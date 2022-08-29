Наша прогулка начнется на площади Республики. Постепенно спускаясь в нижнюю часть центра, мы увидим главные и тайные места Алма-Аты. Просторные площади и широкие проспекты сменятся тихими улочками и тенистыми аллеями. Современная пешеходная зона улицы Панфилова порадует нас выступлениями уличных музыкантов и арт-инсталляциями. А старинные здания оперного и драматического театров напомнят о прошлом города.
Мы побываем у академии Наук — местного гайд-парка. Вспомним цитаты известных песен на аллее по пути к памятнику Цою. Увидим дом «сына казахского народа» — Динмухамеда Кунаева — и Вознесенский кафедральный собор. А также посетим легендарный Зеленый базар, знаменитый изобилием свежих продуктов и радушием продавцов. Я поделюсь любопытными деталями из жизни простых горожан и помогу прочувствовать ее изнутри.
Общая протяженность маршрута — 6 км.