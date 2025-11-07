Мои заказы

Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону

Топовые места Казахстана за один день на комфортном внедорожнике в мини-группе
Мы знаем: вы хотите это видеть! Точёные пики елей, пронзающие озеро Каинды. Таинственную гладь озера Кольсай, меняющего тёмно-синий цвет на изумрудный. Мистический Чёрный каньон — кусочек неизведанной планеты на Земле. Да, вы хотите это видеть — и вы не разочаруетесь! Тогда чего мы ждём? Скорее в путь!
Время начала: 05:30, 05:45

Описание экскурсии

Озёра Кольсай и Каинды. Оба водоёма поразят вас уникальным цветом воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Горные пики и живописные еловые леса вокруг озёр создают невероятные пейзажи, способные посоперничать с панорамами Альп.

Чарынский каньон. В любое время года вы впечатлитесь его масштабами, сможете прогуляться по ущелью и полюбоваться утёсами, редкими растениями и бурной рекой в конце пути.

Чёрный каньон. Впечатляющее место с загадочными угольно-чёрными скалами и фантастическими пейзажами, напоминающими ландшафт других планет. Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой.

Примерный тайминг:

05:45 — сбор и выезд из Алматы. По дороге будет санитарная остановка на заправке, где можно купить кофе и перекусить, а также воспользоваться уборной
8:00 — Чёрный каньон. Прогулка и фотопауза
9:30–12:30 — Чарынский каньон. Прогулка по ущелью, Долина Замков, река Шарын. Для тех, кому трудно гулять два часа по дну каньона, есть возможность прогуляться по верхней части. Есть так же экотакси. Пожалуйста, предупредите об этом заранее
12:30 — Выезд в сторону озера Каинды
14:30 — озеро Каинды, поездка на экотакси или лошадях. Прогулка у озера, фото- и видеосъёмка
16:30–18:00 — озеро Кольсай. Прогулка, обед и осмотр со смотровой площадки. По желанию: аренда катамарана
18:00 — выезд в Алматы. По дороге будет еще одна санитарная остановка на заправке, где можно будет купить кофе и перекусить, а также воспользоваться уборной
21:00–22:00 — Возвращение в Алматы

Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашим опытным гидам-водителям, которые всегда будут рядом с вами. Они не только красочно расскажут о здешних местах, но и ответят на все ваши вопросы и окажут необходимую помощь, если она потребуется.

Организационные детали

  • Если вы хотите, чтобы вас забрали из отеля или аэропорта, можем организовать индивидуальную экскурсию с отдельным транспортом
  • Погода в горах переменчива: от зноя до холодного дождя и снега, возьмите необходимые вещи
  • Желательно иметь при себе монетки или мелкие купюры

В стоимость входят:

  • трансфер
  • услуги профессионального гида-водителя
  • вода

В стоимость не входят:

  • Экосборы — 5000 тенге (только наличные)
  • Питание (можете взять перекус или пообедать в кафе, средний чек 3000-7000 тенге)
  • Поездка к озеру на экотакси — 1000 тенге с чел. в одну сторону
  • Лошади до озера Каинды — 7000 тенге с чел. в одну сторону
  • Экотакси до Чарынского каньона — 800 тенге с чел. (в одну сторону, по желанию)
  • Платные туалеты в нацпарках — 100 тенге с чел.

ежедневно в 05:30 и 05:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8245 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Суюнбая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30 и 05:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2423 туристов
Привет всем! Меня зовут Юлия и я — сертифицированный гид и международный профессиональный фотограф. Представляю команду гидов в Алматы. Мы хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере туризма и предлагаем отправиться с нами в увлекательное путешествие на джипах или минивэнах в мини-группах. Гарантируем — с нами скучно не будет!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
К
Ксения
7 ноя 2025
Данный маршрут дает возможность увидеть несколько очень красивых и необычных мест в окрестностях Алматы. Самыми интересными являются Чарынский каньон и озеро Каинды с затонувшим лесом. За день вы проедете порядка
600 км, и пройдете 20 тысяч шагов (нужно учитывать, что много придется идти вверх, а это физически непросто, поэтому нужно объективно оценивать свои силы). По дороге гид-водитель рассказывает коротко о том месте, куда мы едем, а также подробно о традициях и обычаях жизни в Казахстане. Было интересно и познавательно. Но нам, как опытным водителям, не очень понравился скоростной режим. На обратном пути мы ехали по дороге, на которой рекомендована скорость 50 км/ч, со скоростью 130 км/ч. Было страшновато, т. к. машину качало и подкидывало на неровностях дороги, из-за которых и установлено ограничение. Доехали мы благополучно и без происшествий, но в дороге мы чувствовали себя не безопасно.

Анастасия
Анастасия
29 окт 2025
Сервис на хорошем уровне, все как обещали, все так и было. Очень интересная экскурсия, впечатляющие ландшафты, озера, лошади. Все интересно, красиво, небольшая группа. Особая благодарность нашему гиду Серику, подробно рассказал о местах нашего пребывания и о традициях народа Казахстана. У Серика отличное чувство юмора, он терпелив и тактичен. Одним словом профессионал с большой буквы! Спасибо за отлично проверенный день!
Юсупова
Юсупова
29 окт 2025
Сегодня мы посетили замечательную экскурсию по Чарынскому и Чёрному каньонам и озёрам Каинды и Кольсай.
Маршрут достаточно большой и сложный, но красота локаций стоит того, чтобы их посетить.
Благодаря хорошему транспорту и
замечательному гиду и опытному водителю Серику в одном лице, наш день прошёл отлично!
Очень рекомендую пройти Чарынский каньон по низу и дойти до прекрасной реки Чарын в самом конце каньона. Эта же река протекает на глубине Чёрного каньона, который поражает своей глубиной.
При посещении Озера Каинды рекомендую воспользоваться предложением подняться к озеру на лошадях.
Благодарю Серика за прекрасный день проведённый в его компании и рекомендую всем посетить красоты Казахстана в его сопровождении.
Отдельная благодарность за рекомендацию вкусных местных блюд и рассказ о традициях и обычаях Казахстана. 🇰🇿

Александр
Александр
24 окт 2025
Маршрут хороший, интересный, но сложный, будите много ходить и кататься на машине.
К
Костя
23 окт 2025
Это был один из лучших туров в моей жизни!
С утра нас встретили вовремя, выезд — чётко по графику. Внедорожник комфортный, с запасом места и отличной проходимостью — именно то, что
нужно для горных дорог.
Маршрут продуман до мелочей: сначала Чарынский каньон — легендарная Долина Замков. Прогулка по дну ущелья, высоченные стены, словно кадры из фильма. Виды просто невероятные, дух захватывает!
Затем — Чёрный каньон, с его фантастическими угольно-чёрными скалами и атмосферой другой планеты. После яркого Чарына контраст выглядит особенно впечатляюще.
Далее — озеро Каинды: затопленный лес, прозрачная вода и ощущение сказки. Можно пройти пешком или воспользоваться экотакси или лошадьми — если устали, всё продумано.
И финал — озёра Кольсай. Изумрудная вода, аромат ели, лёгкий ветер и вкусный обед с видом на горы. Можно покататься на лодке и просто насладиться тишиной.
Гид — настоящий профессионал! Не просто рассказывает факты, а делится любовью к своей стране. Помогает с фото, подсказывает лучшие ракурсы, создаёт атмосферу, где чувствуешь себя среди друзей.
Отдельное спасибо Юлии, организатору тура 🙏 Всё на высшем уровне — от подбора гида до транспорта. Ей действительно можно доверять: видно, как она вкладывает душу в каждый маршрут и заботится о туристах.
За один день столько локаций, эмоций и красоты — это стоит каждой минуты пути. Рекомендую всем, кто хочет увидеть живую, настоящую природу Казахстана и прочувствовать этот день всем сердцем.

Это был один из лучших туров в моей жизни!Это был один из лучших туров в моей жизни!Это был один из лучших туров в моей жизни!Это был один из лучших туров в моей жизни!
А
Анна
19 окт 2025
Лучшее, что случилось со мной в Алматы
Потрясающая экскурсия, буквально на одном дыхании!
Рекомендую очень и программу и организаторов, просто умнички)!
Длинный путь был комфортным и очень увлекательным) в доказательство прикрепляю фото!
Респект организаторам и нашему гиду Серику!
И
Ирина
13 окт 2025
Очень понравилась экскурсия!!!!! Гид просто супер! Много узнали о стране, посетили красивые места!!!
В
Василий
9 окт 2025
Это был не просто тур — это было приключение, которое невозможно забыть! 🤩
Мы поехали в мини-группе всего из 6 человек, и это был идеальный формат — уютно, весело и очень
по-домашнему. Без толп, без спешки, зато с максимумом эмоций и свободы!
Наш гид — просто огонь: знает каждую тропинку, рассказывает интересно и с любовью к своей стране.
И, конечно, эти джипы! По таким дорогам — только на них. Чувствуешь себя настоящим путешественником, а не просто туристом.
Отдельное спасибо команде за фотографии и видео с дрона — это космос!
Ребята умеют ловить самые красивые кадры, подсказывают, где лучше встать, как повернуться — результат как из журнала.
Теперь у нас не просто воспоминания, а целый фильм о путешествии мечты!
Спасибо за атмосферу, драйв, дружбу и красоту, которую вы показали!
Это был тур, после которого хочется вернуться снова и снова!

Александра
Александра
8 окт 2025
Экскурсия понравилась, гид приятный, вежливый и заботливый. Было чувство безопасности с ним, так как путешествую одна и было страшно ехать. Благодарю вас Айдын 🙏
Была мини группа, я и еще 4
человека. Группа попалась невероятная, все девочки очень хорошие. Съездила бы таким составом и в другие места 💚
Хочу предупредить, что экскурсия не для всех, физически тяжело, т. к много ехать и много ходить. Поэтому рассчитайте свои силы. Обязательно одевайтесь тепло и используйте спф крем. Я была в лосинах и замерзла, но в группе не все были такие мерзляки и девушка их группы, дала мне штаны (Оля, если ты читаешь этот отзыв, спасибо тебе огромное ❤️). Еда отдельная тема, можно взять с собой, потому что покормят вас, на последней локации. Мы уже очень хотели кушать к тому времени. Но, в целом все терпеливо пережили голод 😄
Юлия, благодарю вас за организацию экскурсии и комфортный трансфер ☺️

О
Оля
7 окт 2025
Классные ребята! Ездила с ними уже не первый раз — и каждый тур с ними это настоящее приключение 🌿
Гиды потрясающие — будь то индивидуальная поездка или групповая экскурсия. Спасибо Юлии
и всей команде за заботу, душевную атмосферу и любовь к своему делу ❤️
Огромный плюс — мини-группы до 6 человек и поездки на внедорожниках 🚙 Это лучший формат для путешествий! За день мы так сдружились, что к вечеру стали как родные — именно в такой небольшой компании раскрывается весь кайф дороги, общения и живой природы.
Мы побывали с ними на Чарынском каньоне, озёрах Кольсай и Каинды, поднимались на плато Ассы, отдыхали у озера Иссык и даже добрались до Поющих барханов, гор Актау и Катутау с Дмитрием — это было невероятно!
Отдельное спасибо за аэросъёмку и фотографии 📸 — наши воспоминания теперь не только в сердце, но и в кадрах!
Ребята, вы лучшие! Процветания вам и ещё больше путешествий и счастливых гостей! 🌞
Мы обязательно вернёмся к вам весной! 💛

Ирина
Ирина
24 сен 2025
Это шикарная экскурсия! Ни дождь, ни прохлада нисколько не испортили впечатление о красивейших местах Казахстана.
Машина комфортная, организация маршрута с чувством с толком с расстановкой), гид Дмитрий вообще уникальный человек, интересный собеседник, многое рассказал и о стране и о природных достопримечательностях.
Организатору Юлии так же огромное спасибо!
Рекомендую однозначно🙂
Е
Екатерина
10 сен 2025
Мы ездили в мини-группе — всего 5 человек, и это ощущалось почти как индивидуальная поездка. 🚙 Наш гид Дмитрий встретил нас на большом и комфортном Toyota Land Cruiser. Он оказался
не только аккуратным водителем, но и интересным собеседником, а ещё фотографом, который знает самые удачные ракурсы.
Очень понравился формат: никакой скучной лекции, всё в лёгком диалоге. Мы специально выбрали мини-группу до 6 человек — и это оказался лучший вариант для комфортного путешествия. Погода тоже подарила нам удачу — не жарко и не холодно, просто идеально для дороги и прогулок.
Мы заранее взяли обед с собой и ничуть не пожалели: на Кольсайском озере хотелось провести побольше времени, гулять и фотографировать, а не сидеть в кафе. Это оказалось отличным решением!
Маршрут насыщенный и красивый: Чарынский каньон с его завораживающими видами, затем мистический Чёрный каньон. Потом мы заехали на озеро Каинды с его затопленным лесом и закончили день на живописном Кольсайском озере. Каждая локация — восторг и новые эмоции!
Природа Казахстана невероятна, а в такой компании и с таким гидом поездка становится вдвойне яркой. Всем, кто планирует экскурсии из Алматы, рекомендую — это лучший выбор! 🌿✨

М
Марк
18 авг 2025
экскурсия получилась крайне насыщенной! виды просто невероятные, определенно стоит вашего времени и денег! также большое спасибо водителю-гиду Досымжану за комфортну поездку и интересную информацию! все возникающие вопросы и ситуации решались оперативно и с юмором!
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Марк, спасибо большое за отзыв!
Очень приятно, что экскурсия оказалась для вас такой насыщенной и запоминающейся. Природа Казахстана действительно впечатляет, а
Все экскурсии в Алматы