2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Краткий экскурс

Дорога до удивительного природного памятника будет длинной, но увлекательной. В пути я расскажу об особенностях климата Казахстана, местной флоре и фауне, а также жизни в Алма-Ате. Вы узнаете об основных объектах Чарынского национального парка, происхождении названия каньона, необычных археологических находках и интересной экосистеме пустыни. Отвесные скалы высотой до 150 метров, загадочные ущелья и живописные панорамы — приключения ждут!

Ведьмы, волки и духи

Стоя у скал, которым 12 миллионов лет, вы услышите таинственные легенды и предания. Почему одно из ущелий в народе прозвали «Урочищем ведьм»? Какое краснокнижное животное нападало на одиноких путников? Какое мистическое явление поджидает в «Долине замков»? Нам встретится множество растений-эндемиков, а также немало птиц и животных: степные орлы, беркуты, джейраны, лисы, зайцы и, конечно же, ящерки. Я расскажу о верованиях местных, и вы поймете, почему каньон считается сакральным местом. А может, даже почувствуете!