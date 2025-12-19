Описание Фото Ответы на вопросы Отправьтесь в пеший тур с гидом к леднику Богдановича и Октябрьской пещере.



Поднимитесь на канатной дороге до горнолыжного курорта Шымбулак и насладитесь живописным видом на ледник.

Описание экскурсии Совершите пеший тур с гидом (2 км. в одну сторону) к леднику Богдановича и Октябрьской пещере от горнолыжного курорта Шымбулак. Маршрут проходит на высоте до 3200 метров над уровнем моря и предлагает живописный переход к леднику. Путешествие начинается с подъёма на канатной дороге до курорта Шымбулак. Посетите скрытую жемчужину гор — Октябрьскую пещеру. Укрывшаяся в самом сердце гор, эта ледяная пещера напоминает вход в тайный мир: причудливые ледяные и скальные формы создают атмосферу загадочности и пробуждают любопытство. Для безопасности участникам необходимо иметь каски, треккинговые палки и кошки. У вас будет возможность сделать впечатляющие фотографии ледника и насладиться живописным обедом на свежем воздухе. Рекомендуется взять с собой перекус — сэндвичи, шоколад и чай, чтобы насладиться ими у ледника. Важная информация: Стоимость кабельной дороги до Шымбулака не входит в стоимость (8-10 тыс тенге за человека)

