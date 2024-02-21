Чарынский каньон, похожий на поверхность Марса, и пронзённое пиками елей озеро Каинды — места фантастической красоты. И фото оттуда получаются такими же. Хотите совместить прогулку с профессиональной съёмкой? Значит, пора ехать с нами! Вы получите не только удовольствие от созерцания природы, но и снимки на фоне живописных гор, хвойных лесов и бирюзовой глади озёра.

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Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Фотоссесия в Чарынском каньоне: прогулка по инопланетному ландшафту, рассказы гида о здешних местах и съёмка в самых живописных точках каньона с панорамными видами.

прогулка по инопланетному ландшафту, рассказы гида о здешних местах и съёмка в самых живописных точках каньона с панорамными видами. Высокогорное озеро Каинды. Вас ждёт непринуждённая фотосъёмка на фоне ярко-голубой воды и Тянь-Шаньских елей, кормление рыб на расстоянии вытянутой руки и прогулка по узким тропинкам хвойного леса. При желании можем устроить фотосессию на лошадях или на лодке.

Расписание:

06:30–07:00 — Сбор на месте встречи и выезд из Алматы

10:00–13:00 — Прогулка и фотосессия в Чарынском каньоне

13.30–14.30 — Обед

15:00–17:00 — Прогулка и фотосессия на озере Каинды

18:00 — Выезд в Алматы

21:00 — Возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из Алматы и обратно на комфортабельном Mitsubishi Delica, услуги профессионального гида-фотографа, питьевая вода, аптечка

После экскурсии в течение 7 дней вы получите 10 фотографий в ретуши и весь отснятый материал в цветокоррекции по ссылке на сайт

С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды

Дополнительные расходы

Экосборы — 3000 тенге/чел.

Обед

По желанию: