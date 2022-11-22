Приглашаем вас отправиться в этнографический аул, где под открытым небом расположилась реконструкция древнего поселения кочевников. Здесь вы сможете прожить целый день в традициях кочевых племен: научитесь собирать юрту и готовить лепешки, поучаствуете в играх, оседлаете лошадь, попробуете баурсаки и плов. А в финале увидите колоритную театральную постановку.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Традиции, культура и быт кочевников

На один день вы не просто окажетесь гостями в селении древних кочевников, но и станете его частью! Представите, как выглядели старинные обряды, увидите, как готовят казахскую выпечку баурсак и как взбивают пух. Научитесь своими руками готовить соленые лепешки «қаттама нан», узнаете об устройстве юрты и попробуете ее собрать на мастер-классе. Послушаете аутентичные музыкальные инструменты, увидите театрализованное представление и отведаете блюда местной кухни. А при желании можно больше насладиться окружающей природой и прогуляться по горному ущелью.

Желающие поучаствуют в традиционных играх «арқан тарту» (перетягивание каната) и «қой көтеру» (древняя игра, которая вас удивит). А маленькие посетители смогут погладить жеребят, пострелять из лука и покататься на лошадях под присмотром взрослых.

Программа экскурсии

11:00 — В этно-деревне вас встречают с обрядом «Шашу» воины на лошадях и девушки в национальных платьях;

11:20 — Перекус с горячими бауырсаками и пирожками;

12:00 — Национальные игры и мастер-классы;

14:00 — Обед с пловом, салатом и сладостями к чаю;

15:00 — Конное шоу с джигитовкой, национальными играми и танцем;

15:40 — Выступление нео-фолк-группы «Аркайым», которая соединила в своем творчестве современные музыкальные течения с национальной казахской музыкой;

16:10 — Театральная постановка;

17.00 — Выезд из этно-аула и обратный путь.

Организационные детали