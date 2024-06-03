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правильные» туристы, Светлана очень точно назвала все годы построек и разрушения зданий, архитекторов, все прям досконально, казалось бы это именно то что все и хотят услышать, но все это не мы😂, нам хотелось просто прогулки со знающим город человеком, и просто рассказа о том что вот тут вкусно кормят, тут отличный парк, тут можно погулять вечером, а вот сюда вам рекомендую съездить. Вообщем знаний нам дали много, а направления «на завтра» нет))). Все равно ставлю Светлане 5 баллов, так как ее работа была выполнена в полном объёме, и наверное именно такие экскурсии и должны быть.