Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека

Описание экскурсии Во время экскурсии вы узнаете, кто создавал петроглифы Танбалы и какие народы жили здесь в эпоху бронзы и железа. Поговорим о том, какие обряды и верования отражены в древних каменных изображениях и почему солярные символы занимали важное место в культуре степных племён. Вы узнаете, как древние мастера передавали ритуалы, сцены охоты и мифологические сюжеты, и что современные археологи смогли расшифровать в этих рисунках. Мы обсудим, почему Танбалы считается священной долиной, какое значение он имел для разных поколений людей и за что петроглифы были включены в список наследия ЮНЕСКО. Этот разговор поможет увидеть в рисунках не просто изображения, а живые истории, которые соединяют нас с прошлым на тысячелетия.

