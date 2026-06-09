❗ Комплекс также встречается под названием Тамгалы, не путайте его, пожалуйста, с другим урочищем — Тамгалы-Тас у реки Или. Оно находится совершенно в другом месте и известно, в первую очередь, скальными изображениями Будды.
Что вас ожидает
Историческое наследие Казахстана
Тамбалы находится в 170 км от Алматы. По пути вы полюбуетесь живописными природными ландшафтами Алматинской области и познакомитесь с древней историей местности: узнаете, какие культуры оставили здесь свой след в эпоху бронзы, раннего железного века, средних веков и какие находки помимо петроглифов совершили исследователи в долине урочища.
Послания древних
На территории комплекса перед вами предстанет настоящая художественная галерея под открытым небом. Мы рассмотрим доступные и наиболее яркие изображения, поговорим о сакском «зверином стиле» и даже разберем целые композиционные сюжеты. Особое внимание уделим священному статусу Тамбалы, который сохранялся здесь на протяжении тысячелетий. Вы прикоснетесь к тайне солнцеголовых божеств, услышите о верованиях древних племен и проникнетесь атмосферой места, где человек ощущает совершенно особую связь времен.
Организационные детали
В стоимость поездки включены все входные билеты, питьевая вода, пикник на природе, трансфер из/в отель или по указанному адресу
Мы проведем день на природе — место открытое, гуляет сильный ветер, одеваться нужно по погоде, желательно взять с собой теплые вещи и головной убор
Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 154 туристов
С 2014 года мы организуем экскурсии, каждая из которых — это полноценное путешествие, которое позволяет открыть всё многообразие природы региона. В наших маршрутах — бескрайние степи, величественные горы, живописные озёра читать дальшеуменьшить
и старинные города.
Мы заботимся о вашем комфорте: вас ждёт удобный транспорт с кондиционером, питьевая вода на всём пути, в некоторых экскурсиях питание включено в стоимость. Наш главный принцип — «Гость прежде всего!».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Антон
Недавно побывали на экскурсии к петроглифам Тамгалы — это было одно из самых интересных путешествий по окрестностям Алматы! Место действительно впечатляет: древние наскальные рисунки, удивительная природа и ощущение, что буквально читать дальшеуменьшить
прикасаешься к истории, которой тысячи лет. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и после посещения понимаешь, почему он заслужил такой статус.
Отдельно хочется отметить отличную организацию поездки. Всё прошло спокойно, без спешки, маршрут был хорошо продуман. Наш гид оказался очень увлечённым и знающим человеком — было интересно не только слушать рассказ о петроглифах, но и общаться на самые разные темы, связанные с историей, культурой и природой Казахстана.
Приятным дополнением стал вкусный обед на свежем воздухе, который отлично завершил насыщенную экскурсию. Весь день прошёл в замечательной атмосфере: много новых впечатлений, интересных разговоров и красивых пейзажей.
Спасибо организаторам за прекрасно проведённое время! Если хотите увидеть одно из самых необычных исторических мест Казахстана и провести день с пользой и удовольствием — очень рекомендую эту экскурсию.
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Людмила
Организатор и экскурсовод всё на отлично! Логистика маршрута, остановки в пути. Сама Тамбала великолепна. Для тех, кто интересуется историей очень живое, восхитительное место. Если человек ловит петроглифы в разных странах, то Тамбала- это просто великолепное собрание под открытым небом. Ни сколько не пожалели времени.
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Светлана
Очень понравился экскурсовод Мария. Прекрасная речь, знание материала и общая эрудиция. Узнали много нового и по теме экскурсии и по общей истории. Чудесный обед. Рекомендую всём друзьям. Само место просто очаровывает.
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