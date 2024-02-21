Погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Чарынский каньон, похожий на поверхность Марса, и пронзённое пиками елей озеро Каинды — места фантастической красоты. И фото оттуда получаются такими же.
Хотите совместить прогулку с профессиональной съёмкой? Значит, пора ехать с нами! Вы получите не только удовольствие от созерцания природы, но и снимки на фоне живописных гор, хвойных лесов и бирюзовой глади озёра.
Хотите совместить прогулку с профессиональной съёмкой? Значит, пора ехать с нами! Вы получите не только удовольствие от созерцания природы, но и снимки на фоне живописных гор, хвойных лесов и бирюзовой глади озёра.
Ближайшие даты:
21
фев
фев
22
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фев
23
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5 600 ₽
|Индивидуальный тур
|35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Фотоссесия в Чарынском каньоне: прогулка по инопланетному ландшафту, рассказы гида о здешних местах и съёмка в самых живописных точках каньона с панорамными видами.
- Высокогорное озеро Каинды. Вас ждёт непринуждённая фотосъёмка на фоне ярко-голубой воды и Тянь-Шаньских елей, кормление рыб на расстоянии вытянутой руки и прогулка по узким тропинкам хвойного леса. При желании можем устроить фотосессию на лошадях или на лодке.
Расписание:
06:30–07:00 — Сбор на месте встречи и выезд из Алматы
10:00–13:00 — Прогулка и фотосессия в Чарынском каньоне
13.30–14.30 — Обед
15:00–17:00 — Прогулка и фотосессия на озере Каинды
18:00 — Выезд в Алматы
21:00 — Возвращение в Алматы
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Алматы и обратно на комфортабельном Mitsubishi Delica, услуги профессионального гида-фотографа, питьевая вода, аптечка
- После экскурсии в течение 7 дней вы получите 10 фотографий в ретуши и весь отснятый материал в цветокоррекции по ссылке на сайт
- С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды
Дополнительные расходы
- Экосборы — 3000 тенге/чел.
- Обед
По желанию:
- Фотосессия на лодках — 5000 тенге/чел.
- Фотосессия лошадях — 6000 тенге/чел.
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной скучно не будет. Мы с командой предлагаем поездки в мини-группе до 7 человек — это идеальный вариант для тех, кто не любит большие компании. С нами вас ждут увлекательные путешествия среди каньонов и живописных высокогорных озёр, которые необходимо лицезреть воочию. И везде мы покажем вам отличные места для фото и видеосъёмок, где нет скопления народа.
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