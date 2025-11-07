Мы знаем: вы хотите это видеть! Точёные пики елей, пронзающие озеро Каинды. Таинственную гладь озера Кольсай, меняющего тёмно-синий цвет на изумрудный. Мистический Чёрный каньон — кусочек неизведанной планеты на Земле. Да, вы хотите это видеть — и вы не разочаруетесь! Тогда чего мы ждём? Скорее в путь!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Озёра Кольсай и Каинды. Оба водоёма поразят вас уникальным цветом воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Горные пики и живописные еловые леса вокруг озёр создают невероятные пейзажи, способные посоперничать с панорамами Альп.

Чарынский каньон. В любое время года вы впечатлитесь его масштабами, сможете прогуляться по ущелью и полюбоваться утёсами, редкими растениями и бурной рекой в конце пути.

Чёрный каньон. Впечатляющее место с загадочными угольно-чёрными скалами и фантастическими пейзажами, напоминающими ландшафт других планет. Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой.

Примерный тайминг:

05:45 — сбор и выезд из Алматы. По дороге будет санитарная остановка на заправке, где можно купить кофе и перекусить, а также воспользоваться уборной

8:00 — Чёрный каньон. Прогулка и фотопауза

9:30–12:30 — Чарынский каньон. Прогулка по ущелью, Долина Замков, река Шарын. Для тех, кому трудно гулять два часа по дну каньона, есть возможность прогуляться по верхней части. Есть так же экотакси. Пожалуйста, предупредите об этом заранее

12:30 — Выезд в сторону озера Каинды

14:30 — озеро Каинды, поездка на экотакси или лошадях. Прогулка у озера, фото- и видеосъёмка

16:30–18:00 — озеро Кольсай. Прогулка, обед и осмотр со смотровой площадки. По желанию: аренда катамарана

18:00 — выезд в Алматы. По дороге будет еще одна санитарная остановка на заправке, где можно будет купить кофе и перекусить, а также воспользоваться уборной

21:00–22:00 — Возвращение в Алматы

Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашим опытным гидам-водителям, которые всегда будут рядом с вами. Они не только красочно расскажут о здешних местах, но и ответят на все ваши вопросы и окажут необходимую помощь, если она потребуется.

Организационные детали

Если вы хотите, чтобы вас забрали из отеля или аэропорта, можем организовать индивидуальную экскурсию с отдельным транспортом

Погода в горах переменчива: от зноя до холодного дождя и снега, возьмите необходимые вещи

Желательно иметь при себе монетки или мелкие купюры

В стоимость входят:

трансфер

услуги профессионального гида-водителя

вода

В стоимость не входят: