1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Аромасвеча своими руками
Творчески провести время на мастер-классе по изготовлению свечей из кокосового и пчелиного воска
Начало: на улице Бабаева
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
Своими руками сделать набор свечей из разноцветной вощины с ароматом эфирных масел
Начало: В студии на улице Бабаева
Завтра в 11:00
10 июня в 10:30
13 200₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Сделать своими руками футболку с ярким уникальным узором в комфортной мини-группе
Начало: На ул. Бабаева
Расписание: в воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Мастер-классы»
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