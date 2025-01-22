Зимний треккинг в окрестностях Алматы - это возможность увидеть величественный ледник Богдановича и таинственную Октябрьскую пещеру. Маршрут проходит через замёрзшее озеро, открывая уникальные виды, доступные только в холодное время года. Путешествие подходит для физически активных людей, не имеющих проблем со здоровьем. Высота маршрута достигает 3400 м, поэтому стоит подготовиться к передвижению по камням. Консультация с гидом обязательна перед бронированием

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Этот маршрут — настоящее приключение, которое подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции. Вы увидите:

Высокогорный каток Медеу

Горный курорт Шимбулак

Большой Талгарский перевал (3 200м над уровнем моря)

Ледник Богдановича

Летом добраться до ледника достаточно сложно и даже опасно из-за талых вод и нестабильного льда. Но зимой, когда озеро у языка ледника замерзает, появляется уникальная возможность вплотную приблизиться к нему. Мы не только насладимся его мощью, но и подойдём к знаменитой Октябрьской пещере, открывающую свои секреты только в зимний сезон. Если позволит погода, отправимся внутрь, если нет — осмотрим её снаружи.

Обратите внимание

Эта экскурсия для физически активных людей, не имеющих проблем со здоровьем. Маршрут относится к категории лёгких, но следует иметь в виду, что тропа проходит на высоте до 3400 м н. у. м. Специальные навыки не нужны, но передвижение по камням потребует от вас физической выносливости и внимательности.

Организационные детали