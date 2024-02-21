Фотосессия в мини-группе у Чарынского каньона и озера Каинды
Групповая фото-экскурсия в Алматы

Погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки

Чарынский каньон, похожий на поверхность Марса, и пронзённое пиками елей озеро Каинды — места фантастической красоты. И фото оттуда получаются такими же.

Хотите совместить прогулку с профессиональной съёмкой? Значит, пора ехать с нами! Вы получите не только удовольствие от созерцания природы, но и снимки на фоне живописных гор, хвойных лесов и бирюзовой глади озёра.
Фотосессия в мини-группе у Чарынского каньона и озера Каинды
Фотосессия в мини-группе у Чарынского каньона и озера Каинды
Фотосессия в мини-группе у Чарынского каньона и озера Каинды
Ближайшие даты:
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
27
фев
Ещё
даты

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный5 600 ₽
Индивидуальный тур35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Фотоссесия в Чарынском каньоне: прогулка по инопланетному ландшафту, рассказы гида о здешних местах и съёмка в самых живописных точках каньона с панорамными видами.
  • Высокогорное озеро Каинды. Вас ждёт непринуждённая фотосъёмка на фоне ярко-голубой воды и Тянь-Шаньских елей, кормление рыб на расстоянии вытянутой руки и прогулка по узким тропинкам хвойного леса. При желании можем устроить фотосессию на лошадях или на лодке.

Расписание:

06:30–07:00 — Сбор на месте встречи и выезд из Алматы
10:00–13:00 — Прогулка и фотосессия в Чарынском каньоне
13.30–14.30 — Обед
15:00–17:00 — Прогулка и фотосессия на озере Каинды
18:00 — Выезд в Алматы
21:00 — Возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Алматы и обратно на комфортабельном Mitsubishi Delica, услуги профессионального гида-фотографа, питьевая вода, аптечка
  • После экскурсии в течение 7 дней вы получите 10 фотографий в ретуши и весь отснятый материал в цветокоррекции по ссылке на сайт
  • С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экосборы — 3000 тенге/чел.
  • Обед

По желанию:

  • Фотосессия на лодках — 5000 тенге/чел.
  • Фотосессия лошадях — 6000 тенге/чел.

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

ГрупповыеНа машинеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньФотопрогулкиОзераЧарынский каньонПопулярные местаПо КазахстануАктивностиОзеро КаиндыКаньоны

Похожие туры из Алматы

Чёрный каньон, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
15 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды
Ваш путеводитель по сокровищам Алматы: Чёрный каньон, озёра Кольсай и Каинды. Приключение с комфортом «всё включено»
на ул. Демьяна Бедного
Завтра
22 фев
23 фев
24 фев
68005 100 за человека
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
75 отзывов
В тренде
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
За один день посетить все самые красивые места Алматинской области
на ул. Демьяна Бедного
Завтра
22 фев
23 фев
24 фев
67005 025 за человека
Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
58 отзывов
Уникальное озеро Каинды и впечатляющие каньоны Алматы
Откройте великолепие казахстанской природы: озеро Каинды и два каньона - Чарынский и Чёрный, в одной поездке
парковка у гипермаркета Magnum
Завтра
22 фев
25 фев
26 фев
67505 063 за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM