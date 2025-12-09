Описание экскурсииУважаемые гости! Приглашаю вас на обзорную экскурсию «Легенды Алматы»» для знакомства с историческими и архитектурными достопримечательностями крупнейшего мегаполиса Казахстана. В ходе 6 часовой автомобильно-пешеходной прогулки по улицам и бульварам нашей южной столицы мы прикоснемся к прошлому, почувствуем ритм сегодняшний и загадаем день завтрашний лучшего города на Земле.
Учитывая, что длительность тура составляет 5 часов, начинать сити тур желательно в 09.00 утра, и не позже 11.30. В летнее время можно будет начинать экскурсию позже, по согласованию с туристами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В ходе 6 часовой экскурсии мы заедем в урочище "Медеу" и "пролетим" над легендарным высокогорным ледовым стадионом, поднимемся на самую высокую точку горнолыжного курорта "Шымбулак" (3200 метров над уровнем моря) и насладимся панорамой Алматы с высоты птичьего полета. Ведь это одно из уникальных особенностей города "тысячи красок" - в течении 40 минут добраться из центра до больших гор
- Мы прогуляемся по главной площади города - площади Республики, где мы узнаем много интересного из истории Казахстана от античных времен до сегодняшних дней. Далее, мы проедем с вами через «золотой квадрат» Алматы, и увидим памятник великому казахскому поэту Абаю, здания Академии наук Казахстана и Театра оперы и балета, и другие достопримечательности города
- Нас ждет прогулка по Парку имени 28 героев-панфиловцев - одному из самых уютных парков Алматы. Здесь мы ближе познакомимся с Воскресенским собором и Мемориалом Славы, и постоим в тени вековых Тянь-шанских елей, дубов и карагачей. В завершении экскурсии мы очутимся в суете Зеленого базара, где у нас будет возможность попробовать настоящие алматинские яблоки и национальные молочные продукты
- Мы окунемся с вами в историю Казахстана и Алматы, узнаем об особенностях местной архитектуры, и поймем, почему «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал»
Что включено
- В стоимость тура включены транспортные услуги, услуги гида-экскурсовода, вода (0, 5 л/человека)
Что не входит в цену
- В стоимость тура не включены билеты на канатную дорогу Медеу-Шымбулак-Медеу, расходы на питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы
Завершение: Алматы, ваш отель или другое место по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Входит в следующие категории Алматы
