Е Екатерина Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны Супер поездка, красивые локации, душевный гид!

В Вадим Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды Все супер, маршрут отличный, все очень красиво

А Александр Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды читать дальше общении, отзывчивого и эрудированного гида Дмитрия, отличную компанию и шикарную машину - то однозначно всем рекомендую это путешествие🔥 сектор ПРИЗ на барабане🙌 Честно признаться, я не ожидал, что за столь скромный ценник я увижу столько красивого и интересного!! Добавить сюда приятного в

Л Лина Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе читать дальше как тур был очень крутой! Тур гидом был Андрей, он очень много знает о местности, ответит на любой вопрос. Горы и само озеро очень красивые и живописные. Рекомендую!!! У меня была пересадка в Алмате 2 дня и я решила похайкать в горах. Это оказалось очень хорошей идеей, так

Е Елена Магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды читать дальше 00 утра😘, и так на пртяжении всей экскурсии. Ребята очень любят своё дело и заражают этим сразу, так как наша группа была слаженная,то нам удалось увидеть еще одну дополнительную локацию Лунный Каньен,отдельное спасибо. Остались под большим впячетлением!!! Всё отлично! Были вчера на экскурсии с Юлией и Дмитрием,утро началось с улыбки и доброго внимательного отношения,что немаловажно, когда проснулся в 4

Н Наталья Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны Отличная поездка в уникальные места Казахстана. Всё было отлично организовано, при том, что добраться ло локаций непросто: долгий путь, местами плохая дорога. Аман - хороший водитель и доброжелательный человек. Всем туристам очень рекомендую маршрут и туристическую компанию

А Алла Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны Очень насыщенная поездка, я в восторге! За один день удалось посмотреть очень разнообразную природу: и потрясающие озера, и фантастические каньоны. Прекрасный гид, хорошо организованная логистика, отличная компания! Рекомендую! Это лучшее, что может с вами случиться (тем более, за такую демократичную цену).

S Stepan Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе Маршрут занял 7 часов, подъем составил 1 км (с 1600 м до 2600), по длине 7 км в одну сторону. То есть маршрут достаточно тяжёлый и требует тренированной физической формы. Гид Андрей весь маршрут рассказывал информацию и отвечал на вопросы