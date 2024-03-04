Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Групповая экскурсия в Алматы

Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе

Приглашаем в увлекательное путешествие близ Алматы! Вы увидите невероятный высокогорный водопад Бутаковский, оцените самый большой в мире каток Медео и прокатитесь на канатной дороге к видовой площадке Шымбулака.

А мы обеспечим комфортный транспорт, расскажем интересные факты и сделаем всё, чтобы у вас остались только приятные впечатления.
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Ближайшие даты:
4
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мар
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 200 ₽
Индивидуальный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Бутаковский водопад, расположенный на высоте до 2900 метров. По пути к нему вы полюбуетесь горными пейзажами и вековыми елями. Зимой водопад замерзает, превращаясь в 40-метровый голубой ледяной столб. А летом можно зайти за воду и осмотреть потоки изнутри. Вы насладитесь красотами водопада, а мы расскажем, в честь кого он назван.
  • Медео — самый большой высокогорный каток в мире и памятник градостроительства и архитектуры. Вы узнаете, сколько здесь было поставлено мировых рекордов, попавших в Книгу Гиннесса. Прогуляетесь по территории и посмотрите на огромный каток сверху. По желанию можно арендовать коньки и покататься.
  • Горнолыжный курорт Шымбулак. Вы подниметесь на канатной дороге к смотровой площадке и оцените прекрасный вид на горный хребет Заилийского Алатау и Алматы. По желанию можно подняться на второй канатной дороге ещё выше — почти к звёздам — и увидеть с высоты птичьего полёта горы и ущелья.

Программа с таймингом

08:30–09:00 — сбор группы и выезд из Алматы
10:00 — прибытие на Бутаковский водопад, прогулка
12:00 — прибытие на каток Медео, прогулка
13:30 — подъём на канатной дороге к курорту Шымбулак, прогулка
16:00 — выезд в город Алматы
17:00 — прибытие в Алматы

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, экосборы на водопад, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: подъём на канатной дороге — от 2500 тенге/чел., вход на территорию катка Медео — от 5000 тенге/чел., аренда коньков (по желанию) — 2000–5000 тенге/чел., питание и личные покупки
  • Поездка проходит на 7-местном автомобиле Mitsubishi Delica
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Обратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

в понедельник в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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