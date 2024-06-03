Обзорные и познавательные экскурсии Алматы

Найдено 22 экскурсии в категории «Обзорные» в Алматы, цены от 20 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алматы для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Алматы известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 150 за всё до 6 чел.
Весь Алматы - за один день
Индивидуальная
6.5 часов
64 отзыва
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
«Вторая часть программы — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру, на которой вы осмотрите наши главные достопримечательности»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Алматы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209 за человека
По Алматы - на Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
«На электромобиле Tesla мы отправимся на обзорную экскурсию как по городу, так и по его ближайшим окрестностям: заедем в район Медео, где среди гор вы увидите огромный каток и куда закрыт доступ обычным машинам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900 за всё до 3 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Алматы - культурная столица и сердце Казахстана
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
7 отзывов
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
«И дойдём до Парка 28 панфиловцев, где вы познакомитесь с героическими страницами города, а также оцените вид на Вознесенский собор — величественный храм с непростой историей»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25002 250 за человека
Знакомство с Алматы - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 500 за человека
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Знакомство с горной местностью Алматы продолжится на Кок-Тобе, откуда вы насладитесь прекрасными видами на весь город»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
«Это не просто стандартная обзорная программа по центру»
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980 за человека
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
«Алматы — это знакомства и новые эмоции»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
33 отзыва
Обзорный тур по Алматы: культура, природа и гастрономия
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Алматы, где история и современность сливаются воедино
Начало: По договоренности
«вы познакомитесь с историей и традициями нашей страны, • поднимитесь на фуникулере на высоту 2200 - 3200, чтобы восхититься горными ландшафтами, альпийскими лугами»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 65 000 за человека
Прогулка по Старому центру Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Прогулка по Старому центру Алматы
Начало: По согласованию с гидом
«Со мной вы прогуляетесь по центральным улочкам и познакомитесь с историей города»
Расписание: ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ!
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
6 000 за человека
Добро пожаловать в Алматы
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Добро пожаловать в Алматы: Путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Алматы во время 3-4 часовой автомобильно-пешеходной экскурсии с личным гидом
Начало: Улица Гоголя, 49, Алматы
«Также вы увидите другие главные достопримечательности города и сделаете красивые фотографии на память»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 000 за всё до 5 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
«Поэтому предлагаем отправиться на ежедневную пешеходную экскурсию по Алмате, где опытный гид расскажет вам любопытные подробности, покажет основные достопримечательности и ответит на все вопросы»
Расписание: Ежедневно. в 15:15
20 за человека
Обзорная экскурсия по центру Алматы в мини-группе
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Алматы в мини-группе
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия на автомобиле или автобусе по самым значимым местам Алматы: мы проедем по историческому центру, по самым известным площадям и паркам города»
Расписание: Ежедневно в 10:00, по согласованию с гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
15 000 за человека
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Начало: Проспект Абылай хана, 1 (Железнодорожный вокзал)
«Продолжение знакомства Знакомство со старой частью города продолжится на улице Гоголя, в парках и скверах, где расположились Зелёный базар, современный СПА-центр в здании 1980-х, университет, театры и знаменитая алматинская гостиница»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
6 000 за человека
Из Алматы - по старой Японской дороге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Из Алматы - по старой Японской дороге
Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
Начало: У парка Первого президента
10 июня в 09:00
11 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Музейно-городской тур по Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
«Вы побываете на Центральной площади Алматы, увидите Монумент независимости и ознакомитесь с основными периодами истории современного Казахстана»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383 за всё до 3 чел.
Медео, Шымбулак и обзорная экскурсия по городу Алматы - тур из Алматы
Индивидуальная
7 часов
Медео, Шымбулак и обзорная экскурсия по городу Алматы - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 9.00 утра старт
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
111 250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
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    нашего знакомства меня поразили его обширные знания и вежливое поведение. Машина, на которой мы ездили, была первоклассной. Она была чистой, удобной и оснащена всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии гид внимательно выслушал мои пожелания и составил маршрут, который идеально соответствовал моим интересам. Он показал мне все главные достопримечательности Алматы. Гид прекрасно владеет историей и культурой Алматы. Он дал мне подробные объяснения обо всех местах, которые мы посетили. Кроме того, он охотно отвечал на все мои вопросы и делился дополнительной информацией. Общение с гидом было настоящим удовольствием. Он был очень дружелюбным, веселым и обходительным. Я чувствовала себя очень комфортно в его компании. В целом, я осталась в восторге от экскурсии и настоятельно рекомендую этого гида всем, кто планирует посетить Алматы. Он на 100% заслуживает самых высоких оценок за профессионализм, знания и отличное обслуживание клиентов. Спасибо за незабываемый опыт!

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    По Алматы - на Tesla
    30 мая 2024 мы побывали в горах на автомоб. экскурсии на Tesla с гидом Хамражан. 👍 Поднялись до Стадиона Медеу, затем
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    выше к горнолыжному курорту Шымбулак. Конечно нас поразила природа!!! Чистейший горный воздух, обилие солнца, неописуемая красота гор)😍 ☀️🍀Много было нами фот. 📸📷))) Программа составлена так, что за 4 часа нам показали Алматы со всеми значимыми местами с их историей. Было интересно узнать об образовании этноса и его развитие… почему и как был основан город… Любопытно было ездить и перемещаться на Tesla. Необычный дизайн салона, прозрачный потолок, нет приборной доски, есть только руль и умный монитор… 👍 Спасибо Хамражану 🤝, отвечал на наши вопросы со знанием дела… На память 👍 сфотались с Битлами))) 🤩при посещении развлекат центра « Кок Тобе» Обязательно порекомендую своим друзьям!

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Алматы известный и неизведанный
    Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Алматы для новичков
    Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
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    3. Огромное множество исторической информации наравне с современной. Потом еще много советов получили и рекомендаций. Если приедем еще- только к Динаре.

  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Знакомство с Алматы - в мини-группе
    Экскурсия по Алмате со Светланой. Встреча вовремя, маршрут интересный, ответы на вопросы получены, вот вроде все отлично, но наверное мы «не
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    правильные» туристы, Светлана очень точно назвала все годы построек и разрушения зданий, архитекторов, все прям досконально, казалось бы это именно то что все и хотят услышать, но все это не мы😂, нам хотелось просто прогулки со знающим город человеком, и просто рассказа о том что вот тут вкусно кормят, тут отличный парк, тут можно погулять вечером, а вот сюда вам рекомендую съездить. Вообщем знаний нам дали много, а направления «на завтра» нет))). Все равно ставлю Светлане 5 баллов, так как ее работа была выполнена в полном объёме, и наверное именно такие экскурсии и должны быть.

    Экскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со СветланойЭкскурсия по Алмате со Светланой
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Алматы
    Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Обзорные»

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  1. Алматы для новичков
  2. Алматы известный и неизведанный
  3. Обзорная экскурсия по Алматы
  4. Весь Алматы - за один день
  5. Ежедневная прогулка по Алматы
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  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Обзорные" можно забронировать 22 экскурсии от 20 до 111 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 487 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Алматы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Алматы много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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