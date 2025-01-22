Из Алматы - к леднику Богдановича и Октябрьской пещере
Погрузитесь в зимнюю сказку Алматы, отправившись в треккинг к леднику Богдановича и Октябрьской пещере. Незабываемые виды и эмоции ждут вас
Зимний треккинг в окрестностях Алматы - это возможность увидеть величественный ледник Богдановича и таинственную Октябрьскую пещеру.
Маршрут проходит через замёрзшее озеро, открывая уникальные виды, доступные только в холодное время года. Путешествие подходит для физически активных людей, не имеющих проблем со здоровьем. Высота маршрута достигает 3400 м, поэтому стоит подготовиться к передвижению по камням. Консультация с гидом обязательна перед бронированием
5 причин купить эту экскурсию
❄️ Уникальный зимний маршрут
🏔️ Величественный ледник Богдановича
🕳️ Таинственная Октябрьская пещера
👟 Лёгкий уровень сложности
🌄 Незабываемые горные виды
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Этот маршрут — настоящее приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции. Вы увидите:
Высокогорный каток Медеу
Горный курорт Шимбулак
Большой Талгарский перевал (3 200м над уровнем моря)
Ледник Богдановича
Летом добраться до ледника достаточно сложно и даже опасно из-за талых вод и нестабильного льда. Но зимой, когда озеро у языка ледника замерзает, появляется уникальная возможность вплотную приблизиться к нему. Мы не только насладимся его мощью, но и подойдём к знаменитой Октябрьской пещере, открывающую свои секреты только в зимний сезон. Если позволит погода, отправимся внутрь, если нет — осмотрим её снаружи.
Обратите внимание
Эта экскурсия для физически активных людей, не имеющих проблем со здоровьем. Маршрут относится к категории лёгких, но следует иметь в виду, что тропа проходит на высоте до 3400 м н. у. м. Специальные навыки не нужны, но передвижение по камням потребует от вас физической выносливости и внимательности.
Организационные детали
Перед бронированием программы обязательна консультация с гидом (в личных сообщениях)
В зависимости от прогноза погоды, состава и подготовки участников группы маршрут может быть скорректирован
Возможен перенос или отмена мероприятия по погодным условиям или в случае лавинной опасности
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Алматы
Я заядлый путешественник, имею 1 разряд по спортивному туризму и удостоверение профессионального гида-инструктора. Состою в реестре инструкторов России и Казахстана, занимаюсь обучением гидов-проводников. А самое главное — искренне люблю природу и окружающий мир. И хочу поделиться этим с вами. Ведь главная награда для меня — это ваши яркие впечатления!
Алексей
22 янв 2025
Александр профессиональный сертифицированный гид. Отличный компаньон и собеседник. Спасибо за отличную прогулку!