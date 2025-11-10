Мы предлагаем вам трансфер из Алматы в Бишкек на комфортабельном автомобиле или наоборот — из Бишкека в Алматы.
Не тратьте усилия на поиск транспорта, чтобы добраться в Бишкек, а сделайте свою поездку максимально комфортной вместе с нами.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферПоездка с комфортом Мы предлагаем вам комфортный трансфер из Алматы до Бишкека или наоборот — из Бишкека в Алматы. Наш водитель заберёт вас в любом удобном месте. На границе вам потребуется пройти таможню пешком. Затем вы пересаживаетесь в другой автомобиль, который будет ожидать вас на территории Кыргызстана и доставит в Бишкек. Если у вас появятся вопросы, вы всегда можете обратиться к нам. До встречи! Важная информация:
- Расписание: ежедневно с 6:00 до 23:00.
- Водитель англоговорящий.
- Запрещён крупногабаритный багаж.
Ежедневно с 6:00 до 23:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Алматы - Бишкек или Бишкек - Алматы
- Англоговорящий водитель
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
