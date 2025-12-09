Описание экскурсииВо время экскурсии вы узнаете, кто создавал петроглифы Танбалы и какие народы жили здесь в эпоху бронзы и железа. Поговорим о том, какие обряды и верования отражены в древних каменных изображениях и почему солярные символы занимали важное место в культуре степных племён. Вы узнаете, как древние мастера передавали ритуалы, сцены охоты и мифологические сюжеты, и что современные археологи смогли расшифровать в этих рисунках. Мы обсудим, почему Танбалы считается священной долиной, какое значение он имел для разных поколений людей и за что петроглифы были включены в список наследия ЮНЕСКО. Этот разговор поможет увидеть в рисунках не просто изображения, а живые истории, которые соединяют нас с прошлым на тысячелетия.
После бронирования свяжитесь со мной в ватсапе +77770682966
- Урочище Танбалы
- Здесь расположена крупнейшая коллекция петроглифов эпох бронзы и железа. Более 3000 наскальных изображений, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказывают о мифологии, обрядах и повседневной жизни древних народов. Вы увидите сцены охоты, ритуальные изображения, символы солнца и животных - уникальные свидетельства мировоззрения древних цивилизаций
- Священная долина
- Гиды покажут наиболее ценные и выразительные композиции, объяснят их значение и связь с культурой ранних кочевников. Вы узнаете, чем Танбалы отличается от других памятников Казахстана и почему место уже тысячелетиями считается особенным
- Пешеходная прогулка по комплексу
- Мы пройдёмся по главным скоплениям петроглифов, поднимемся на обзорные точки и увидим каменные гравировки в их естественной среде. Маршрут лёгкий и подходит для всех уровней подготовки
- Комфортный трансфер от вашего отеля или аэропорта и обратно
- Водитель-гид, который сопровождает вас весь маршрут
- Отдельный гид на петроглифах
- Оплата входных билетов и экологических сборов
- Питание/nВы можете взять обед с собой или перекусить в придорожном кафе по пути
Алматы
Когда: После бронирования свяжитесь со мной в ватсапе +77770682966
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
