В 50-е годы в урочище Тамбалы совершили волнующее открытие - обнаружили коллекцию петроглифов бронзового и железного веков.Этот комплекс стал первым памятником наскального искусства Центральной Азии, внесенным в список ЮНЕСКО.В небольшой

экспедиции туристы рассмотрят таинственные послания из прошлого, разберутся в типах и стилях рисунков и осознают сакральную ценность долины. Тамбалы находится в 170 км от Алматы. По пути можно полюбоваться живописными природными ландшафтами Алматинской области и познакомиться с древней историей местности. На территории комплекса перед туристами предстанет настоящая художественная галерея под открытым небом. Доступные и наиболее яркие изображения, сакский «звериный стиль» и целые композиционные сюжеты - все это можно увидеть в Тамбалы. Особое внимание уделяется священному статусу Тамбалы, который сохранялся здесь на протяжении тысячелетий. В стоимость поездки включены все входные билеты, питьевая вода, пикник на природе, трансфер из/в отель или по указанному адресу. Экскурсию проведет профессиональный гид

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

❗ Комплекс также встречается под названием Тамгалы, не путайте его, пожалуйста, с другим урочищем — Тамгалы-Тас у реки Или. Оно находится совершенно в другом месте и известно, в первую очередь, скальными изображениями Будды.

Что вас ожидает

Историческое наследие Казахстана

Тамбалы находится в 170 км от Алматы. По пути вы полюбуетесь живописными природными ландшафтами Алматинской области и познакомитесь с древней историей местности: узнаете, какие культуры оставили здесь свой след в эпоху бронзы, раннего железного века, средних веков и какие находки помимо петроглифов совершили исследователи в долине урочища.

Послания древних

На территории комплекса перед вами предстанет настоящая художественная галерея под открытым небом. Мы рассмотрим доступные и наиболее яркие изображения, поговорим о сакском «зверином стиле» и даже разберем целые композиционные сюжеты. Особое внимание уделим священному статусу Тамбалы, который сохранялся здесь на протяжении тысячелетий. Вы прикоснетесь к тайне солнцеголовых божеств, услышите о верованиях древних племен и проникнетесь атмосферой места, где человек ощущает совершенно особую связь времен.

Организационные детали