой кабинке
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Анастасия
Самое красивое в Алматы - горы. Вид с открытой канатки - сумасшедший! Алиса заботливо поделилась своей толстовкой, чтобы я не замёрзла. Интересно и легко слушать про горы и местную культуру, спасибо. Будем в Алматы попробуем еще экскурсии.
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