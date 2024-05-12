Н Надежда В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!

А Анастасия Тур-игра по барам Алматы читать дальше замечательных людей из разных стран. Наш гид был прекрасным проводником в мире ночной жизни города. Он не только показал нам лучшие бары с отличными напитками и атмосферой, но и рассказал много интересного о истории и культуре Алматы. Благодаря этому туру я хорошо отдохнула, повеселилась от души и попробовала разные новые коктейли. Спасибо организаторам за такой интересный и незабываемый опыт! Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила

П Павел Симфония чувств Алматы Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.

Л Лариса Симфония чувств Алматы Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.

А Андрей Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу Не знали, что Алматы - столица гастротуризма прямо) Алиса очень интересно рассказала про казахские традиции, тесно связанные с местной кухней. Вкусно потрапезничали, купили мясные деликатесы и шоколадки на подарки.

В Викторина В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Отличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! Детям и взрослым очень понравилось! Мы попробовали кумыс, покатались на лошадях и постреляли из лука.

Е Екатерина Алматы - гастрономическая столица Казахстана читать дальше день заказа. Пробовали казахскую кухню, слушали интересные рассказы про сам город, про исторические события. Гиды - местные, знают свое дело - информация грамотная, актуальная. Получили множество советов о том, что еще стоит посетить, где что расположено. Спасибо за вкусную еду, за рассказы, мы и наши животы довольны ❤️ Все понравилось. Выбирали на сайте среди других предложений, по отзывам и не прогадали:) Организаторы оперативно отвечают, и нам удалось посетить тур в

Т Т. Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу Экскурсия интересна, однако, мне кажется, что можно было бы чуть иначе простроить маршрут. Гид прекрасно ориентируется в материале, но… скорее всего, мы были уставшими после первой экскурсии, поэтому чего-то не усваивалось. Не делайте наших ошибок, бронируйте одну экскурсию в день.

A Alan Алматы - гастрономическая столица Казахстана читать дальше Накормила меня на убой, в этот день, больше ничего есть не смог😂 Попробовал такие блюда, которые не собирался вообще когда-либо познать) Шынар очень приятная девушка, умная, образованная, с ней можно поговорить на темы, не касающиеся даже самой экскурсии, она отличный собеседник.