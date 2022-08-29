Алма-Ата — невероятно многослойный город. Вы погрузитесь в его богатую историю и узнаете о современной жизни, погуляете по уютным неспешным улицам и величественным проспектам. Рассмотрите классические достопримечательности и оригинальные арт-объекты, заглянете на бурлящий рынок и ощутите дух Востока.

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Описание

Что вас ожидает

Такая разная Алма-Ата

Наша прогулка начнется на площади Республики. Постепенно спускаясь в нижнюю часть центра, мы увидим главные и тайные места Алма-Аты. Просторные площади и широкие проспекты сменятся тихими улочками и тенистыми аллеями. Современная пешеходная зона улицы Панфилова порадует нас выступлениями уличных музыкантов и арт-инсталляциями. А старинные здания оперного и драматического театров напомнят о прошлом города.

Вознесенский собор, Зеленый базар и не только

Мы побываем у академии Наук — местного гайд-парка. Вспомним цитаты известных песен на аллее по пути к памятнику Цою. Увидим дом «сына казахского народа» — Динмухамеда Кунаева — и Вознесенский кафедральный собор. А также посетим легендарный Зеленый базар, знаменитый изобилием свежих продуктов и радушием продавцов. Я поделюсь любопытными деталями из жизни простых горожан и помогу прочувствовать ее изнутри.

Организационные детали

Общая протяженность маршрута — 6 км.