За три часа мы поможем вам составить первое и максимально целостное представление об Алматы. Мы пройдем дорогами восточных караванов, найдем образцы конструктивизма и «дом-авоську», заглянем на рынок и поговорим о казахском искусстве у театра оперы и балета. Вы почерпнете самое важное из истории города и узнаете, чем он живет сегодня.

Описание экскурсии

К истокам Казахстана. Прогулка начнется от станции метро «Жибек Жолы» неслучайно: декор подземки посвящен теме Великого шелкового пути, который когда-то пролегал через город. Вы узнаете о зарождении Казахстана и роли главной торговой артерии в его развитии.

Ампир и конструктивизм Алматы. На улице Гоголя перенесемся в 1930-е годы, в центр новой столицы Казахской ССР, и поговорим об этой эпохе Алматы. Осмотрим постройки в стиле сталинского ампира — здания трех наркоматов, здание Обкома и, конечно, Дом Правительства на Старой площади. А затем через парк выйдем к шедеврам конструктивизма — зданию Дома Связи и Казахской академии художеств.

Новейшая жизнь города. Через пешеходную улицу с модными барами и ресторанчиками мы доберемся до современный районов города. Увидим дом Казахтелекома в стиле хай-тек и попробуем разобраться, почему в народе его прозвали «дом-авоська». Посмотрим на элегантный Академический театр оперы и балета и вспомним казахских деятелей искусства.

Парк 28 героев Панфиловцев: конечно, не забудем и про главный парк Алматы. Посетим старинный деревянный собор, который пережил разрушительное землетрясение 1911 года, увидим дом в русском стиле и грандиозный монумент, посвященный победе во Второй мировой войне.

Зеленый базар — крупнейший рынок Алматы, куда мы также можем заглянуть по желанию. А отсюда вернуться к исходной точке, пройдя мимо комплекса Арасанских бань.

Организационные детали