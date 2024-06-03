1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Алматы
Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
Начало: Станция метро Жибек Жолы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 150₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
«Вторая часть программы — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру, на которой вы осмотрите наши главные достопримечательности»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Алматы
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На улице Гоголя
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
2 209₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
«На электромобиле Tesla мы отправимся на обзорную экскурсию как по городу, так и по его ближайшим окрестностям: заедем в район Медео, где среди гор вы увидите огромный каток и куда закрыт доступ обычным машинам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Алматы: путешествие по культурному наследию
Изучите уникальную атмосферу Алматы, пройдитесь по историческим местам и культурным символам города
Начало: В районе Театра оперы и балета
«И дойдём до Парка 28 панфиловцев, где вы познакомитесь с героическими страницами города, а также оцените вид на Вознесенский собор — величественный храм с непростой историей»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Алматы - в мини-группе
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Знакомство с горной местностью Алматы продолжится на Кок-Тобе, откуда вы насладитесь прекрасными видами на весь город»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Поймать алматинский вайб в мини-группе: гид-шаман раскроет секреты
Откройте для себя Алматы под новым углом с экскурсией, где история встречается с эзотерикой. Вас ждет не только познание, но и удивительные открытия
Начало: У театра оперы и балета
«Это не просто стандартная обзорная программа по центру»
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
44223 980₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
«Алматы — это знакомства и новые эмоции»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорный тур по Алматы: культура, природа и гастрономия
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по Алматы, где история и современность сливаются воедино
Начало: По договоренности
«вы познакомитесь с историей и традициями нашей страны, • поднимитесь на фуникулере на высоту 2200 - 3200, чтобы восхититься горными ландшафтами, альпийскими лугами»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 65 000₸ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Старому центру Алматы
Начало: По согласованию с гидом
«Со мной вы прогуляетесь по центральным улочкам и познакомитесь с историей города»
Расписание: ПРЕКРАСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ЦЕНТРУ!
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
6 000₸ за человека
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Алматы: Путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Алматы во время 3-4 часовой автомобильно-пешеходной экскурсии с личным гидом
Начало: Улица Гоголя, 49, Алматы
«Также вы увидите другие главные достопримечательности города и сделаете красивые фотографии на память»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 000₸ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Алматы
«Поэтому предлагаем отправиться на ежедневную пешеходную экскурсию по Алмате, где опытный гид расскажет вам любопытные подробности, покажет основные достопримечательности и ответит на все вопросы»
Расписание: Ежедневно. в 15:15
€20 за человека
Мини-группа
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Алматы в мини-группе
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия на автомобиле или автобусе по самым значимым местам Алматы: мы проедем по историческому центру, по самым известным площадям и паркам города»
Расписание: Ежедневно в 10:00, по согласованию с гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
15 000₸ за человека
Аудиогид
2 часа
Алматы: аудиоэкскурсия по «южной столице» Казахстана
Начало: Проспект Абылай хана, 1 (Железнодорожный вокзал)
«Продолжение знакомства Знакомство со старой частью города продолжится на улице Гоголя, в парках и скверах, где расположились Зелёный базар, современный СПА-центр в здании 1980-х, университет, театры и знаменитая алматинская гостиница»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
6 000₸ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Из Алматы - по старой Японской дороге
Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
Начало: У парка Первого президента
10 июня в 09:00
11 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
«Вы побываете на Центральной площади Алматы, увидите Монумент независимости и ознакомитесь с основными периодами истории современного Казахстана»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Медео, Шымбулак и обзорная экскурсия по городу Алматы - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 9.00 утра старт
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
111 250₸ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Большое спасибо Алексею за экскурсию! Прекрасный город, прекрасный маршрут, прогулка прошла очень интересно и приятно, оставив самое позитивное впечатление, очень-очень рекомендую всем гостям города эту экскурсию!! 🤩
- ООльга3 июня 2024Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
- ООльга3 июня 2024Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
- ААндрей3 июня 2024Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
- ННаталия1 июня 2024Алексей,спасибо большое за экскурсию! Очень познавательно,не стандартно и самое главное интересно даже для подростков! Спасибо отдельно за явки и пароли😉и приятный презент в начале экскурсии! Это город моего детства и Алексей его раскрыл для меня заново!
- ООльга30 мая 202430 мая 2024 мы побывали в горах на автомоб. экскурсии на Tesla с гидом Хамражан. 👍 Поднялись до Стадиона Медеу, затем
- ТТатьяна30 мая 2024Алексей, спасибо огромное за экскурсию! Интересно и познавательно! Алматы великолепен.
- ЕЕкатерина26 мая 2024Динара - потрясающий экскурсовод, влюбленная в свой город сумела влюбить и нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа вместо
- ММарина25 мая 2024Экскурсия по Алмате со Светланой. Встреча вовремя, маршрут интересный, ответы на вопросы получены, вот вроде все отлично, но наверное мы «не
- ДДенис23 мая 2024Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Обзорные" можно забронировать 22 экскурсии от 20 до 111 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 487 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Алматы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Алматы много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024