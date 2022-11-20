Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
❗ Комплекс также встречается под названием Тамгалы, не путайте его, пожалуйста, с другим урочищем — Тамгалы-Тас у реки Или. Оно находится совершенно в другом месте и известно, в первую очередь, скальными изображениями Будды.
Что вас ожидает
Историческое наследие Казахстана
Тамбалы находится в 170 км от Алма-Аты. По пути вы полюбуетесь живописными природными ландшафтами Алматинской области и познакомитесь с древней историей местности: узнаете, какие культуры оставили здесь свой след в эпоху бронзы, раннего железного века, средних веков и какие находки помимо петроглифов совершили исследователи в долине урочища.
Послания древних
На территории комплекса перед вами предстанет настоящая художественная галерея под открытым небом. Мы рассмотрим доступные и наиболее яркие изображения, поговорим о сакском «зверином стиле» и даже разберем целые композиционные сюжеты. Особое внимание уделим священному статусу Тамбалы, который сохранялся здесь на протяжении тысячелетий. Вы прикоснетесь к тайне солнцеголовых божеств, услышите о верованиях древних племен и проникнетесь атмосферой места, где человек ощущает совершенно особую связь времен.
Организационные детали
В стоимость поездки включены все входные билеты, питьевая вода, пикник на природе, трансфер из/в отель или по указанному адресу
Мы проведем день на природе — место открытое, гуляет сильный ветер, одеваться нужно по погоде, желательно взять с собой теплые вещи и головной убор
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Алматы
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алия. Я провожу экскурсии по Казахстану более 10 лет. С радостью покажу вам нашу волшебную страну, расскажу о ней интересные факты и поделюсь практическими советами.