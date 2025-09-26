Ели вы любите горы и приключения, если вы готовы бросить вызов себе и подняться на высоту 3000 метров над уровнем моря! Если вы достаточно активны, чтобы не ограничивать свое знакомство с горами Заилийского Алатау только поездкой по канатной дороге! То, я рад вам предложить этот замечательный маршрут!
Описание экскурсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию на пик Фурманова! Этот поход — отличный выбор для тех, кто ищет активный отдых и незабываемые впечатления. Вас ждет безопасная, ухоженная тропа, которая открыта для посещения практически круглый год. Почему стоит выбрать этот маршрут? Потрясающие панорамы: С вершины пика Фурманова вы сможете насладиться великолепными видами на Алматы и окружающие горные хребты. Это идеальное место для тех, кто любит красивую природу и захватывающие дух пейзажи. Небесные качели: По пути к вершине вы посетите удивительное место — небесные качели. Это не просто фотозона, а настоящая изюминка маршрута. Здесь вы сможете сделать невероятные снимки, которые вызовут восхищение у ваших друзей и подписчиков. Удобная тропа: Тропа на пик Фурманова прекрасно оборудована и подходит для туристов с разным уровнем подготовки. Вы будете чувствовать себя в безопасности на каждом шагу своего пути. Сопровождение профессионального инструктора: Весь поход вас будет сопровождать опытный и квалифицированный инструктор, который позаботится о вашем комфорте и безопасности. Вы сможете узнать много интересного о местных особенностях и достопримечательностях. Что вас ждет:Поход на пик Фурманова предлагает уникальное сочетание активного отдыха и природного великолепия. Независимо от времени года, вы сможете насладиться красотой гор и получить огромный заряд эмоций и впечатлений. Важная информация:
Протяженность маршрута 6км (в одну сторону) с набором высоты 1100м.
- Возможен упрощенный вариант до небесных качелей.
- Выбор обуви и одежды крайне важен для успешного преодоления маршрута! Обязательно необходимо проконсультироваться с гидом перед походом по данному вопросу!
- Так же могут понадобится трекинговые палки, тур гамаши и ледоступы, которые при необходимости можно взять в аренду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Небесные качели
- Пик Фурманова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нижняя станция канатной дороги «Медеу»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
26 сен 2025
Конечно, это не самый лёгкий маршрут. Нужно действительно согласиться с гидом, и выехать пораньше. После того как солнце встаёт выше и выше становится жарко. Горы раскрываются постепенно и если останавливаться
A
Artemiy
5 сен 2025
Во-первых впечатлил конечно же маршрут. По своему опыту, если не хотите экономить во время пути - берите 2.5+ литра воды на человека, не ошибётесь. Виды потрясающие! Более того, сходили даже
М
Мария
4 мар 2025
Если вы думаете, что прокатившись на канатке с Шымбулака и вы увидели горы? Ошибаетесь:) хотите увидеть горы, надо к ним идти:) это мой первый зимний трекинг: я переживала, что замерзну,
