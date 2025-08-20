А Азиза Мы остались в полном восторге от экскурсии! Рустем прекрасный гид, очень внимательный, добрый и веселый. Виды просто волшебные, озеро и горы словно из сказок.

Восхождение по горам долгое, но преодолеть и кайфануть в конце можно. Единственное, я бы не советовала такой формат пешего хода людям с болезнью сердца, астмы, серьезных заболеваний спины.

‎Рустем - это человек, который любит горы и любит показывать горы. Он очевидно на своём месте и делает то, что ему по читать дальше душе. Рустем - очень приятный молодой человек, начитанный, вежливый, с прекрасным чувством юмора. Ну просто 🫶 Всю дорогу мы болтали обо всем на свете. Хочется пожелать ему только успехов в его деле. Это один из лучших гидов в моей жизни.

‎Организация экскурсии на высоте: отлично выдержан тайминг, гид выдал палки для лучшего распределения нагрузки, давал советы и подбадривал) Наверху у озера угощал горячим чаем со сладким.

‎Хочу предупредить, что экскурсия - не беззаботная прогулка, а постепенный подъем в течение 3 часов (с перерывами). Спуск также занял около 3 часов. Имейте в виду.

Н Наталия Сегодня на БАО нашим гидом был Ерсыдык. Эрудированный, интересный собеседник, профессионал в своем деле! Заботливый!!! Нам очень понравилась экскурсия -поход!!! Рекомендую!!! Красота фантастическая!

О Ольга Ожидания полностью оправдались,получили море положительных эмоций и целый день интересной прогулки. Очень понравился гид. Позитивный, помогал по пути и рассказывал о Казахстане. Впечатления останутся надолго, спасибо!

С нами на протяжении всего пути был гид Ерсыдык. Кроме нас в «группе» никого не было.

Ерсыдык просто великолепно рассказал читать дальше нам про весь маршрут, поддержал все темы разговора, неважно про что — клин птиц, пики гор или недавно вышедшие фильмы и сериалы.

Остались только очень положительные эмоции и очень крутые фото, которые гид также помог нам сделать.

А ещё по пути назад забрались по склону к коням!



D Damir Классный поход! Отличный опыт хайкинга.

Маршрут приятный, виды замечательные. С гидом Эрсыдыком сразу нашли общий язык - общались целый день как старые друзья.

Р Регина это потрясающе!

не раздумывая, выбирайте.

ерсыдык - кладезь из гидов!

ответственный, любознательный, много может рассказать.

человек, влюбленный в свое дело.

плюс, подход индивидуальный, без жесткого тайминга.

безопасно.

а красота - не передать. это надо увидеть.

Ekaterina Экскурсия состоялась 29.09.2025

Гид Ерсыдык



Давно не была на экскурсиях, на столько грамотно и интересно спланированных

Виды на горы перекликались с интересными рассказами гида. Грамотно организованный привал посередине маршрута. А как изюминка -волшебный вид на озеро.

Однозначно рекомендую

М Марина Наш гид-Ерсыдык 100 из 100.

Дошли до озера легко, как будто и не было такого подъема))

Виды потрясающие, не передать ни словами ни красками, с погодой нам очень повезло. Всем советую!

С Светлана Очень понравилось, первый раз в Казахстане, повезло с солнечной погодой, прогулка была отличной.

zdavydenkova@gmail.com Невероятно красивый маршрут, заботливый, приятный и интересный гид, виды потрясающие, однозначно стрит того чтобы увидеть такие красоты!

Юлия читать дальше чай на вершине с вкусняшками и просто чилили на солнышке, благо с погодой нам повезло 😊 Рустем - очень деликатный и внимательный гид, в его рюкзаке, кажется, есть все необходимое для похода, даже если вы что-то с собой не взяли, или вообще не собирались в горы, как это было в моем случае 😅 и мне все равно было комфортно, безопасно и надежно.

особенно хочется отметить четкий тайминг и грамотную организацию по времени, проснуться пришлось рано, но зато на вершине людей было мало, и была возможность полюбоваться красотой гор и озера в тишине и без толп людей. В общем, я прекрасно провела день! Рустему огромное спасибо! Однозначно буду рекомендовать друзьям и надеюсь, еще вернуться сама ☺️ Ходили на прогулку с Рустемом, понравилось невероятно! В группе нас было всего двое, шли в комфортном темпе, делали остановки по необходимости, болтали обо всем на свете, наслаждались восхитительными видами, пили

Oksana Это было незабываемое приключение. Очень буду скучать по этим горным вершинам. Настолько приятный трекинг визуально и поднятие на самую самую вершину стоит того.



Отдельное спасибо нашему организатору, Рустэму!! Мы нашли общий язык быстро и в течении всего маленький было максимально комфортно.



Максимально понравилось,что поход был в спокойном ритме. И чтобы насладиться видом на вершине было более, чем достаточно!!

Ольга Хочу выразить огромную благодарность за такую хорошую организацию тура! Были учтены малейшие детали. А теплый чай из родниковой воды с потрясающим видом наполнили не только душу, но и тело.



Ерсыдык- вы лучший!

Я прониклась каждой рассказанной вами историей про родной край.



Подъем в гору не крутой, подойдет для начинающих. Очень рекомендую!