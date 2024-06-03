1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 150₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Завтра в 09:00
15 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: У кафе Del papa
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
В путешествиях все любят вкусно поесть. Прогулка по вкусным алматинским местечкам позволит вам насладиться местной кухней и узнать интересные факты
Начало: У Музея музыкальных инструментов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 90 000₸ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Старому центру Алматы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ!
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
6 000₸ за человека
Индивидуальная
2 часа
Стать алматинцем за 120 минут
Начало: Отель Казахстан, проспект Достык, 52/2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
19 000₸ за человека
Мини-группа
12 часов
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 111₸ за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно. в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Проспект Абая в Алматы: символ рассвета и культурное наследие
Погрузитесь в историю Алматы, пройдя по проспекту Абая, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Абаю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Начало: Проспект Абылай хана, 1 (Железнодорожный вокзал)
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
6 000₸ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Открыть инженерные ухищрения, которые определяют архитектуру Алматы и делают её безопасной
Начало: В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Алматы - по старой Японской дороге
Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
Начало: У парка Первого президента
10 июня в 09:00
11 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на Поляне Терра: от лесных троп до термальных источников
Погрузитесь в мир природных красот Алматы с экскурсией на Поляну Терра. Лесные тропы, водопады и термальные источники ждут вас
Начало: остановка на ул. Дулати
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотопрогулка в Алматы: запечатлейте моменты
Погрузитесь в атмосферу Алматы с профессиональным фотографом. Выберите маршрут и создайте неповторимые воспоминания
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
100008 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Первый бар (сообщит гид)
Расписание: Пятница, суббота в 21:30
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
15 000₸ за человека
Индивидуальная
2 часа
Алматы: история и люди
Погулять по центру города и узнать о связанных с ним великих личностях с профессиональным гидом
Начало: У Центрального музея
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
Расписание: Каждый день в 8.00 утра старт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 750₸ за человека
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: в районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
99907 992₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
- ННаталия1 июня 2024Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
- ТТатьяна30 мая 2024Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
- ЕЕкатерина26 мая 2024Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
- ММарина25 мая 2024Экскурсия по Алмате со Светланой. Встреча вовремя, маршрут интересный, ответы на вопросы получены, вот вроде все отлично, но наверное мы «не
- ДДенис23 мая 2024Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))
- ВВладислава20 мая 2024Отличная экскурсия, открыли много новых и весьма интересных фактов для себя. Гид Мария замечательная, интересно рассказывает, открыта к диалогу, экскурсия направлена на заказчиков, вы можете попросить зайти в кафе, магазин и тд. Увлекательная прогулка по Алматы в приятной компании!
- ЮЮлия15 мая 2024Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
- ООльга14 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Мария очень интересно и доходчиво рассказала о городе. 2 часовая прогулка по Алматы прошла замечательно. Спасибо за организацию.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Пешеходные»
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