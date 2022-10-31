Когда речь заходит о декорациях, конечно, трудно говорить об историческом духе и аутентичности. Но такие строения ценны как прекрасная иллюстрация к эпохам и как настоящие памятники кинематографа. Вы пройдете по улицам, где разворачивались события исторического эпоса «Кочевник». Рассмотрите крепостные стены и башни, жилые дома и мечети с минаретами, зинданы, таран, колодец и виселицу. А на верхней площадке полюбуетесь природными пейзажами.
Во второй части программы мы отвезем вас в каньон реки Или, где неподалеку от Капчагайской ГЭС есть чудесная солнечная долина с живописным природным «скалодромом». Спортсмены со всего Казахстана активно используют его для тренировок и соревнований. А по краю этой скалы неизвестный художник создал удивительный памятник истории и культуры — «буддийский храм» под открытым небом с наскальными изображениями.