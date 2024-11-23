Приглашаем Вас в поездку на комфортном автомобиле к урочищу Тамгалы-Тас и Городу Кочевников.
Вы увидите древние петроглифы с изображение таинственных божеств, полюбуетесь красивым видом реки Или, вы увидите Город Кочевников, построенный
Вы увидите древние петроглифы с изображение таинственных божеств, полюбуетесь красивым видом реки Или, вы увидите Город Кочевников, построенный
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Приглашаем в увлекательное путешествие
Отправляйтесь с нами в незабываемую поездку на комфортабельном автомобиле к уникальным местам: урочищу Тамгалы-Тас и Город Кочевников. Это не просто экскурсия, а возможность увидеть удивительные древние петроглифы, изображающие загадочных божеств, и насладиться живописными видами реки Или.
Что вас ждет в поездке
- Исследование древних петроглифов, которые расскажут о культуре и истории региона.
- Посещение Города Кочевников, созданного специально для съемок фильма под открытым небом.
- По желанию, остановка в интересном музее ретро-автомобилей на обратном пути.
Вы сможете не только осмотреть все достопримечательности, но и сделать множество фотографий и видео, которые запечатлеют ваши впечатления. Возвращаясь в Алматы, вы будете полны новых эмоций и воспоминаний.
Преимущества поездки
Эта экскурсия предоставит вам возможность избежать толп туристов и насладиться лучшими местами для фото и видеосъемки. Вы сможете насладиться:
- Потрясающими фотографиями на фоне живописных пейзажей.
- Свежим воздухом, который подарит ощущение свободы и спокойствия.
- Атмосферой умиротворения вдали от суеты большого города.
Не упустите шанс отправиться в это увлекательное путешествие и открыть для себя новые горизонты!
Ежедневно в 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петроглифы Тамгалы Тас
- Город Кочевников
- Реки Или
Что включено
- Трансфер на внедорожнике на протяжении всего пути
- Водители-гиды
Что не входит в цену
- Питание (вы можете взять перекус собой)
- Сумма на входные билеты (экосборы): 1700 тенге на 1 человека
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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