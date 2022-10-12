Приглашаю исследовать живописные окрестности Алматы! Вы подышите кристально чистым воздухом, полюбуетесь заснеженными горами и ярко-зелеными елями. Поймаете дзен на высоте 3200 метров и узнаете, где находилась дача Брежнева. Побываете в аутентичной казахской юрте и услышите о местных традициях, культуре и кухне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Канатная дорога и высокогорный каток Медео

Минуя очереди в кассу, мы сядем на канатную дорогу и «полетим» над величественными горами, украшенными изумрудными елями. По пути увидим самый высокий в мире каток Медео, где тренировались легендарные фигуристы Роднина и Зайцев. Я раскрою, в чем секрет двухсот мировых рекордов на Медео и почему его открывали 2 раза.

Чимбулак, юрта и чай по-казахски

На курорте Чимбулак мы сделаем остановку на прогулку и фотошутинг. Вы узнаете, кто привез в Алматы горнолыжную тему и как наши места связаны с Эльбрусом. Затем отправитесь дальше — на высоту 3200 метров! Полюбуетесь панорамным видом на снежные вершины, долину и город. Выпьете чай по-казахски, заглянете в юрту и узнаете, как ее собирают.

Организационные детали