В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул

Интерактивное погружение в мир обрядов, традиций, музыки, игр и быта кочевников для всей семьи

Приглашаем вас отправиться в этнографический аул, где под открытым небом расположилась реконструкция древнего поселения кочевников.

Здесь вы сможете прожить целый день в традициях кочевых племен: научитесь собирать юрту и готовить лепешки, поучаствуете в играх, оседлаете лошадь, попробуете баурсаки и плов. А в финале увидите колоритную театральную постановку.
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
Ближайшие даты:
26
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Описание

Что вас ожидает

Традиции, культура и быт кочевников

На один день вы не просто окажетесь гостями в селении древних кочевников, но и станете его частью! Представите, как выглядели старинные обряды, увидите, как готовят казахскую выпечку баурсак и как взбивают пух. Научитесь своими руками готовить соленые лепешки «қаттама нан», узнаете об устройстве юрты и попробуете ее собрать на мастер-классе. Послушаете аутентичные музыкальные инструменты, увидите театрализованное представление и отведаете блюда местной кухни. А при желании можно больше насладиться окружающей природой и прогуляться по горному ущелью.

Желающие поучаствуют в традиционных играх «арқан тарту» (перетягивание каната) и «қой көтеру» (древняя игра, которая вас удивит). А маленькие посетители смогут погладить жеребят, пострелять из лука и покататься на лошадях под присмотром взрослых.

Программа экскурсии

11:00 — В этно-деревне вас встречают с обрядом «Шашу» воины на лошадях и девушки в национальных платьях;
11:20 — Перекус с горячими бауырсаками и пирожками;
12:00 — Национальные игры и мастер-классы;
14:00 — Обед с пловом, салатом и сладостями к чаю;
15:00 — Конное шоу с джигитовкой, национальными играми и танцем;
15:40 — Выступление нео-фолк-группы «Аркайым», которая соединила в своем творчестве современные музыкальные течения с национальной казахской музыкой;
16:10 — Театральная постановка;
17.00 — Выезд из этно-аула и обратный путь.

Организационные детали

  • В дороге я проведу для вас путевую экскурсию, а на территории аула нас будет сопровождать местный гид
  • Трансфер, посещение аула, обед и все активности входят в стоимость
  • Целый день вы проведете на свежем воздухе, поэтому одежда должна быть комфортной, удобной и теплой (по погоде). Обуть желательно кроссовки или ботинки (можно прогуляться по ущелью рядом с аулом).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от указанного вами адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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