На берегах реки Или, вдоль которой шли караваны Шелкового пути, вы посетите комплекс, построенный для к/ф «Кочевник», на его примере познакомитесь с устройством старинного восточного города и сделаете колоритные снимки. А после побываете в урочище, где прикоснетесь к подлинной древности: изучите наскальные изображения, древнетюркские рунические письмена и изображения Будды с его Ботхисаттвами.

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Описание

Что вас ожидает

Город кочевников

Когда речь заходит о декорациях, конечно, трудно говорить об историческом духе и аутентичности. Но такие строения ценны как прекрасная иллюстрация к эпохам и как настоящие памятники кинематографа. Вы пройдете по улицам, где разворачивались события исторического эпоса «Кочевник». Рассмотрите крепостные стены и башни, жилые дома и мечети с минаретами, зинданы, таран, колодец и виселицу. А на верхней площадке полюбуетесь природными пейзажами.

Урочище Тамгалы-Тас

Во второй части программы мы отвезем вас в каньон реки Или, где неподалеку от Капчагайской ГЭС есть чудесная солнечная долина с живописным природным «скалодромом». Спортсмены со всего Казахстана активно используют его для тренировок и соревнований. А по краю этой скалы неизвестный художник создал удивительный памятник истории и культуры — «буддийский храм» под открытым небом с наскальными изображениями.

Вы увидите изображения Будды и Бодхисаттв, узнаете о петроглифах поздней бронзы и железного века, обнаруженных в конце 19 века.

Услышите несколько гипотез и легенд об их происхождении.

Рассмотрите камень с древнетюркскими руническими письменами 8-9 веков.

А в конце сможете подняться на верхнюю смотровую площадку, чтобы насладиться еще одним панорамным видом с высоты.

Организационные детали