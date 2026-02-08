2 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Чарынского каньона - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время температура наиболее комфортна для длительных прогулок и исследования местности. Однако весной, в мае, и осенью, в сентябре, также можно насладиться красотой каньона, хотя температура может быть чуть ниже. В эти периоды меньше туристов, что позволяет насладиться уединением и спокойствием природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Долина замков
Урочище ведьм
Чарынский национальный парк
Описание экскурсии
Краткий экскурс
Дорога до удивительного природного памятника будет длинной, но увлекательной. В пути я расскажу об особенностях климата Казахстана, местной флоре и фауне, а также жизни в Алматы. Вы узнаете об основных объектах Чарынского национального парка, происхождении названия каньона, необычных археологических находках и интересной экосистеме пустыни. Отвесные скалы высотой до 150 метров, загадочные ущелья и живописные панорамы — приключения ждут!
Ведьмы, волки и духи
Стоя у скал, которым 12 миллионов лет, вы услышите таинственные легенды и предания. Почему одно из ущелий в народе прозвали «Урочищем ведьм»? Какое краснокнижное животное нападало на одиноких путников? Какое мистическое явление поджидает в «Долине замков»? Нам встретится множество растений-эндемиков, а также немало птиц и животных: степные орлы, беркуты, джейраны, лисы, зайцы и, конечно же, ящерки. Я расскажу о верованиях местных, и вы поймете, почему каньон считается сакральным местом. А может, даже почувствуете!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Pathfinder (7 мест) или Toyota Prado (7 мест)
Я заберу вас из гостиницы и отвезу обратно после экскурсии
При желании мы можем сделать остановку на традиционном базаре, а также заехать в кафе на обед (питание не входит в стоимость экскурсии)
Обязательно наденьте закрытую обувь. Летом возьмите с собой головной убор и купальные принадлежности — хоть река и горная, но в июле-августе прогревается.
Я гибкий гид и готова подстроиться под ваши пожелания — изменить маршрут, подготовить перекус для пикника или продлить время экскурсии, если вы захотите остаться на ночь в палатке или гостинице
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле в городе Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 223 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я индивидуальный сертифицированный гид на автомобиле. Покажу все достопримечательности Алматы и Алматинской области. Алматинская область настолько большая, что вмещает в себя все достопримечательности Европы и плюс свои. Вам предоставляется возможность посетить горы, водопады, озёра, каньоны, пустыни, степи, геотермальные источники, марсианские пейзажи и памятники истории и архитектуры.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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владислав
Всё хорошо.
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Людмила
Рекомендуем заказывать экскурсии у Юлии. Вы проведете несколько или много часов с интересным собеседником не только по теме выбранной экскурсии, но и получите идеальный сервис: очень аккуратный и опытный водитель; читать дальшеуменьшить
вас заберут/привезут туда, куда вам нужно в четко оговоренное время на комфортабельном автомобиле, который реально пройдет по любому маршруту; экскурсии будут построены так, что вы не будете бегать вместе с толпами туристов и вам будут предложены лучшие локации для фотографирования и осмотра; даже если вы не педантичные или опытные туристы, то за вас подумают о снаряжении, санитарных остановках, вкусных перекусах, покупках сувениров и прочих необходимых «мелочах». Юлия подстраивается под любой возраст и любые разумные желания туристов, выдаст четкие инструкции как вести себя в горах, учтет вашу физическую форму и выдаст рекомендации по одежде и снаряжению. Поэтому, если вы цените комфорт и хотите получить максимум от посещения выбранной вами локации, то можете смело обращаться к Юлии.
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Евгений
Спасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было много.
Однозначно рекомендую. Ездили компанией 5 чел на комфортном семиместном Лексусе. Отдельно надо отметить читать дальшеуменьшить
Юлию как водителя: было очень здорово перемещаться быстро, комфортно и безопасно одновременно) при всем этом на качество рассказа и подачи материала вождение никак не влияет.
Поездка из дальнего угла Алматы до Чарынского и Лунного каньонов заняла около 13 часов, с учётом заезда на обед. Юля очень гибко подстраивалась под нашу компанию, за что ей отдельное спасибо.
Когда-нибудь обязательно ещё раз приедем в Алматы и обратимся к Юле насчёт других маршрутов. Было прекрасно провести день в такой интересной компании и на одной волне, хочется повторить летом или весной)
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Максим
Одна из лучших поездок с гидом за последнее время. При желании можно расширить маршрут, чем я и воспользовался, т. к. хотел побольше всего посмотреть за день - выбрал поздний выезд читать дальшеуменьшить
в 10-00, сделали упор на перекусы вместо долгих трапез и быстрый темп без долгих остановок, в итоге посмотрели за день черный каньон, оз. Каинды и напоследок, уже в закате, погуляли по Чарынскому каньону и поужинали в компании лисы (см. фото).
Юлия оказалась прекрасным человек и гидом - поездка без напряга, при желании можно получить и историческую справку о местности (без монолога на пару часов), либо же просто поболтать на свободные темы.
Что немаловажно в поездке - Юлия довольно плавно водит без лишних ускорений и торможений. Машина - внедорожник с мягкой подвеской, которая совершенно безболезненно проезжает любые ямы и неровности.
Также (при вашем желании) можно вместе с гидом сойти с протоптанной широкой дорогой и поискать новый путь по сомнительным тропинкам;)
Плохие отзывы мне не понятно, что еще требуется для хорошей поездки? В прочем - каждому свое, а я могу однозначно рекомендовать Юлию!
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Роман
Юлия - прекрасный водитель, хороший рассказчик, знает лучшие места на всех достопримечательностях, где красивые виды и мало людей! Предложила дополнительно заехать к озеру, что добавило к экскурсии впечатлений.
Спойлер: Вас также ждут приятные бонусы с перекусами и горячим чаем 😍
Вовремя забирает, и приехали домой тоже четко!
Рекомендую.
Ну и сами красоты каньона стоят того, чтобы проехать несколько часов по степям:)
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Наталья
Здравствуйте. Были с мужем 15 июля на экскурсии. Мы оба остались в восторге от Юли. Юля-это просто кладезь информации и удивляет, что на какую бы мы тему не задали вопрос, читать дальшеуменьшить
Юля обладает глубокими знаниями и в истории, и политике, и географии и геологии. Очень интересно, не монотонно, в красках, весело, интригующе… Список стиля рассказчика можно перечислять долго, но столько информации за такой короткий промежуток я мало где получала. Так что спасибо огромное за эту поездку, мы остались очень довольны. P.S. Ещё как бонус Юля организовала нам отличный пикничок прям с видом на каньон. И ещё Юля знаток как фотограф. Сделал нам куча отличных фоточек!