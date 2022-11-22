Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Традиции, культура и быт кочевников
На один день вы не просто окажетесь гостями в селении древних кочевников, но и станете его частью! Представите, как выглядели старинные обряды, увидите, как готовят казахскую выпечку баурсак и как взбивают пух. Научитесь своими руками готовить соленые лепешки «қаттама нан», узнаете об устройстве юрты и попробуете ее собрать на мастер-классе. Послушаете аутентичные музыкальные инструменты, увидите театрализованное представление и отведаете блюда местной кухни. А при желании можно больше насладиться окружающей природой и прогуляться по горному ущелью.
Желающие поучаствуют в традиционных играх «арқан тарту» (перетягивание каната) и «қой көтеру» (древняя игра, которая вас удивит). А маленькие посетители смогут погладить жеребят, пострелять из лука и покататься на лошадях под присмотром взрослых.
Программа экскурсии
11:00 — В этно-деревне вас встречают с обрядом «Шашу» воины на лошадях и девушки в национальных платьях; 11:20 — Перекус с горячими бауырсаками и пирожками; 12:00 — Национальные игры и мастер-классы; 14:00 — Обед с пловом, салатом и сладостями к чаю; 15:00 — Конное шоу с джигитовкой, национальными играми и танцем; 15:40 — Выступление нео-фолк-группы «Аркайым», которая соединила в своем творчестве современные музыкальные течения с национальной казахской музыкой; 16:10 — Театральная постановка; 17.00 — Выезд из этно-аула и обратный путь.
Организационные детали
В дороге я проведу для вас путевую экскурсию, а на территории аула нас будет сопровождать местный гид
Трансфер, посещение аула, обед и все активности входят в стоимость
Целый день вы проведете на свежем воздухе, поэтому одежда должна быть комфортной, удобной и теплой (по погоде). Обуть желательно кроссовки или ботинки (можно прогуляться по ущелью рядом с аулом).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от указанного вами адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Алматы
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алия. Я провожу экскурсии по Казахстану более 10 лет. С радостью покажу вам нашу волшебную страну, расскажу о ней интересные факты и поделюсь практическими советами.