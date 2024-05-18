1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
«Стоя у скал, которым 12 миллионов лет, вы услышите таинственные легенды и предания»
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:30
41 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 мая 2024Потрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вам спасибо. Вы невероятно позитивные,
- ООксана16 мая 2024Незабываемые места и впечатления! Большое спасибо Юле за экскурсию и фотографии
- LLina4 марта 2024Ну что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летом они были бы ещё
- ППолянцева15 октября 2023Отличная экскурсия!
- ООльга3 июня 2023Спасибо! Чудесная экскурсия и оперативная обратная связь!
- VVlad30 апреля 2023Хорошая возможность погулять по красивым местам и при этом не слишком утомиться от дальней дороги (расстояние до локации в районе
- ЕЕвгений25 февраля 2023Спасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было много. Однозначно рекомендую. Ездили
- ДДмитрий7 января 2023Юля замечательный интересный, знающий и любящий свой регион человек. Отличный рассказчик и внимательный сопровождающий. Реагирует на любые интересы туристов. Увидели
- ЕЕкатерина2 декабря 2022Хотелось бы поблагодарить нашего гида Асхата за то, что он помогал нам не только во время прогулки по каньону, но
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Мифы и легенды»
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