Познакомиться с казахской кухней и попробовать еду кочевников
В путешествиях мы все любим вкусно поесть.
Чтобы вы не тратили деньги понапрасну в случайных кафе, предлагаю вам отправиться на прогулку по вкусным алматинским местечкам.
Вы «распробуете» Зелёный базар, увидите 50 оттенков курта и узнаете интересные факты о местной кухне.
Чтобы вы не тратили деньги понапрасну в случайных кафе, предлагаю вам отправиться на прогулку по вкусным алматинским местечкам.
Вы «распробуете» Зелёный базар, увидите 50 оттенков курта и узнаете интересные факты о местной кухне.
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вкусы города
Алматы — большая палитра вкусов со всего мира. Когда-то Казахстан приютил разные народы, и каждый из них привёз свою кухню.
- Основным блюдом на нашей экскурсии будет Зелёный базар — гастрономическое сердце города. Там вас ждут традиционные сладости кочевников, а также копчёные, варёные и вяленые колбасы из конины.
- На второе отправимся в в ресторан национальной кухни. Дымящийся бешбармак, ароматные баурсаки, сладкое из знаменитого алматинского апорта — каждый найдёт блюдо по вкусу.
- На десерт предлагаю зайти в магазин шоколадной фабрики и запастись синими шоколадками для близких. Вы узнаете, как казахский шоколад связан с Москвой и почему современный казахский чай не обходится без молока из России.
Аперитивом выступят яркие истории. Вы узнаете, почему Алматы — город яблок, как появился местный стритфуд и при чём тут турки, услышите рассказы о весёлом гастрономическом прошлом южной столицы. А ещё я покажу вам собор, напоминающий пряничный домик.
Организационные детали
- Счёт в ресторане (от 2000 руб.) и покупки оплачиваются отдельно
- Вторую часть оплаты за экскурсию принимаем в тенге по актуальному курсу
- Возьмите с собой бутылочку воды, солнечные очки, головной убор от солнца (весной и летом). Пригодится и солнцезащитный крем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Музея музыкальных инструментов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 139 туристов
Привет! Меня зовут Алиса, я влюбляю путешественников в Алма-Ату уже три года. Написала путеводитель по городу для международного приложения. Поделюсь эпичными местными, историями, весело и без занудства. Я работаю с дружной командой гидов. У меня «чёрный пояс» по обзорным экскурсиям и Медео, у моего друга Ерлана — по турам на озёра и каньоны. А ещё у нас есть англоязычный гид Катя, она обычно водит детские горные походы. Ждём вас!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
16 июля 2023
Интересно познакомились с казахским колоритом и историей через местную кухню - занятный формат экскурсии. Алиса поделилась ещё списком проверенных кафе и учла наши индивидуальные пожелания, рекомендуем
Никита
14 июля 2023
В прошлый раз были на обзорной экскурсии у Алисы и вернулись на гастрономическую. Не подозревали, что Казахстан такой вкусный! Особенно понравился бешбармак и балкаймак. Сразу закупились вкусняшками для родных. Попробуйте:)
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