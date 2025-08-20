Групповая экскурсия к Большому Алматинскому озеру - это уникальная возможность погрузиться в мир горных пейзажей и легенд.
По пути через национальный парк Иле-Алатау вас ждут хвойные леса, альпийские луга и захватывающие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на снежные вершины
- 🌲 Прогулка по хвойным лесам
- 🗺️ Легенды и истории о местности
- ☕ Привал с горячим чаем
- 👣 Безопасный и доступный маршрут
Что можно увидеть
- Большое Алматинское озеро
- Иле-Алатау
- Заилийский Алатау
Описание экскурсии
- Мы пройдём по малолюдному маршруту в национальном парке Иле-Алатау, где густые хвойные леса встречают свежим воздухом и запахом смолы
- По долине реки Большая Алматинка поднимемся в тени сказочных великанов сосново-елового леса
- Перед нами раскинутся альпийские луга и высокогорные поляны, усыпанные цветами. А вдали мы увидим снежные вершины
- Через скалистые участки и природные террасы поднимемся к обзорным точкам, откуда открывает всё новые горизонты
- Полюбуемся хребтами Заилийского Алатау и далёким Алматы внизу
- Приблизимся к Большому Алматинскому озеру ледникового происхождения, которое затеряно среди скал на высоте более 2500 метров
- Сделаем привал с горячим чаем и сладостями
По пути мы расскажем:
- Как возникло озеро и почему оно меняет цвет от молочно-бирюзового до насыщенного синего
- Какие деревья, цветы и редкие животные встречаются по пути: от кедров до снежного барса
- Почему на высоте труднее дышать, вода закипает быстрее, а звуки становятся яснее
- Как вести себя в горах, чтобы не навредить природе и чувствовать себя безопасно
- Какие легенды ходят о Большом Алматинском озере и что рассказывают пастухи о духах гор
Организационные детали
- Трансфер от места сбора до начала маршрута и обратно включён в стоимость
- Треккинговые палки (по желанию) мы выдадим перед началом похода — включены в стоимость
- В случае непогоды мы договоримся о переносе даты похода
- В пути с вами будет опытный гид из нашей команды
Важно: Большое Алматинское озеро расположено в приграничной зоне, поэтому обязательно возьмите с собой оригинал паспорта (без документов вас не пустят на территорию)
Характеристика маршрута:
- Путь до озера проходит по асфальтированному горному серпантину. Протяжённость дороги в одну сторону — 9 км
- Маршрут несложный, начального уровня подготовки достаточно. Подъёмы умеренные, без резких перепадов, темп — спокойный, с остановками
- Маршрут подходит путешественникам старше 16 лет без серьёзных ограничений по здоровью
- По дороге будет мобильная связь
ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6205 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с парком Первого президента
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустем — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 275 туристов
Добрый день меня зовут Рустем. Я работаю гидом с 2022 года, имею большой опыт в горных походах и поездках по Алматинской области. Владею большим багажом знаний и нахожусь в постоянном поиске информации о посещаемых локациях. Имею чувство юмора. Решил работать гидом, так как нравится делиться знаниями с людьми и знакомить наших гостей с историей Алматы и Казахстана в целом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Азиза
20 авг 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии! Рустем прекрасный гид, очень внимательный, добрый и веселый. Виды просто волшебные, озеро и горы словно из сказок.
Восхождение по горам долгое, но преодолеть и кайфануть в конце можно. Единственное, я бы не советовала такой формат пешего хода людям с болезнью сердца, астмы, серьезных заболеваний спины.
Дата посещения: 17 августа 2025
О
Оксана
3 ноя 2025
Ходили с Рустемом на Большое Алматинское озеро 1 ноября.
Рустем - это человек, который любит горы и любит показывать горы. Он очевидно на своём месте и делает то, что ему по
Н
Наталия
3 ноя 2025
Сегодня на БАО нашим гидом был Ерсыдык. Эрудированный, интересный собеседник, профессионал в своем деле! Заботливый!!! Нам очень понравилась экскурсия -поход!!! Рекомендую!!! Красота фантастическая!
О
Ольга
3 ноя 2025
Ожидания полностью оправдались,получили море положительных эмоций и целый день интересной прогулки. Очень понравился гид. Позитивный, помогал по пути и рассказывал о Казахстане. Впечатления останутся надолго, спасибо!
М
Мария
20 окт 2025
Отличная экскурсия! Точно входит в топ лучших среди всех, где были ранее.
С нами на протяжении всего пути был гид Ерсыдык. Кроме нас в «группе» никого не было.
Ерсыдык просто великолепно рассказал
D
Damir
15 окт 2025
Классный поход! Отличный опыт хайкинга.
Маршрут приятный, виды замечательные. С гидом Эрсыдыком сразу нашли общий язык - общались целый день как старые друзья.
Р
Регина
9 окт 2025
это потрясающе!
не раздумывая, выбирайте.
ерсыдык - кладезь из гидов!
ответственный, любознательный, много может рассказать.
человек, влюбленный в свое дело.
плюс, подход индивидуальный, без жесткого тайминга.
безопасно.
а красота - не передать. это надо увидеть.
Ekaterina
7 окт 2025
Экскурсия состоялась 29.09.2025
Гид Ерсыдык
Давно не была на экскурсиях, на столько грамотно и интересно спланированных
Виды на горы перекликались с интересными рассказами гида. Грамотно организованный привал посередине маршрута. А как изюминка -волшебный вид на озеро.
Однозначно рекомендую
М
Марина
5 окт 2025
Наш гид-Ерсыдык 100 из 100.
Дошли до озера легко, как будто и не было такого подъема))
Виды потрясающие, не передать ни словами ни красками, с погодой нам очень повезло. Всем советую!
С
Светлана
4 окт 2025
Очень понравилось, первый раз в Казахстане, повезло с солнечной погодой, прогулка была отличной.
zdavydenkova@gmail.com
28 сен 2025
Невероятно красивый маршрут, заботливый, приятный и интересный гид, виды потрясающие, однозначно стрит того чтобы увидеть такие красоты!
Юлия
27 сен 2025
Ходили на прогулку с Рустемом, понравилось невероятно! В группе нас было всего двое, шли в комфортном темпе, делали остановки по необходимости, болтали обо всем на свете, наслаждались восхитительными видами, пили
Oksana
26 сен 2025
Это было незабываемое приключение. Очень буду скучать по этим горным вершинам. Настолько приятный трекинг визуально и поднятие на самую самую вершину стоит того.
Ольга
21 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность за такую хорошую организацию тура! Были учтены малейшие детали. А теплый чай из родниковой воды с потрясающим видом наполнили не только душу, но и тело.
Ерсыдык- вы лучший!
Я прониклась каждой рассказанной вами историей про родной край.
Подъем в гору не крутой, подойдет для начинающих. Очень рекомендую!
А
Адель
20 сен 2025
Нас встретил отличный турлидер-гид Ерсыдык - хороший приветливый парень, глубоко и профессионально погруженный в свое любимое дело.
Всю дорогу болтали обо всем на свете: от политики, до туристического снаряжения! По прибытию на БАО, мы почилили с прекрасным видом и попили чай с вкусняшками) ❤️
Огромная благодарность организаторам за прекрасный день полный впечатлений и эмоций!
А ещё нам невероятно повезло с погодой!
