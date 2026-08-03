В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
Интерактивное погружение в мир обрядов, традиций, музыки, игр и быта кочевников для всей семьи
Приглашаем вас отправиться в этнографический аул, где под открытым небом расположилась реконструкция древнего поселения кочевников.
Здесь вы сможете прожить целый день в традициях кочевых племен: научитесь собирать юрту и готовить лепешки, поучаствуете в играх, оседлаете лошадь, попробуете баурсаки и плов. А в финале увидите колоритную театральную постановку.
На один день вы не просто окажетесь гостями в селении древних кочевников, но и станете его частью! Представите, как выглядели старинные обряды, увидите, как готовят казахскую выпечку баурсак и как взбивают пух. Научитесь своими руками готовить солёные лепёшки «қаттама нан», узнаете об устройстве юрты и попробуете её собрать на мастер-классе. Послушаете аутентичные музыкальные инструменты, увидите театрализованное представление и отведаете блюда местной кухни. А при желании можно больше насладиться окружающей природой и прогуляться по горному ущелью.
Желающие поучаствуют в традиционных играх «арқан тарту» (перетягивание каната) и «қой көтеру» (древняя игра, которая вас удивит). А маленькие посетители смогут погладить жеребят, пострелять из лука и покататься на лошадях под присмотром взрослых.
Программа экскурсии
11:00 — Встреча гостей с обрядом «Шашу» 11:10 — Угощение горячими бауырсаками, чаем и кумысом 11:20 — Шоу с беркутом 11:40 — Мастер-классы по приготовлению национального угощения жент, по «Коләнер» и стрельбе из лука 12:30 — Проведение обряда «Беташар» 12:40 — Перерыв на напитки 12:45 — Конное шоу «Джигитовка», национальные игры «жамбы ату», «атпен аударыспак», «тенге алу», «кыз куу», танцевальный флэшмоб «Кара Жорга» 13:15 — Мастер-классы по игре «атпен аударыспак» и запрыгиванию на коня, катание на лошадях 13:30 — Обед (шведский стол, в том числе с вегетарианскими блюдами) 14:00 — Демонстрация юрты 14:20 — Мастер-класс по стрельбе из лука
Организационные детали
В дороге с вами будет водитель-гид из нашей команды, а на территории аула вас сопровождает местный гид
Трансфер, посещение аула, обед и все активности входят в стоимость
Целый день вы проведёте на свежем воздухе, поэтому одежда должна быть комфортной, удобной и теплой (по погоде). Обуть желательно кроссовки или ботинки (можно прогуляться по ущелью рядом с аулом).
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От указанного вами адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 157 туристов
С 2014 года мы организуем экскурсии, каждая из которых — это полноценное путешествие, которое позволяет открыть всё многообразие природы региона. В наших маршрутах — бескрайние степи, величественные горы, живописные озёра читать дальшеуменьшить
и старинные города.
Мы заботимся о вашем комфорте: вас ждёт удобный транспорт с кондиционером, питьевая вода на всём пути, в некоторых экскурсиях питание включено в стоимость. Наш главный принцип — «Гость прежде всего!».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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Ирина
Очень понравилась экскурсия! Нам рассказали про быт, показали традиционные обряды,а в одном из таких обрядов - свадьбе, мы даже и сами поучаствовали, ещё мы стреляли из лука и даже танцевали, одним словом погрузились в быт и традиции кочевников. Конное шоу превзошлр все ожидания - просто потрясающее!!!! Экскурсию однозначно рекомендую! Спасибо большое за гостеприимство!
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Стратунова
супер, советую, это лучший день был в нашем прибывании в Алматы, стоит съездить посмотреть шоу, пострелять из лука приготовить баурсаки
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О
Ольга
Экскурсия была шикарной! Нашим сопровождающим был неподражаемый Жомарт🔥благодаря ему и другим участникам программы получились великолепные памятные фото и видео. Мы скакали галопом на лошадях, запрыгивали на них, участвовали в соревнованиях, стреляли читать дальшеуменьшить
из лука, кормили роскошного беркута,а потом нас ждал наивкуснейший обед 🍱 Хочу отметить прекрасное отношение к животным. Лошади невероятно чистые и ухоженные, видно, что о них заботятся с душой. Аналогично беркут-птица не сидит с закрытыми глазами, а свободно летает в горах, при этом находится в отличных отношениях с хозяином🐎 🦅
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Б
Баян
Экскурсия превзошла все мои ожидания. Все было соответственно программе. Насыщенная, интересная, познавательная. Само расположение аула и окружающая природа задавали позитивный тон. Спасибо организаторам за такое освещение Казахской культуры, обычаев, быта. Также хотела бы поблагодарить Алию, всегда на связи, всегда корректна. Трансфер просто супер!
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П
Панченко
У меня была длительная пересадка в Алматы, решила провести время на экскурсии. Экскурсия очень понравилась, прекрасный водитель, этно-аул вообще восторг. Очень вкусный обед, замечательные люди, интересные развлечения, много красивых ярких фото. Очень много узнала про Казахстан за один день. Спасибо большое Алия, за организацию, в следующую поездку обязательно буду брать экскурсии только у Вас.
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Евгения
Экскурсия к кочевникам была интересной. Узнали много нового. И не только узнали, а и увидели и на зуб попробовали. Нашей разновозрастной группе все понравилось. Машина отличная тоже. Спасибо
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