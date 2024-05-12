1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
«Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самые крутые»
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
«Вы попробуете такие национальные вкусности, как баурсаки, сумесут и майсок или отведаете континентальные десерты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
«Начнём с кофе/чая в кафешке, совсем как алматинцы, заседающие в атмосферных заведениях среди недели днём:) В любое время года вы почувствуете ароматы местных тюльпанов, Астаны и даже казахстанской нефти»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
«Послушаете аутентичные музыкальные инструменты, увидите театрализованное представление и отведаете блюда местной кухни»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
12 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Гастрономическое путешествие Алматы - кулинарное наслаждение
Погрузитесь в гастрономическое разнообразие Алматы и откройте для себя уникальные вкусы разных культур
Начало: В центре города
«В это гастрономическом путешествии вы познакомитесь с аутентичной культурой коренного населения, узнаете о роли разных народов в истории Казахстана, откроете особенности выбранной вами кухни и блюд»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 10 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
В путешествиях все любят вкусно поесть. Прогулка по вкусным алматинским местечкам позволит вам насладиться местной кухней и узнать интересные факты
Начало: У Музея музыкальных инструментов
«Основным блюдом на нашей экскурсии будет Зелёный базар — гастрономическое сердце города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
«Транспорт, экосборы, сопровождение гида и традиционный обед включены в стоимость программы»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
8 часов
На винодельню у предгорья Алатау - групповая автобусная поездка
Посетить виноградники, продегустировать местные вина и научиться их оценивать
Начало: На ул. Байтурсынова
«Полученные знания вы сразу же сможете применить на дегустации»
Расписание: в субботу в 08:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
10 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
«Кроме этого, запишете в свою кулинарную книгу рецепт жента — национального десерта из пшена»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Первый бар (сообщит гид)
«Подробнее За один вечер участники вместе с гидами проходят 4 бара/клуба, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече»
Расписание: Пятница, суббота в 21:30
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
15 000₸ за человека
Мини-группа
10 часов
Пикник на озере Иссык с бургерами на гриле (в мини-группе)
Душевно посидеть на берегу с ароматным чаем или кофе, настолками и весёлыми историями
Начало: На проспекте Суюнбая
«09:30 — сбор группы10:00 — выезд из Алматы11:30 — прибытие в Иле-Алатауский национальный парк12:00 — 14:00 — прогулка по озеру Иссык14:00 — 16:45 — пикник17:00 — выезд в Алматы19:00 — возвращение в Алматы»
Расписание: в пятницу в 09:30
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
8 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда12 мая 2024Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!
- ААнастасия6 мая 2024Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
- ППавел3 мая 2024Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
- ЛЛариса30 апреля 2024Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.
- ААндрей17 января 2024Не знали, что Алматы - столица гастротуризма прямо) Алиса очень интересно рассказала про казахские традиции, тесно связанные с местной кухней. Вкусно потрапезничали, купили мясные деликатесы и шоколадки на подарки.
- ВВикторина7 января 2024Отличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! Детям и взрослым очень понравилось! Мы попробовали кумыс, покатались на лошадях и постреляли из лука.
- ЕЕкатерина5 января 2024Все понравилось. Выбирали на сайте среди других предложений, по отзывам и не прогадали:) Организаторы оперативно отвечают, и нам удалось посетить тур в
- ТТ.9 ноября 2023Экскурсия интересна, однако, мне кажется, что можно было бы чуть иначе простроить маршрут. Гид прекрасно ориентируется в материале, но… скорее всего, мы были уставшими после первой экскурсии, поэтому чего-то не усваивалось. Не делайте наших ошибок, бронируйте одну экскурсию в день.
- AAlan3 ноября 2023Шынар очень приятная девушка, умная, образованная, с ней можно поговорить на темы, не касающиеся даже самой экскурсии, она отличный собеседник.
- ЛЛера17 октября 2023Экскурсия была интересная, вкусная. Алиса сопровождает интересными историями. Осталась довольна!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Алматы в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 700 до 27 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Алматы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024