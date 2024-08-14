Прогуляться сквозь эпохи города - от Великого шелкового пути до зданий в стиле хай-тек
За три часа мы поможем вам составить первое и максимально целостное представление об Алматы.
Мы пройдем дорогами восточных караванов, найдем образцы конструктивизма и «дом-авоську», заглянем на рынок и поговорим о казахском искусстве у театра оперы и балета. Вы почерпнете самое важное из истории города и узнаете, чем он живет сегодня.
К истокам Казахстана. Прогулка начнется от станции метро «Жибек Жолы» неслучайно: декор подземки посвящен теме Великого шелкового пути, который когда-то пролегал через город. Вы узнаете о зарождении Казахстана и роли главной торговой артерии в его развитии.
Ампир и конструктивизм Алматы. На улице Гоголя перенесемся в 1930-е годы, в центр новой столицы Казахской ССР, и поговорим об этой эпохе Алматы. Осмотрим постройки в стиле сталинского ампира — здания трех наркоматов, здание Обкома и, конечно, Дом Правительства на Старой площади. А затем через парк выйдем к шедеврам конструктивизма — зданию Дома Связи и Казахской академии художеств.
Новейшая жизнь города. Через пешеходную улицу с модными барами и ресторанчиками мы доберемся до современный районов города. Увидим дом Казахтелекома в стиле хай-тек и попробуем разобраться, почему в народе его прозвали «дом-авоська». Посмотрим на элегантный Академический театр оперы и балета и вспомним казахских деятелей искусства.
Парк 28 героев Панфиловцев: конечно, не забудем и про главный парк Алматы. Посетим старинный деревянный собор, который пережил разрушительное землетрясение 1911 года, увидим дом в русском стиле и грандиозный монумент, посвященный победе во Второй мировой войне.
Зеленый базар — крупнейший рынок Алматы, куда мы также можем заглянуть по желанию. А отсюда вернуться к исходной точке, пройдя мимо комплекса Арасанских бань.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Алматы
Провела экскурсии для 40174 туристов
Мы занимаемся внутренним и международным туризмом уже 14 лет. Всё началось с эксклюзивных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам. Постепенно добавляя всё новые и новые направления, мы стали заниматься путешествиями читать дальше
не только по России, но и по странам СНГ, а также Средиземноморья. Благодаря обширному опыту мы открыли секрет незабываемой экскурсии: внимательный профессиональный гид, уникальные достопримечательности и, возможно, самое важное — мини-группа. Наши туры — идеальный вариант для тех, кто не хочет быть в группе из 50 человек, когда невозможно задать вопросы и получить персональное внимание. Мы принципиально отказываемся от такого формата — наши туры нацелены на индивидуальный подход к каждому экскурсанту, потому что нам важно оставить у наших гостей самое тёплое впечатление об экскурсии! С нами вас ждут харизматичные, увлечённые гиды с лёгкой и в то же время глубокой подачей информации, индивидуальный сервис по цене группового и современный новый транспорт. Ждём вас на наших экскурсиях!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Сайгушева
14 авг 2024
У нас была группу гостей нашей страны, и город показали с наилучшей стороны и много интересных фактов! Все супер👍🏼
Денис
29 июл 2024
Нам повезло, Мы были с Марией, и конечно же сначала читали отзывы!!! Мария заранее написала где будем встречаться и во сколько! Описала как нам друг друга найти, нашлись сразу. Мария потрясающий рассказчик, нам все очень понравилось! Вела экскурсию очень интересно, узнали очень много полезной информации! Много чего подсказала и много чего объяснила не по теме экскурсии. Рекомендуем Марию!🙏👍🌹
С
Светлана
15 июл 2024
Экскурсовода Дмитрия точно не рекомендую, парень старался, но еще очень молод и многого не знает
Д
Дмитрий
29 июн 2024
Создалось ощущение, что мы напрягаем своим присутствием гида. Влюбить в город у гида не было задачи, чисто сухие факты совершенно без эмоций. Очень тихий голос, на фоне городского шума не было слышно половину, отсутствуют системы усиления голоса гида
Татьяна
Ответ организатора:
Уважаемый Дмитрий,
Спасибо за ваш отзыв. Мы искренне сожалеем, что у вас сложилось негативное впечатление от экскурсии. Ваши замечания о подаче читать дальше
материала и слышимости очень важны для нас, и мы примем меры для улучшения качества наших экскурсий.
Мы провели беседу с гидом и проанализировали ситуацию. По словам гида, с первых минут вашего пребывания на экскурсии возникли сложности: один из участников громко выражал своё недовольство и интересовался не экскурсионной программой, а пивными барами. В результате этого другие участники группы не могли сосредоточиться на рассказе. Мы понимаем, что могут возникать разные ситуации, и будем стремиться лучше координировать взаимодействие гида и туристов.
Гид старалась донести информацию профессионально и подробно. Тем не менее, мы примем к сведению ваше мнение и будем работать над улучшением подачи материала, а также рассматривать возможность внедрения систем усиления голоса для удобства всех участников.
Наша цель – сделать ваши экскурсии увлекательными и комфортными, и мы приложим все усилия, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Ю
Юлия
14 июн 2024
Спасибо большое. В группе дети от 8ми до 16ти лет и каждому уделили внимание. Прошли по центру городу, услышали много интересного. Нам понравилось. Наше настроение и пожелания Виталий очень точно понял и прочувствовал. Особое спасибо за шелковицу
Д
Денис
23 мая 2024
Отличная пешеходная экскурсия по центру Алматы! Спасибо большое нашему гиду Марии за столь увлекательное и познавательное мероприятие! Мы остались очень довольны-)))
Владислава
20 мая 2024
Отличная экскурсия, открыли много новых и весьма интересных фактов для себя. Гид Мария замечательная, интересно рассказывает, открыта к диалогу, экскурсия направлена на заказчиков, вы можете попросить зайти в кафе, магазин и тд.
Увлекательная прогулка по Алматы в приятной компании!
Д
Данила
4 мая 2024
Большое спасибо Виталию за проведенную экскурсию! Знал все обо всем и был рад об этом рассказать. Я взял соло экскурсию, поэтому возможно мы двигались относительно быстро. Но за 3 часа Виталий показал даже больше, чем было указано в программе, или в аналогичных экскурсиях на сайте.
Е
Елена
3 мая 2024
Все очень понравилось! Экскурсоводу Галине М. выражаем искреннюю благодарность.
Е
Елена
3 мая 2024
У нас была обзорная экскурсия по Алматы. Прекрасная и очень интересная пешая экскурсия с замечательным гидом Марией. Это было чудесное, насыщенное время, полное эмоций и впечатлений. Мария экскурсию провела очень читать дальше
интересно и профессионально. Чувствовалась ее любовь к Алматы, которой она хотела поделиться с нами. Рассказала как о самом городе, его жителях, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшие впечатления и желание вернуться. Очень рекомендую гида Марию всем приезжающим в Алматы, уверена, что с ее помощью Вы сразу влюбитесь в этот красивый, зеленый, незабываемый город.
Е
Екатерина
24 апр 2024
Спасибо за интересную и познавательную прогулку! Даже дождь не помешал! Обошли все основные достопримечательности центра города и сделали много красивых фото!
Е
Екатерина
6 апр 2024
Впервые в Алмате, не было времени на самомтоятельное знакомство с городом, отличный гид Мария с лёгкостью решила этот вопрос. Очень интересный собеседник, коммуникабельная, с любовью рассказала и показала город, отзывчива на просьбы. Я брала с собой собаку(не было возможности оставить в гостинице), Мария отнеслась очень доброжелательно. Спасибо за чудесную экскурсию!
А
Анастасия
31 мар 2024
Отличная прогулка на 3 часа, большое спасибо)
О
Ольга
19 мар 2024
Спасибо большое Виталию за прекрасную экскурсию. Познавательно, интересно и легко прошли 3 часа. Остались яркие эмоции и прекрасные впечатления от города Алматы.
А
Алла
3 янв 2024
Экскурсия с Марией нам очень понравилась. Интересная, хорошо спланированная экскурсия по достопримечательностям Алматы. Мария глубоко знает историю города, она - прекрассная рассказчица и приятный в общении человек. Спасибо большое! Рекомендую