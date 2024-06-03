Пешие экскурсии-прогулки в Алматы с экскурсоводом

Найдено 34 экскурсии в категории «Пешеходные» в Алматы, цены от 20 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алматы для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Алматы известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 150 за всё до 6 чел.
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту и гастрономии
Погрузитесь в уникальный мир Алматы с экскурсией, которая откроет город с новых сторон: от исторических зданий до современного стрит-арта
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
8 500 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209 за человека
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
7 отзывов
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25002 250 за человека
Знакомство с Алматы - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 500 за человека
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841 за всё до 3 чел.
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Завтра в 09:00
15 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Тур-игра по барам Алматы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
1 отзыв
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700 за человека
Неформальный Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: У кафе Del papa
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980 за человека
Симфония чувств Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
В путешествиях все любят вкусно поесть. Прогулка по вкусным алматинским местечкам позволит вам насладиться местной кухней и узнать интересные факты
Начало: У Музея музыкальных инструментов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990 за всё до 7 чел.
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Большое Алматинское Озеро. Водопады Аюсай
Начало: Трансфер от отеля в черте города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 90 000 за всё до 3 чел.
Прогулка по Старому центру Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Прогулка по Старому центру Алматы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ!
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
6 000 за человека
Стать алматинцем за 120 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Стать алматинцем за 120 минут
Начало: Отель Казахстан, проспект Достык, 52/2
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
19 000 за человека
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 111 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
Расписание: Ежедневно. в 15:15
20 за человека
Проспект Абая как символ рассвета Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Проспект Абая в Алматы: символ рассвета и культурное наследие
Погрузитесь в историю Алматы, пройдя по проспекту Абая, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Абаю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Начало: Проспект Абылай хана, 1 (Железнодорожный вокзал)
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
6 000 за человека
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Сейсмостойкость сквозь время: когда землетрясения не страшны
Открыть инженерные ухищрения, которые определяют архитектуру Алматы и делают её безопасной
Начало: В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Из Алматы - по старой Японской дороге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Из Алматы - по старой Японской дороге
Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
Начало: У парка Первого президента
10 июня в 09:00
11 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Поляна Терра
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Приключение на Поляне Терра: от лесных троп до термальных источников
Погрузитесь в мир природных красот Алматы с экскурсией на Поляну Терра. Лесные тропы, водопады и термальные источники ждут вас
Начало: остановка на ул. Дулати
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Фотопрогулка по Алматы
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотопрогулка в Алматы: запечатлейте моменты
Погрузитесь в атмосферу Алматы с профессиональным фотографом. Выберите маршрут и создайте неповторимые воспоминания
10 июня в 09:00
11 июня в 08:00
100008 000 за всё до 10 чел.
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615 за всё до 4 чел.
Тур по барам Алматы в формате игры
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Тур по барам Алматы в формате игры
Начало: Первый бар (сообщит гид)
Расписание: Пятница, суббота в 21:30
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
15 000 за человека
Алматы: история и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Алматы: история и люди
Погулять по центру города и узнать о связанных с ним великих личностях с профессиональным гидом
Начало: У Центрального музея
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
6 часов
Горячие источники Алмарасан и водопад Аюсай - тур из Алматы
Начало: Ул. Владимира Радостовца, 292
Расписание: Каждый день в 8.00 утра старт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 750 за человека
Алматы с точки зрения живописи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500 за человека
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: в районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
99907 992 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Алматы для новичков
    Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
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    3. Огромное множество исторической информации наравне с современной. Потом еще много советов получили и рекомендаций. Если приедем еще- только к Динаре.

  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Знакомство с Алматы - в мини-группе
    Экскурсия по Алмате со Светланой. Встреча вовремя, маршрут интересный, ответы на вопросы получены, вот вроде все отлично, но наверное мы «не
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    правильные» туристы, Светлана очень точно назвала все годы построек и разрушения зданий, архитекторов, все прям досконально, казалось бы это именно то что все и хотят услышать, но все это не мы😂, нам хотелось просто прогулки со знающим город человеком, и просто рассказа о том что вот тут вкусно кормят, тут отличный парк, тут можно погулять вечером, а вот сюда вам рекомендую съездить. Вообщем знаний нам дали много, а направления «на завтра» нет))). Все равно ставлю Светлане 5 баллов, так как ее работа была выполнена в полном объёме, и наверное именно такие экскурсии и должны быть.

    Экскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со Светланой
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Алматы
    Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))
  • В
    Владислава
    20 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Алматы
    Отличная экскурсия, открыли много новых и весьма интересных фактов для себя. Гид Мария замечательная, интересно рассказывает, открыта к диалогу, экскурсия направлена на заказчиков, вы можете попросить зайти в кафе, магазин и тд. Увлекательная прогулка по Алматы в приятной компании!
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  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговоритьЭкскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Знакомство с Алматы - в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. Гид Мария очень интересно и доходчиво рассказала о городе. 2 часовая прогулка по Алматы прошла замечательно. Спасибо за организацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Пешеходные»

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  2. Алматы известный и неизведанный
  3. Обзорная экскурсия по Алматы
  4. Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
  5. Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
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