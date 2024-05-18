Откройте для себя мифы и легенды Алматы с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Алматы, цены от 4 935 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Чарынского Каньона
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
25 отзывов
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
«Стоя у скал, которым 12 миллионов лет, вы услышите таинственные легенды и предания»
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:30
41 000 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
3 отзыва
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935 за человека
Озеро Иссык и водопад Медвежий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
    Потрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вам спасибо. Вы невероятно позитивные,
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    дружелюбные, остроумные и профессионалы! Наше путешествие прошло на максималках по всем параметрам. Нам показали самые красивые локации, сделали фото, сделали видео, смонтировали и всячески помогали нам со всеми вопросами, что у нас возникали. Ощущение команды возникло сразу же! Ребята, так держать! Очень хочу вернуться с семьей и еще раз сгонять с вами в путешествие!) Однозначно 10 звезд!

    Потрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вам
  • О
    Оксана
    16 мая 2024
    Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
    Незабываемые места и впечатления! Большое спасибо Юле за экскурсию и фотографии
    Незабываемые места и впечатления! Большое спасибо Юле за экскурсию и фотографии
  • L
    Lina
    4 марта 2024
    Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
    Ну что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летом они были бы ещё
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    лучше, хотя по мне горы в снегу это сказка, а озеро к сожалению покрыто льдом. Если буду летом в Казахстане, обязательно возьму эту экскурсию повторно. Очень понравилось цена-качество. После бронирования со мной оперативно связалась Юлия, рассказала что где и как, понравилось что оплата в рублях и можно перевести на карту. Гид Дмитрий очень много знает об этих местах, и ещё рассказал о самом городе, было интересно и весело, очень позитивный человек, ну и конечно же фото которые делал тоже Дмитрий, очень красивые, я на свой телефон делала только видео а Дмитрий фотографировал нас и природу с красивых ракурсов потом скинул все фото в общий чат. В общем я хорошо отдохнула и получила красивые фото. Спасибо организаторам и всем кто был в этот день рядом) было весело!!!

    Ну что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летомНу что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летомНу что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летом
  • П
    Полянцева
    15 октября 2023
    Легенды Чарынского Каньона
    Отличная экскурсия!
  • О
    Ольга
    3 июня 2023
    Озеро Иссык и водопад Медвежий
    Спасибо! Чудесная экскурсия и оперативная обратная связь!
    Спасибо! Чудесная экскурсия и оперативная обратная связь!
  • V
    Vlad
    30 апреля 2023
    Озеро Иссык и водопад Медвежий
    Хорошая возможность погулять по красивым местам и при этом не слишком утомиться от дальней дороги (расстояние до локации в районе
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    100 км). Организовано все четко. Водитель-гид Ринат очень приятен в общении, с удовольствием рассказывает об обычаях и повседневной жизни казахов. Большое спасибо!

  • Е
    Евгений
    25 февраля 2023
    Легенды Чарынского Каньона
    Спасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было много. Однозначно рекомендую. Ездили
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    компанией 5 чел на комфортном семиместном Лексусе. Отдельно надо отметить Юлию как водителя: было очень здорово перемещаться быстро, комфортно и безопасно одновременно) при всем этом на качество рассказа и подачи материала вождение никак не влияет. Поездка из дальнего угла Алматы до Чарынского и Лунного каньонов заняла около 13 часов, с учётом заезда на обед. Юля очень гибко подстраивалась под нашу компанию, за что ей отдельное спасибо. Когда-нибудь обязательно ещё раз приедем в Алматы и обратимся к Юле насчёт других маршрутов. Было прекрасно провести день в такой интересной компании и на одной волне, хочется повторить летом или весной)

    Спасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было многоСпасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было многоСпасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было многоСпасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было многоСпасибо Юлии за прекрасную поездку, наверно, самый интересный рассказчик за все посещенные мной экскурсии, а их было много
  • Д
    Дмитрий
    7 января 2023
    Легенды Чарынского Каньона
    Юля замечательный интересный, знающий и любящий свой регион человек. Отличный рассказчик и внимательный сопровождающий. Реагирует на любые интересы туристов. Увидели
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    всё что было указано и ещё превысили за те же деньги маршрут, увидев не всем доступные красоты и отмотав дополнительно километров 50-60. Но усталости не было, только приятные впечатления. Спасибо Юля!

  • Е
    Екатерина
    2 декабря 2022
    Озеро Иссык и водопад Медвежий
    Хотелось бы поблагодарить нашего гида Асхата за то, что он помогал нам не только во время прогулки по каньону, но
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    и по мелочам. Асхат - прекрасный водитель (ориентируется на дороге), что не маловажно для безопасности передвижения, внимательный к пожеланиям (ехали без музыки), дает информации достаточно, чтобы наслаждаться видами (за ними приехали). Нам с погодой повезло: солнце, без ветра. Настраивайтесь на прекрасное путешествие в бескрайние степи и величественные горы Казахстана. Впечатления остаются навсегда. Светлана была на связи все время. Спасибо огромное. Обязательно вернемся и обратимся при организации следующего путешествия.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Мифы и легенды»

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  3. Озеро Иссык и водопад Медвежий
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  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 4 935 до 41 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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