Ильяс — ваша команда гидов в Алматы

Провели экскурсии для 22 туристов

читать дальше Заилийского Алатау, джип-туры и многодневные туры в Казахстане с полным спектром услуг: проживание, питание, экскурсии, отдых. У нас есть горные и городские гиды со свободным владением английского и немецкого языков. Будем рады стать для вас проводниками в красивейших местах Казахстана!

Наша команда (туроператор) состоит из сертифицированных горных и городских гидов. Для гостей Алматы мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, так и шикарные треккинг-походы по горам