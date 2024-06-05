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локацию не так много - вполне хватит, чтобы сделать фотографии и немного прогуляться, но около озер и в Чарынском каньоне можно провести и больше времени, если вы любите спокойное созерцание. Обращайте внимание на прогноз погоды -- эти виды лучше смотреть в солнечный день.