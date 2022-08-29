Алма-Ата известная и неизведанная

Посетить самые интересные места города на душевной обзорной экскурсии

5
2 отзыва
Алма-Ата — невероятно многослойный город.

Вы погрузитесь в его богатую историю и узнаете о современной жизни, погуляете по уютным неспешным улицам и величественным проспектам.

Рассмотрите классические достопримечательности и оригинальные арт-объекты, заглянете на бурлящий рынок и ощутите дух Востока.
Алма-Ата известная и неизведанная
Алма-Ата известная и неизведанная
Алма-Ата известная и неизведанная
Алма-Ата известная и неизведанная
Алма-Ата известная и неизведанная
Алма-Ата известная и неизведанная
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
27
сен
28
сен
29
сен
30
сен
1
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Такая разная Алма-Ата

Наша прогулка начнется на площади Республики. Постепенно спускаясь в нижнюю часть центра, мы увидим главные и тайные места Алма-Аты. Просторные площади и широкие проспекты сменятся тихими улочками и тенистыми аллеями. Современная пешеходная зона улицы Панфилова порадует нас выступлениями уличных музыкантов и арт-инсталляциями. А старинные здания оперного и драматического театров напомнят о прошлом города.

Вознесенский собор, Зеленый базар и не только

Мы побываем у академии Наук — местного гайд-парка. Вспомним цитаты известных песен на аллее по пути к памятнику Цою. Увидим дом «сына казахского народа» — Динмухамеда Кунаева — и Вознесенский кафедральный собор. А также посетим легендарный Зеленый базар, знаменитый изобилием свежих продуктов и радушием продавцов. Я поделюсь любопытными деталями из жизни простых горожан и помогу прочувствовать ее изнутри.

Организационные детали

Общая протяженность маршрута — 6 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
29 авг 2022
Прекрасная экскурсия!
Алексей выстроил очень комфортный маршрут для пешей прогулки, слушать было увлекательно, не скучно. Ответил на все вопросы, которые нас интересовали в городе, посоветовал места для посещений.
Время прошло на одном дыхании, за счёт того, что в экскурсии были как исторические факты, так и современное время — было очень интересно.
При встрече Алексей сразу дал каждому бутылку воды, а в завершении даже на такси посадил, разве не идеально?)

Однозначно буду советовать друзьям)
О
27 авг 2022
При выборе экскурсии по городу нас подкупил эпитет «душевная» по отношению к этой экскурсии. И действительно, все было очень душевно! Я бы даже назвала это не экскурсией, а прогулкой со старым другом, который знает свой город, его историю, а главное любит его.
Алексей талантливый рассказчик, готов ко многим даже каверзным вопросам, показал нам все знаковые места Алма-Аты, помог поторговаться на базаре, а при встрече преподнёс каждому бутылочку воды и дождевик, что было очень приятно ❤️
Спасибо, Алексей, мы чудесно провели время!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🔭Обзорные🏞Парки🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Алматы

Обзорная экскурсия по Алматы
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Алматы
Обзорная экскурсия на автомобиле
Омская 125 / 1 пр. Рыскулова
15 000 за 1 человека
Алма-Ата - первое свидание
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Сымбат
Сымбат
4.5
2 отзыва
Алма-Ата - первое свидание
Посетить главные достопримечательности «южной столицы Казахстана» на авто-пешеходной экскурсии
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
8 000 за всё до 3 чел.
Обзорная прогулка по Алматы
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Gulzat
Gulzat
Нет отзывов
Обзорная прогулка по Алматы
Вы посетите самые важные объекты города Алматы
Ваш отель
65 000 за всё до 3 чел.
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
Нет отзывов
Из Алма-Аты - к Поющему бархану
Посетить природный заповедник Алтын-Эмель и погулять по гребню бархана
у вашего отеля
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
24 000 за всё до 4 чел.
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Andrej
Andrej
5
5 отзывов
Очень популярно сейчас
Три возраста города: Верный, Алма-Ата, Алматы
Вокзал Алматы 2, памятник Абылай Хану
10 000 за 1 человека
Наскальные рисунки эпохи бронзы и железа (весной, летом, осенью экскурсия)
5 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
5
1 отзыв
Наскальные рисунки эпохи бронзы и железа (весной, летом, осенью экскурсия)
Во время экскурсии мы посетим музей под открытым небом
Гид сам назначает встречу
28 сен
20 000 за 1 человека
Люксовая обзорная экскурсия по столице на бизнес-седане
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Люксовая обзорная экскурсия по столице на бизнес-седане
Если вы в Нур-Султане в первый раз
Ваш отель
49 999 за всё до 3 чел.
Из Алма-Аты - на озера Кольсай и Каинды
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
4.5
6 отзывов
Из Алма-Аты - на озера Кольсай и Каинды
Полюбоваться высокогорными озерами и оценить Черный каньон на авто-пешеходной экскурсии
Машину подаем к указанному адресу (если индивидуал...
25 сен
26 сен
27 сен
28 сен
24 000 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Старому центру Алматы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мира
Мира
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Старому центру Алматы
Экскурсия пешеходная, но для тех кто хочет погрузиться в Старый центр Алматы
Гид сам назначает встречу
6 000 за 1 человека
Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
5
1 отзыв
Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Экскурсия очень интересная и занимательная
У вашего отеля или в назначенном месте
Завтра
25 сен
15 183.95 за 1 человека
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Мира
Мира
5
1 отзыв
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
Уважаемые туристы вашему вниманию хотим предложить очень интересную познавательно-природную экскурсию
Омская 125 / 1 пр. Рыскулова
Завтра
1 окт
8 окт
15 окт
20 000 за 1 человека
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Познакомиться с Нур-Султаном за 2 часа
Вы рассмотрите все самые известные достопримечательности казахской столицы
Ваш отель
29 999 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Алматы
ХОРОШО
🧭
ТАМ