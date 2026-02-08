2 отзыва оставили туристы

Познакомьтесь с младшим братом Большого Каньона США - Чарынским каньоном, находящимся в непосредственной близости от Алматы.Эта индивидуальная экскурсия откроет вам не только величественные пейзажи и уникальные геологические формации, но и

позволит услышать древние легенды, окутывающие эти места. Вместе с опытным гидом вы пройдете по маршруту «Долина замков», где каждый камень хранит свою историю. Подарите себе незабываемые впечатления, исследуя одно из самых живописных и загадочных мест Казахстана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Чарынского каньона - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время температура наиболее комфортна для длительных прогулок и исследования местности. Однако весной, в мае, и осенью, в сентябре, также можно насладиться красотой каньона, хотя температура может быть чуть ниже. В эти периоды меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием природы.

Сейчас август — это идеальное время.