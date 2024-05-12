Гастрономические экскурсии Алматы

Найдено 11 экскурсий в категории «Гастрономические» в Алматы, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-игра по барам Алматы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
1 отзыв
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самые крутые»
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700 за человека
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
«Вы попробуете такие национальные вкусности, как баурсаки, сумесут и майсок или отведаете континентальные десерты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Симфония чувств Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
«Начнём с кофе/чая в кафешке, совсем как алматинцы, заседающие в атмосферных заведениях среди недели днём:) В любое время года вы почувствуете ароматы местных тюльпанов, Астаны и даже казахстанской нефти»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
«Послушаете аутентичные музыкальные инструменты, увидите театрализованное представление и отведаете блюда местной кухни»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
12 000 за человека
Алматы - гастрономическая столица Казахстана
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Гастрономическое путешествие Алматы - кулинарное наслаждение
Погрузитесь в гастрономическое разнообразие Алматы и откройте для себя уникальные вкусы разных культур
Начало: В центре города
«В это гастрономическом путешествии вы познакомитесь с аутентичной культурой коренного населения, узнаете о роли разных народов в истории Казахстана, откроете особенности выбранной вами кухни и блюд»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 10 500 за человека
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
В путешествиях все любят вкусно поесть. Прогулка по вкусным алматинским местечкам позволит вам насладиться местной кухней и узнать интересные факты
Начало: У Музея музыкальных инструментов
«Основным блюдом на нашей экскурсии будет Зелёный базар — гастрономическое сердце города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
«Транспорт, экосборы, сопровождение гида и традиционный обед включены в стоимость программы»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000 за всё до 2 чел.
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Начало: На ул. Байтурсынова
«Полученные знания вы сразу же сможете применить на дегустации»
Расписание: в субботу в 08:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
10 000 за человека
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
«Кроме этого, запишете в свою кулинарную книгу рецепт жента — национального десерта из пшена»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000 за всё до 5 чел.
Тур по барам Алматы в формате игры
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Первый бар (сообщит гид)
«Подробнее За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара/клуба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече»
Расписание: Пятница, суббота в 21:30
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
15 000 за человека
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Начало: На проспекте Суюнбая
«09:30 — сбор группы10:00 — выезд из Алматы11:30 — прибытие в Иле-Алатауский национальный парк12:00 — 14:00 — прогулка по озеру Иссык14:00 — 16:45 — пикник17:00 — выезд в Алматы19:00 — возвращение в Алматы»
Расписание: в пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
8 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
    Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!
  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Тур-игра по барам Алматы
    Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
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    замечательных людей из разных стран. Наш гид был прекрасным проводником в мире ночной жизни города. Он не только показал нам лучшие бары с отличными напитками и атмосферой, но и рассказал много интересного о истории и культуре Алматы. Благодаря этому туру я хорошо отдохнула, повеселилась от души и попробовала разные новые коктейли. Спасибо организаторам за такой интересный и незабываемый опыт!

  • П
    Павел
    3 мая 2024
    Симфония чувств Алматы
    Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Симфония чувств Алматы
    Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.
    Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы ужеМы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
    Не знали, что Алматы - столица гастротуризма прямо) Алиса очень интересно рассказала про казахские традиции, тесно связанные с местной кухней. Вкусно потрапезничали, купили мясные деликатесы и шоколадки на подарки.
    Не знали, что Алматы - столица гастротуризма прямо) Алиса очень интересно рассказала про казахские традиции, тесно
  • В
    Викторина
    7 января 2024
    В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
    Отличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! Детям и взрослым очень понравилось! Мы попробовали кумыс, покатались на лошадях и постреляли из лука.
    Отличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! ДетямОтличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! Детям
  • Е
    Екатерина
    5 января 2024
    Алматы - гастрономическая столица Казахстана
    Все понравилось. Выбирали на сайте среди других предложений, по отзывам и не прогадали:) Организаторы оперативно отвечают, и нам удалось посетить тур в
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    день заказа. Пробовали казахскую кухню, слушали интересные рассказы про сам город, про исторические события. Гиды - местные, знают свое дело - информация грамотная, актуальная. Получили множество советов о том, что еще стоит посетить, где что расположено. Спасибо за вкусную еду, за рассказы, мы и наши животы довольны ❤️

  • Т
    Т.
    9 ноября 2023
    Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
    Экскурсия интересна, однако, мне кажется, что можно было бы чуть иначе простроить маршрут. Гид прекрасно ориентируется в материале, но… скорее всего, мы были уставшими после первой экскурсии, поэтому чего-то не усваивалось. Не делайте наших ошибок, бронируйте одну экскурсию в день.
  • A
    Alan
    3 ноября 2023
    Алматы - гастрономическая столица Казахстана
    Шынар очень приятная девушка, умная, образованная, с ней можно поговорить на темы, не касающиеся даже самой экскурсии, она отличный собеседник.
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    Накормила меня на убой, в этот день, больше ничего есть не смог😂 Попробовал такие блюда, которые не собирался вообще когда-либо познать)

    Шынар очень приятная девушка, умная, образованная, с ней можно поговорить на темы, не касающиеся даже самойШынар очень приятная девушка, умная, образованная, с ней можно поговорить на темы, не касающиеся даже самой
  • Л
    Лера
    17 октября 2023
    Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
    Экскурсия была интересная, вкусная. Алиса сопровождает интересными историями. Осталась довольна!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 700 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Алматы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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