Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие близ Алматы! Вы увидите невероятный высокогорный водопад Бутаковский, оцените самый большой в мире каток Медео и прокатитесь на канатной дороге к видовой площадке Шымбулака.
А мы обеспечим комфортный транспорт, расскажем интересные факты и сделаем всё, чтобы у вас остались только приятные впечатления.
А мы обеспечим комфортный транспорт, расскажем интересные факты и сделаем всё, чтобы у вас остались только приятные впечатления.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 200 ₽
|Индивидуальный билет
|19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Бутаковский водопад, расположенный на высоте до 2900 метров. По пути к нему вы полюбуетесь горными пейзажами и вековыми елями. Зимой водопад замерзает, превращаясь в 40-метровый голубой ледяной столб. А летом можно зайти за воду и осмотреть потоки изнутри. Вы насладитесь красотами водопада, а мы расскажем, в честь кого он назван.
- Медео — самый большой высокогорный каток в мире и памятник градостроительства и архитектуры. Вы узнаете, сколько здесь было поставлено мировых рекордов, попавших в Книгу Гиннесса. Прогуляетесь по территории и посмотрите на огромный каток сверху. По желанию можно арендовать коньки и покататься.
- Горнолыжный курорт Шымбулак. Вы подниметесь на канатной дороге к смотровой площадке и оцените прекрасный вид на горный хребет Заилийского Алатау и Алматы. По желанию можно подняться на второй канатной дороге ещё выше — почти к звёздам — и увидеть с высоты птичьего полёта горы и ущелья.
Программа с таймингом
08:30–09:00 — сбор группы и выезд из Алматы
10:00 — прибытие на Бутаковский водопад, прогулка
12:00 — прибытие на каток Медео, прогулка
13:30 — подъём на канатной дороге к курорту Шымбулак, прогулка
16:00 — выезд в город Алматы
17:00 — прибытие в Алматы
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, экосборы на водопад, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: подъём на канатной дороге — от 2500 тенге/чел., вход на территорию катка Медео — от 5000 тенге/чел., аренда коньков (по желанию) — 2000–5000 тенге/чел., питание и личные покупки
- Поездка проходит на 7-местном автомобиле Mitsubishi Delica
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали и цены уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Обратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
в понедельник в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 08:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной скучно не будет. Мы с командой предлагаем поездки в мини-группе до 7 человек — это идеальный вариант для тех, кто не любит большие компании. С нами вас ждут увлекательные путешествия среди каньонов и живописных высокогорных озёр, которые необходимо лицезреть воочию. И везде мы покажем вам отличные места для фото и видеосъёмок, где нет скопления народа.
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