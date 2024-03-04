Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы

Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной скучно не будет. Мы с командой предлагаем поездки в мини-группе до 7 человек — это идеальный вариант для тех, кто не любит большие компании. С нами вас ждут увлекательные путешествия среди каньонов и живописных высокогорных озёр, которые необходимо лицезреть воочию. И везде мы покажем вам отличные места для фото и видеосъёмок, где нет скопления народа.

Задать вопрос