утону в сугробах и вобще не поднимусь. В итоге с улыбкой на лице, с восхищением от великолепия снежных вершин, получая удовольствие от похода, мы понялись на Пик Фурманова, 3053 м. Набор высоты получился 1 266 м на 7,3 км. Весь маршрут со спуском занял почти 6 часов. Не нужны меховые сапоги, нужна обычная трекинговая обувь на мембране, обязательно очки, потому солнце в горах слепит:) расстояние до Небесных качелей преодолели примерно за 2 часа. Полетали на качелях и усталость как рукой сняло, и вперед набирая высоту на Пик. Александр всю дорогу рассказывал интересные факты про Казахстан, местный быт, про достопримечательности, это гид, который любит свою работу:) когда проголодалась - накормил, чаем напоил. И незаметно, но успевая фотографировать красоты, мы поднялись на Пик. Нам очень повезло с погодой: солнышко, не было облаков, и горы открылись во всем своем великолепии. Я очень люблю горы, и на Пике открывается потрясающая панорама снежных гор. Очень рекомендую, если ехать зимой в Алматы, то посетить Пик Фурманова, прям обязательно! А в гиды выбрать Александра, который вам профессионально поможет, расскажет по всем вопросам, и организует ваш поход, с ним нестрашно и весело. Александр, у меня самые теплые и яркие воспоминания от наших совместных походов, я тебе благодарна от души!