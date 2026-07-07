Алматы - это большая палитра вкусов со всего мира. Казахстан приютил разные народы, и каждый из них привёз свою кухню. Основным блюдом на экскурсии станет Зелёный базар - гастрономическое сердце

города. Там вас ждут традиционные сладости кочевников, копчёные, варёные и вяленые колбасы из конины. На второе отправимся в ресторан национальной кухни с дымящимся бешбармаком и ароматными баурсаками. На десерт предлагается магазин шоколадной фабрики с синими шоколадками

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для гастроэкскурсии по Алматы - с апреля по август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками по городу. В мае и сентябре также приятно посетить Алматы, когда туристов меньше, а погода остаётся тёплой. В октябре уже прохладнее, но ещё можно успеть насладиться местной кухней. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холодной погоды.

Сейчас август — это идеальное время.