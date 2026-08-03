Приглашаем вас отправиться в этнографический аул, где под открытым небом расположилась реконструкция древнего поселения кочевников. Здесь вы сможете прожить целый день в традициях кочевых племен: научитесь собирать юрту и готовить лепешки, поучаствуете в играх, оседлаете лошадь, попробуете баурсаки и плов. А в финале увидите колоритную театральную постановку.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Традиции, культура и быт кочевников

На один день вы не просто окажетесь гостями в селении древних кочевников, но и станете его частью! Представите, как выглядели старинные обряды, увидите, как готовят казахскую выпечку баурсак и как взбивают пух. Научитесь своими руками готовить солёные лепёшки «қаттама нан», узнаете об устройстве юрты и попробуете её собрать на мастер-классе. Послушаете аутентичные музыкальные инструменты, увидите театрализованное представление и отведаете блюда местной кухни. А при желании можно больше насладиться окружающей природой и прогуляться по горному ущелью.

Желающие поучаствуют в традиционных играх «арқан тарту» (перетягивание каната) и «қой көтеру» (древняя игра, которая вас удивит). А маленькие посетители смогут погладить жеребят, пострелять из лука и покататься на лошадях под присмотром взрослых.

Программа экскурсии

11:00 — Встреча гостей с обрядом «Шашу»

11:10 — Угощение горячими бауырсаками, чаем и кумысом

11:20 — Шоу с беркутом

11:40 — Мастер-классы по приготовлению национального угощения жент, по «Коләнер» и стрельбе из лука

12:30 — Проведение обряда «Беташар»

12:40 — Перерыв на напитки

12:45 — Конное шоу «Джигитовка», национальные игры «жамбы ату», «атпен аударыспак», «тенге алу», «кыз куу», танцевальный флэшмоб «Кара Жорга»

13:15 — Мастер-классы по игре «атпен аударыспак» и запрыгиванию на коня, катание на лошадях

13:30 — Обед (шведский стол, в том числе с вегетарианскими блюдами)

14:00 — Демонстрация юрты

14:20 — Мастер-класс по стрельбе из лука

Организационные детали