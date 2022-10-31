Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас

Перенестись в Средневековье в крепости-декорации Номад и увидеть «буддийский храм» с петроглифами

На берегах реки Или, вдоль которой шли караваны Шелкового пути, вы посетите комплекс, построенный для к/ф «Кочевник», на его примере познакомитесь с устройством старинного восточного города и сделаете колоритные снимки.

А после побываете в урочище, где прикоснетесь к подлинной древности: изучите наскальные изображения, древнетюркские рунические письмена и изображения Будды с его Ботхисаттвами.
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
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Описание

Что вас ожидает

Город кочевников

Когда речь заходит о декорациях, конечно, трудно говорить об историческом духе и аутентичности. Но такие строения ценны как прекрасная иллюстрация к эпохам и как настоящие памятники кинематографа. Вы пройдете по улицам, где разворачивались события исторического эпоса «Кочевник». Рассмотрите крепостные стены и башни, жилые дома и мечети с минаретами, зинданы, таран, колодец и виселицу. А на верхней площадке полюбуетесь природными пейзажами.

Урочище Тамгалы-Тас

Во второй части программы мы отвезем вас в каньон реки Или, где неподалеку от Капчагайской ГЭС есть чудесная солнечная долина с живописным природным «скалодромом». Спортсмены со всего Казахстана активно используют его для тренировок и соревнований. А по краю этой скалы неизвестный художник создал удивительный памятник истории и культуры — «буддийский храм» под открытым небом с наскальными изображениями.

  • Вы увидите изображения Будды и Бодхисаттв, узнаете о петроглифах поздней бронзы и железного века, обнаруженных в конце 19 века.
  • Услышите несколько гипотез и легенд об их происхождении.
  • Рассмотрите камень с древнетюркскими руническими письменами 8-9 веков.
  • А в конце сможете подняться на верхнюю смотровую площадку, чтобы насладиться еще одним панорамным видом с высоты.

Организационные детали

  • Трансфер, полное сопровождение гида, вода и питание (ланч бокс) включены в стоимость экскурсии
  • Позаботьтесь об удобной обуви для ходьбы и комфортной одежде, а также возьмите ветровку и головной убор
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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