Отправьтесь в пеший тур с гидом к леднику Богдановича и Октябрьской пещере.
Поднимитесь на канатной дороге до горнолыжного курорта Шымбулак и насладитесь живописным видом на ледник.
Описание экскурсииСовершите пеший тур с гидом (2 км. в одну сторону) к леднику Богдановича и Октябрьской пещере от горнолыжного курорта Шымбулак. Маршрут проходит на высоте до 3200 метров над уровнем моря и предлагает живописный переход к леднику. Путешествие начинается с подъёма на канатной дороге до курорта Шымбулак. Посетите скрытую жемчужину гор — Октябрьскую пещеру. Укрывшаяся в самом сердце гор, эта ледяная пещера напоминает вход в тайный мир: причудливые ледяные и скальные формы создают атмосферу загадочности и пробуждают любопытство. Для безопасности участникам необходимо иметь каски, треккинговые палки и кошки. У вас будет возможность сделать впечатляющие фотографии ледника и насладиться живописным обедом на свежем воздухе. Рекомендуется взять с собой перекус — сэндвичи, шоколад и чай, чтобы насладиться ими у ледника. Важная информация: Стоимость кабельной дороги до Шымбулака не входит в стоимость (8-10 тыс тенге за человека)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжный курорт Шымбулак
- Ледник Богдановича
- Октябрьская Пещера
Что включено
- Гид
Что не входит в цену
- Канатная дорога - 8 000 тенге
- Палки для треккинга
- Кошки на обувь
- Шлем
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казахстан, Алматы, Медеуский район, улица Керей-Жанибек Хандар, 558/1
Завершение: Шымбулак
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Стоимость кабельной дороги до Шымбулака не входит в стоимость (8-10 тыс тенге за человека)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
