Алматы - это большая палитра вкусов со всего мира. Казахстан приютил разные народы, и каждый из них привёз свою кухню. Основным блюдом на экскурсии станет Зелёный базар - гастрономическое сердце
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Вкусная еда и уникальные блюда
- 🛍️ Возможность купить традиционные продукты
- 📚 Интересные истории о местной кухне
- 🍫 Шоколадная фабрика и необычные сладости
- 🏛️ Посещение исторических мест
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для гастроэкскурсии по Алматы - с апреля по август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками по городу. В мае и сентябре также приятно посетить Алматы, когда туристов меньше, а погода остаётся тёплой. В октябре уже прохладнее, но ещё можно успеть насладиться местной кухней. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холодной погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Зелёный базар
- Ресторан национальной кухни
- Магазин шоколадной фабрики
- Собор
Описание экскурсии
Вкусы города
Алматы — большая палитра вкусов со всего мира. Когда-то Казахстан приютил разные народы, и каждый из них привёз свою кухню.
- Основным блюдом на нашей экскурсии будет Зелёный базар — гастрономическое сердце города. Там вас ждут традиционные сладости кочевников, а также копчёные, варёные и вяленые колбасы из конины.
- На второе отправимся в в ресторан национальной кухни. Дымящийся бешбармак, ароматные баурсаки, сладкое из знаменитого алматинского апорта — каждый найдёт блюдо по вкусу.
- На десерт предлагаю зайти в магазин шоколадной фабрики и запастись синими шоколадками для близких. Вы узнаете, как казахский шоколад связан с Москвой и почему современный казахский чай не обходится без молока из России.
Аперитивом выступят яркие истории. Вы узнаете, почему Алматы — город яблок, как появился местный стритфуд и при чём тут турки, услышите рассказы о весёлом гастрономическом прошлом южной столицы. А ещё я покажу вам собор, напоминающий пряничный домик.
Организационные детали
- По понедельникам Зелёный базар не работает
- Счёт в ресторане (в среднем 2000 ₽ с чел.), такси до ресторана (по тарифам Яндекс) и покупки оплачиваются дополнительно
- Вторую часть оплаты за экскурсию принимаем в тенге по актуальному курсу
- Возьмите с собой бутылочку воды, солнечные очки, головной убор от солнца (весной и летом). Пригодится и солнцезащитный крем
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Зелёного базара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 655 туристов
Привет! Меня зовут Алиса, я влюбляю путешественников в Алмату уже 3 года. Написала путеводитель по городу для международного приложения. Поделюсь эпичными местными историями весело и без занудства. Я работаю с
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Всё было просто чудесно! Я не очень люблю подобного вида экскурсии, но здесь решила попробовать и ни капли не пожалела! Было очень необычно и весело слушать удивительную историю города Алматы,
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К
Экскурсия очень необычная и интересная, погружающая в расслабляющую атмосферу города. Алиса собрала маршрут под мой запрос и показала Алматы с ещё более интересных сторон. А сколько ароматов нас окружало! От
+2
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За небольшоую по времени экскурсию у Алисы получилось познакомить нас с Алматы. Мы узнали историю города, прошлись по центральным улочкам, а главное - продегустировали настоящие казахские сладости и множество видов конины! Алиса дала советы, куда стоит сходит самостоятельно, а также подсказала, какие сувениры можно привезти из Казахстана. Все понравилось, ставлю твердую пятерку!
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С
Большое спасибо Алисе за интересную, познавательную, экскурсию в прекрасном городе, наполненную вкусами Казахстана. Посетили шоколадный магазин, зеленый базар, прогулялись по живописным местам города. Заранее подготовленный квест для ребенка-отличная опция. Отдельно огромная благодарность за адаптацию экскурсии под наши интересы. Было здорово!
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С
Огромное спасибо экскурсоводу Алисе за увлекательную и познавательную прогулку! Помимо "гастрономических" мест, таких как кофейня, Зелёный Базар, магазин при шоколадной фабрике и кафе с местными блюдами, мы посетили Парк Панфиловцев, Вознесенский собор и услышали интересный рассказ об истории города. Экскурсия была организована на "отлично"!
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М
хоть экскурсия и заявлена как гастрономическая, но помимо этого узнали много и об истории и о людях и о событиях. прошли пешком весь город))
Алиса очень структурированный гид, рассказывает увлекательно, много знает, ответила на все наши вопросы)) очень рекомендуем
Алиса очень структурированный гид, рассказывает увлекательно, много знает, ответила на все наши вопросы)) очень рекомендуем
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