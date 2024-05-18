читать дальше

лучше, хотя по мне горы в снегу это сказка, а озеро к сожалению покрыто льдом. Если буду летом в Казахстане, обязательно возьму эту экскурсию повторно. Очень понравилось цена-качество. После бронирования со мной оперативно связалась Юлия, рассказала что где и как, понравилось что оплата в рублях и можно перевести на карту. Гид Дмитрий очень много знает об этих местах, и ещё рассказал о самом городе, было интересно и весело, очень позитивный человек, ну и конечно же фото которые делал тоже Дмитрий, очень красивые, я на свой телефон делала только видео а Дмитрий фотографировал нас и природу с красивых ракурсов потом скинул все фото в общий чат. В общем я хорошо отдохнула и получила красивые фото. Спасибо организаторам и всем кто был в этот день рядом) было весело!!!