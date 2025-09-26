Мои заказы

Небесные качели и пик Фурманова

Ели вы любите горы и приключения, если вы готовы бросить вызов себе и подняться на высоту 3000 метров над уровнем моря! Если вы достаточно активны, чтобы не ограничивать свое знакомство с горами Заилийского Алатау только поездкой по канатной дороге! То, я рад вам предложить этот замечательный маршрут!
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Присоединяйтесь к захватывающему путешествию на пик Фурманова! Этот поход — отличный выбор для тех, кто ищет активный отдых и незабываемые впечатления. Вас ждет безопасная, ухоженная тропа, которая открыта для посещения практически круглый год. Почему стоит выбрать этот маршрут? Потрясающие панорамы: С вершины пика Фурманова вы сможете насладиться великолепными видами на Алматы и окружающие горные хребты. Это идеальное место для тех, кто любит красивую природу и захватывающие дух пейзажи. Небесные качели: По пути к вершине вы посетите удивительное место — небесные качели. Это не просто фотозона, а настоящая изюминка маршрута. Здесь вы сможете сделать невероятные снимки, которые вызовут восхищение у ваших друзей и подписчиков. Удобная тропа: Тропа на пик Фурманова прекрасно оборудована и подходит для туристов с разным уровнем подготовки. Вы будете чувствовать себя в безопасности на каждом шагу своего пути. Сопровождение профессионального инструктора: Весь поход вас будет сопровождать опытный и квалифицированный инструктор, который позаботится о вашем комфорте и безопасности. Вы сможете узнать много интересного о местных особенностях и достопримечательностях. Что вас ждет:Поход на пик Фурманова предлагает уникальное сочетание активного отдыха и природного великолепия. Независимо от времени года, вы сможете насладиться красотой гор и получить огромный заряд эмоций и впечатлений. Важная информация:
Протяженность маршрута 6км (в одну сторону) с набором высоты 1100м.
  • Возможен упрощенный вариант до небесных качелей.
  • Выбор обуви и одежды крайне важен для успешного преодоления маршрута! Обязательно необходимо проконсультироваться с гидом перед походом по данному вопросу!
  • Так же могут понадобится трекинговые палки, тур гамаши и ледоступы, которые при необходимости можно взять в аренду.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Небесные качели
  • Пик Фурманова
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Нижняя станция канатной дороги «Медеу»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Протяженность маршрута 6км (в одну сторону) с набором высоты 1100м
  • Возможен упрощенный вариант до небесных качелей
  • Выбор обуви и одежды крайне важен для успешного преодоления маршрута! Обязательно необходимо проконсультироваться с гидом перед походом по данному вопросу
  • Так же могут понадобится трекинговые палки, тур гамаши и ледоступы, которые при необходимости можно взять в аренду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Л
Людмила
26 сен 2025
Конечно, это не самый лёгкий маршрут. Нужно действительно согласиться с гидом, и выехать пораньше. После того как солнце встаёт выше и выше становится жарко. Горы раскрываются постепенно и если останавливаться
читать дальше

и смотреть- отурваются раз за разом новые панорамы.
Качели- отличное место отдохнуть, сделать классные фото!
Обратный путь был по другой тропе и это классно, через лес.
Тропа оборудована местами для отдыха.
Обратно дорога быстрее. Но конечно нужно учитывать мнение гида и следовать таймингу. Темп движения по сути ваш. Если трудно в хорошем темпе подниматься, конечно же Александр останавливался также одновременно. . Можно позавидовать его спокойствию и терпению, так как я та ещё горная черепаха.
Хочется поблагодарить Александра и команду за отличные впечатления от согласования поездки и до её завершения!

A
Artemiy
5 сен 2025
Во-первых впечатлил конечно же маршрут. По своему опыту, если не хотите экономить во время пути - берите 2.5+ литра воды на человека, не ошибётесь. Виды потрясающие! Более того, сходили даже
читать дальше

чуть выше, чем было задано в маршруте, т. к. мне захотелось (+2ч на пик панорама)

Во-вторых, порадовал профессионализм гида. Чувствуется, что человек с опытом, знает все по таймингам, когда можно идти, когда стоит возвращаться, чтобы не оказаться в темноте. Рассказывал истории, подсказывал по вопросам, здесь все на высоте.

Экскурсия на 5+, маршрут средней сложности, под конец действительно было уже чуть тяжело идти, но проверить свои силы или как первый маршрут - вообще топ имхо

М
Мария
4 мар 2025
Если вы думаете, что прокатившись на канатке с Шымбулака и вы увидели горы? Ошибаетесь:) хотите увидеть горы, надо к ним идти:) это мой первый зимний трекинг: я переживала, что замерзну,
читать дальше

утону в сугробах и вобще не поднимусь. В итоге с улыбкой на лице, с восхищением от великолепия снежных вершин, получая удовольствие от похода, мы понялись на Пик Фурманова, 3053 м. Набор высоты получился 1 266 м на 7,3 км. Весь маршрут со спуском занял почти 6 часов. Не нужны меховые сапоги, нужна обычная трекинговая обувь на мембране, обязательно очки, потому солнце в горах слепит:) расстояние до Небесных качелей преодолели примерно за 2 часа. Полетали на качелях и усталость как рукой сняло, и вперед набирая высоту на Пик. Александр всю дорогу рассказывал интересные факты про Казахстан, местный быт, про достопримечательности, это гид, который любит свою работу:) когда проголодалась - накормил, чаем напоил. И незаметно, но успевая фотографировать красоты, мы поднялись на Пик. Нам очень повезло с погодой: солнышко, не было облаков, и горы открылись во всем своем великолепии. Я очень люблю горы, и на Пике открывается потрясающая панорама снежных гор. Очень рекомендую, если ехать зимой в Алматы, то посетить Пик Фурманова, прям обязательно! А в гиды выбрать Александра, который вам профессионально поможет, расскажет по всем вопросам, и организует ваш поход, с ним нестрашно и весело. Александр, у меня самые теплые и яркие воспоминания от наших совместных походов, я тебе благодарна от души!

Входит в следующие категории Алматы

