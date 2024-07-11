Must see для каждого путешественника, приезжающего в Алматы, — это ледовый спорткомплекс Медео и горнолыжный курорт Шымбулак.
Вы покатаетесь на коньках, пройдёте по лестнице здоровья (по желанию), пообедаете в окружении снежных пиков и доберётесь до самой высокой точки Шымбулака — Талгарского перевала. Все билеты и обед уже включены в стоимость!
Вы покатаетесь на коньках, пройдёте по лестнице здоровья (по желанию), пообедаете в окружении снежных пиков и доберётесь до самой высокой точки Шымбулака — Талгарского перевала. Все билеты и обед уже включены в стоимость!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наш путь начнётся от вашего отеля: мы поедем по одной из самых красивых и значимых улиц города — проспекту Достык.
- Уже через 30 минут будем на территории национального парка Иле-Алатау. Вы будете поражены красотами холмов и гор Заилийского Алатау, но не спешите со снимками — дальше будет ещё интереснее и красивее!
- Гид расскажет вам об одной из крупнейших всесоюзных строек СССР — самого высокогорного в мире ледового комплекса Медео (1691 м. над уровнем моря). Вы погуляете по территории и, если захотите, покатаетесь по арене на коньках — входные билеты и аренда коньков уже включены в стоимость.
- Далее мы направимся к высокогорной лестнице здоровья. Вы сможете либо покорить 842 ступеньки пешком, либо подняться на горном такси на самую высокую точку — смотровую площадку высокогорной плотины.
- Сделав фото, полюбовавшись горами и видом на спорткомплекс сверху, мы начнём пеший спуск по лестнице здоровья к гондольной станции (не более 30 мин).
- Наша экскурсия продолжится на канатной дороге Медео — Шымбулак. Мы доберёмся до курорта, входящего в Книгу рекордов Гиннесса. Если повезёт, и высокогорный подъёмник будет работать, доедем до Талгарского перевала на высоте 3200 м. над уровнем моря. Со смотровых площадок вам откроется потрясающий вид на Алматы.
- После длительного пребывания в горах мы обязательно отдохнем и пообедаем в местном горном кафе, а затем начнём спуск обратно на Медео.
Организационные детали
- Вам не нужно беспокоиться о дополнительных расходах: в нашей экскурсии включено всё (и даже обед в горном кафе на Шымбулаке!).
- Поедем на комфортабельном седане, джипе или микроавтобусе.
- Программа не рекомендуется людям с давлением, горной болезнью, эпилепсией и другими заболеваниями, на которые может оказать влияние высокогорье. Можете взять с собой детей от 8 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 22 туристов
Наша команда (туроператор) состоит из сертифицированных горных и городских гидов. Для гостей Алматы мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, так и шикарные треккинг-походы по горамЗадать вопрос
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