Приглашаем Вас в поездку на комфортном автомобиле к урочищу Тамгалы-Тас и Городу Кочевников.Вы увидите древние петроглифы с изображение таинственных божеств, полюбуетесь красивым видом реки Или, вы увидите Город Кочевников, построенный

специально для съемок фильма под открытым небом. На обратном пути мы сможем заехать в интересный музей ретро-автомобилей, при желании. Вы сможете осмотреть все достопримечательности, сделать фото и видео, а затем с новыми впечатлениями вернетесь в Алматы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашаем в увлекательное путешествие

Отправляйтесь с нами в незабываемую поездку на комфортабельном автомобиле к уникальным местам: урочищу Тамгалы-Тас и Город Кочевников. Это не просто экскурсия, а возможность увидеть удивительные древние петроглифы, изображающие загадочных божеств, и насладиться живописными видами реки Или.

Что вас ждет в поездке

Исследование древних петроглифов, которые расскажут о культуре и истории региона.

Посещение Города Кочевников, созданного специально для съемок фильма под открытым небом.

По желанию, остановка в интересном музее ретро-автомобилей на обратном пути.

Вы сможете не только осмотреть все достопримечательности, но и сделать множество фотографий и видео, которые запечатлеют ваши впечатления. Возвращаясь в Алматы, вы будете полны новых эмоций и воспоминаний.

Преимущества поездки

Эта экскурсия предоставит вам возможность избежать толп туристов и насладиться лучшими местами для фото и видеосъемки. Вы сможете насладиться:

Потрясающими фотографиями на фоне живописных пейзажей.

Свежим воздухом, который подарит ощущение свободы и спокойствия.

Атмосферой умиротворения вдали от суеты большого города.

Не упустите шанс отправиться в это увлекательное путешествие и открыть для себя новые горизонты!