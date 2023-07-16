В путешествиях мы все любим вкусно поесть. Чтобы вы не тратили деньги понапрасну в случайных кафе, предлагаю вам отправиться на прогулку по вкусным алматинским местечкам. Вы «распробуете» Зелёный базар, увидите 50 оттенков курта и узнаете интересные факты о местной кухне.

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Описание

Что вас ожидает

Вкусы города

Алматы — большая палитра вкусов со всего мира. Когда-то Казахстан приютил разные народы, и каждый из них привёз свою кухню.

Основным блюдом на нашей экскурсии будет Зелёный базар — гастрономическое сердце города. Там вас ждут традиционные сладости кочевников, а также копчёные, варёные и вяленые колбасы из конины.

— гастрономическое сердце города. Там вас ждут традиционные сладости кочевников, а также копчёные, варёные и вяленые колбасы из конины. На второе отправимся в в ресторан национальной кухни . Дымящийся бешбармак, ароматные баурсаки, сладкое из знаменитого алматинского апорта — каждый найдёт блюдо по вкусу.

. Дымящийся бешбармак, ароматные баурсаки, сладкое из знаменитого алматинского апорта — каждый найдёт блюдо по вкусу. На десерт предлагаю зайти в магазин шоколадной фабрики и запастись синими шоколадками для близких. Вы узнаете, как казахский шоколад связан с Москвой и почему современный казахский чай не обходится без молока из России.

Аперитивом выступят яркие истории. Вы узнаете, почему Алматы — город яблок, как появился местный стритфуд и при чём тут турки, услышите рассказы о весёлом гастрономическом прошлом южной столицы. А ещё я покажу вам собор, напоминающий пряничный домик.

Организационные детали