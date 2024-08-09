30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Алматы: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Алматы и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
27 окт в 00:00
28 окт в 00:00
2 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Начало: В аэропорту Алматы
«Если же вы выберете обратный трансфер из Алматы в аэропорт, гид поможет вам обобщить полученные сведения о Казахстане и ответит на ваши вопросы»
Сегодня в 21:00
27 окт в 00:00
60005 400₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тур Каньон Чарын
Начало: Абая-Жарокова на парковке возле станции метро
Завтра в 09:00
27 окт в 09:00
60 000₸ за всё до 5 чел.
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Три каньона - три реки за один день
Начало: Демьяна Бедного дом 3
Расписание: ежедневно с 6:30
Завтра в 06:30
27 окт в 06:30
25 000₸ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААзат9 августа 2024Отличная компания. С удовольствием отозвались на наши просьбы.
- ААнжела10 июня 2024Рекомендую для заказа. Прилетела ночью, несмотря на то, что долго не выпускали из самолета, потом долго выдавали багаж, водитель терпеливо дождался. Очень комфортно.
- ССергей7 мая 2024Очень вежливый и аккуратный водитель. Качественно и профессионально выполняет свои обязанности. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Трансфер»
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