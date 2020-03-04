2 отзыва оставили туристы

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Легенды Чарынского Каньона

Посетить главный природный памятник Алма-Аты, узнать страшные предания и ощутить древнюю энергию

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — в вашем отеле в городе Алматы
  • Заказать экскурсию

12500 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Юлия
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Юлия – Гид в Алма-Ате
Познакомьтесь с младшим братом Большого Каньона США — Чарынским каньоном.

В геологическом музее под открытым небом вас ждут марсианские пейзажи, древние легенды и непередаваемая энергетика.

Я проведу вас по «Долине замков», расскажу о духах, живущих в разломе земли, и более заметных обитателях, а также познакомлю с географией края.
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона

Что вас ожидает

Краткий экскурс
Дорога до удивительного природного памятника будет длинной, но увлекательной. В пути я расскажу об особенностях климата Казахстана, местной флоре и фауне, а также жизни в Алма-Ате. Вы узнаете об основных объектах Чарынского национального парка, происхождении названия каньона, необычных археологических находках и интересной экосистеме пустыни. Отвесные скалы высотой до 150 метров, загадочные ущелья и живописные панорамы — приключения ждут!

Ведьмы, волки и духи
Стоя у скал, которым 12 миллионов лет, вы услышите таинственные легенды и предания. Почему одно из ущелий в народе прозвали «Урочищем ведьм»? Какое краснокнижное животное нападало на одиноких путников? Какое мистическое явление поджидает в «Долине замков»? Нам встретится множество растений-эндемиков, а также немало птиц и животных: степные орлы, беркуты, джейраны, лисы, зайцы и, конечно же, ящерки. Я расскажу о верованиях местных, и вы поймете, почему каньон считается сакральным местом. А может, даже почувствуете!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Pathfinder (7 мест) или Mitsubishi Delica (8 мест)
  • Я заберу вас из гостиницы и отвезу обратно после экскурсии
  • При желании мы можем сделать остановку на традиционном базаре, а также заехать в кафе на обед (питание не входит в стоимость экскурсии)
  • Обязательно наденьте закрытую обувь. Летом возьмите с собой головной убор и купальные принадлежности — хоть река и горная, но в июле-августе прогревается.
  • Я гибкий гид и готова подстроиться под ваши пожелания — изменить маршрут, подготовить перекус для пикника или продлить время экскурсии, если вы захотите остаться на ночь в палатке или гостинице
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона
Легенды Чарынского Каньона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — в вашем отеле в городе Алматы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Здравствуйте, меня зовут Юлия-я индивидуальный сертифицированный гид на автомобиле. Покажу все достопримечательности Алматы и Алматинской области. Алматинская область настолько большая, что вмещает в себя все достопримечательности Европы и плюс свои. ВАм предоставляется возможность посетить горы, водопады, озёра, каньоны, пыстыни, степи, геотермальные источники, марсианские пейзажи и памятники истории и архитектуры. История города началась более 2000 лет назад ...
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2 отзыва оставили туристы

4 марта 2020
Юлия, спасибо большое за потрясающую экскурсию! Чарынский каньон завораживает. На экскурсии все понравилось: транспорт, маршрут, знания и увлеченность гида. По нашей просьбе гид организовал детское кресло для ребенка, хоть это и не обязательно в Казахстане. Юлия порекомендовала нам места для ужина, для прогулки по Алмате - все очень в точку! Спасибо!
17 января 2020
Были 8 января на экскурсии в каньоне. Наша группа состояла из туристов от 30 до 80 лет. Все остались очень довольны. Кто хотел, спустился вниз, а у кого не было желания осмотрели каньон сверху. Юлия приехала вовремя, во время дороги рассказала много интересного о Казахстане и местных обычаях. Были остановки для знакомства с местной кухней. День прошел весело и интересно, узнали много нового, рекомендуем данный тур и гида!

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Полюбоваться марсианскими пейзажами, услышать древние легенды и познакомиться с местной флорой
Чарынский каньон — памятник природы, сложенный из осадочных пород возрастом 12 миллионов лет. Прогуливаясь лабиринтами Долины Замков, заглядывая в ущелья и рассматривая причудливые породы вы будто перенесетесь в прошлое и ощутите древнюю энергию этого удивительного места.

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