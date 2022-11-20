В 50-е годы в урочище Тамбалы совершили волнующее открытие — обнаружили коллекцию петроглифов бронзового и железного веков. А недавно этот комплекс стал первым памятником наскального искусства Центральной Азии, внесенным в список ЮНЕСКО. В нашей небольшой экспедиции вы рассмотрите таинственные послания из прошлого, разберетесь в типах и стилях рисунков и осознаете сакральную ценность долины.

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Описание

❗ Комплекс также встречается под названием Тамгалы, не путайте его, пожалуйста, с другим урочищем — Тамгалы-Тас у реки Или. Оно находится совершенно в другом месте и известно, в первую очередь, скальными изображениями Будды.

Что вас ожидает

Историческое наследие Казахстана

Тамбалы находится в 170 км от Алма-Аты. По пути вы полюбуетесь живописными природными ландшафтами Алматинской области и познакомитесь с древней историей местности: узнаете, какие культуры оставили здесь свой след в эпоху бронзы, раннего железного века, средних веков и какие находки помимо петроглифов совершили исследователи в долине урочища.

Послания древних

На территории комплекса перед вами предстанет настоящая художественная галерея под открытым небом. Мы рассмотрим доступные и наиболее яркие изображения, поговорим о сакском «зверином стиле» и даже разберем целые композиционные сюжеты. Особое внимание уделим священному статусу Тамбалы, который сохранялся здесь на протяжении тысячелетий. Вы прикоснетесь к тайне солнцеголовых божеств, услышите о верованиях древних племен и проникнетесь атмосферой места, где человек ощущает совершенно особую связь времен.

Организационные детали