Описание экскурсии
Озёра Кольсай и Каинды. Оба водоёма поразят вас уникальным цветом воды, который меняется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Горные пики и живописные еловые леса вокруг озёр создают невероятные пейзажи, способные посоперничать с панорамами Альп.
Чарынский каньон. В любое время года вы впечатлитесь его масштабами, сможете прогуляться по ущелью и полюбоваться утёсами, редкими растениями и бурной рекой в конце пути.
Чёрный каньон. Впечатляющее место с загадочными угольно-чёрными скалами и фантастическими пейзажами, напоминающими ландшафт других планет. Вы прогуляетесь вдоль каньона и сполна насладитесь его красотой.
Примерный тайминг:
05:45 — сбор и выезд из Алматы. По дороге будет санитарная остановка на заправке, где можно купить кофе и перекусить, а также воспользоваться уборной
8:00 — Чёрный каньон. Прогулка и фотопауза
9:30–12:30 — Чарынский каньон. Прогулка по ущелью, Долина Замков, река Шарын. Для тех, кому трудно гулять два часа по дну каньона, есть возможность прогуляться по верхней части. Есть так же экотакси. Пожалуйста, предупредите об этом заранее
12:30 — Выезд в сторону озера Каинды
14:30 — озеро Каинды, поездка на экотакси или лошадях. Прогулка у озера, фото- и видеосъёмка
16:30–18:00 — озеро Кольсай. Прогулка, обед и осмотр со смотровой площадки. По желанию: аренда катамарана
18:00 — выезд в Алматы. По дороге будет еще одна санитарная остановка на заправке, где можно будет купить кофе и перекусить, а также воспользоваться уборной
21:00–22:00 — Возвращение в Алматы
Ваше путешествие будет комфортным и безопасным благодаря нашим опытным гидам-водителям, которые всегда будут рядом с вами. Они не только красочно расскажут о здешних местах, но и ответят на все ваши вопросы и окажут необходимую помощь, если она потребуется.
Организационные детали
- Если вы хотите, чтобы вас забрали из отеля или аэропорта, можем организовать индивидуальную экскурсию с отдельным транспортом
- Погода в горах переменчива: от зноя до холодного дождя и снега, возьмите необходимые вещи
- Желательно иметь при себе монетки или мелкие купюры
В стоимость входят:
- трансфер
- услуги профессионального гида-водителя
- вода
В стоимость не входят:
- Экосборы — 5000 тенге (только наличные)
- Питание (можете взять перекус или пообедать в кафе, средний чек 3000-7000 тенге)
- Поездка к озеру на экотакси — 1000 тенге с чел. в одну сторону
- Лошади до озера Каинды — 7000 тенге с чел. в одну сторону
- Экотакси до Чарынского каньона — 800 тенге с чел. (в одну сторону, по желанию)
- Платные туалеты в нацпарках — 100 тенге с чел.
ежедневно в 05:30 и 05:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8245 ₽
Отзывы и рейтинг
Маршрут достаточно большой и сложный, но красота локаций стоит того, чтобы их посетить.
С утра нас встретили вовремя, выезд — чётко по графику. Внедорожник комфортный, с запасом места и отличной проходимостью — именно то, что
Потрясающая экскурсия, буквально на одном дыхании!
Рекомендую очень и программу и организаторов, просто умнички)!
Длинный путь был комфортным и очень увлекательным) в доказательство прикрепляю фото!
Респект организаторам и нашему гиду Серику!
Гиды потрясающие — будь то индивидуальная поездка или групповая экскурсия. Спасибо Юлии
Машина комфортная, организация маршрута с чувством с толком с расстановкой), гид Дмитрий вообще уникальный человек, интересный собеседник, многое рассказал и о стране и о природных достопримечательностях.
Организатору Юлии так же огромное спасибо!
Рекомендую однозначно🙂
