Экскурсии по Алматы на машине с гидом

Найдено 67 экскурсий в категории «На машине» в Алматы, цены от 165 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
104 отзыва
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
65765 261 за человека
Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
80 отзывов
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
75005 250 за человека
Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
75 отзывов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65214 891 за человека
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
92 отзыва
Популярное предложение
Путешествие к озеру Кольсай и каньонам Чарын и Чёрный в мини-группе
Путешествие по живописным местам Казахстана: Чарынский каньон, озеро Кольсай и Чёрный каньон. Насладитесь природой и сделайте уникальные фото
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
69664 877 за человека
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Кайынды - из Алматы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
74 отзыва
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
38 000 за всё до 4 чел.
Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
30 отзывов
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Расписание: в субботу в 06:00
15 июня в 06:00
22 июня в 06:00
70005 250 за человека
Чарынский каньон 3 в 1
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Чарынский каньон 3 в 1: путеводитель по величественным скалам
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
27 000 за всё до 6 чел.
Легенды Чарынского Каньона
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
25 отзывов
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
Сегодня в 21:00
Завтра в 04:30
41 000 за всё до 6 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
16 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490 за человека
По Алматы - на Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
2100018 900 за всё до 3 чел.
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Чарынский каньон, озёра Каинды и Кольсай, Чёрный каньон
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4060036 540 за всё до 6 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Чарынский каньон из Алматы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Путешествие в Кыргызстан: в мини-группе из Алматы
Погружение в природу Кыргызстана: подвесной мост, Голубиный водопад, парк Ала-Арча и курорт Чункурчак в мини-группе из Алматы
Начало: На пр. Суюнбая
Расписание: в пятницу в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
12 100 за человека
Водопад Аюсай и горячие источники - из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Водопад Аюсай и горячие источники: полудневная экскурсия из Алматы
Проведите полдня, исследуя великолепие казахстанской природы в комфортной мини-группе. Погрузитесь в мир красоты и релаксации
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
71006 745 за человека
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
1 отзыв
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
62005 270 за человека
Древний город Жаркент в формате «всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие в древний Жаркент: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древнего Жаркента, насладитесь уникальными пейзажами и встречей с верблюжатами
Начало: У вашего отеля или указанного адреса
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000 за всё до 4 чел.
Из Алматы - в урочище Тамгалы-Тас и Город кочевников
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие из Алматы: Тамгалы-Тас и Город кочевников
Вас ждет погружение в мир древних петроглифов и культурное наследие Казахстана, с посещением киносъемочной площадки в степи
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2660023 940 за всё до 6 чел.
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур по плато Ассы и Тургеньскому ущелью: приключение в Алматы
Проведите незабываемый день, исследуя великолепие плато Ассы и Тургеньского ущелья на внедорожнике с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 000 за всё до 4 чел.
Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Из Алматы к Чарынскому каньону и Долине замков: путешествие с душой
Проведите день, наслаждаясь красотой Чарынского каньона и загадочной Долиной замков. Познайте тайны природы и сделайте незабываемые фото
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58714 991 за человека
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день
Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
71004 970 за человека
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Алматы - к вершинам плато Ассы, Иссыкскому озеру и Медвежьему водопаду
Прогуляться среди диких трав и насладиться природой Казахстана (в мини-группе)
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
74905 992 за человека
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
12 часов
3 отзыва
Фото-тур по Чарынскому каньону и озеру Кольсай в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Начало: В районе ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
65804 935 за человека
Из Алматы - на горный курорт Чимбулак
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Из Алматы на Чимбулак: канатная дорога, Медео и чай по-казахски
Приглашаем на уникальное путешествие из Алматы на Чимбулак. Подышите свежим воздухом среди заснеженных гор и узнайте о казахских традициях
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930 за человека
Бартогайское водохранилище, озеро Кольсай и каньоны: из Алматы в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Джип-тур по Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам из Алматы
Комфортный джип-тур из Алматы к Бартогайскому водохранилищу, озеру Кольсай и каньонам. Уникальные природные ландшафты и пикник в урочище Куртогай ждут вас
Начало: На пр. Суюнбая
Расписание: в четверг и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 июня в 06:30
8 000 за человека
Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Поющий бархан и секреты Алтын-Эмель: индивидуальное путешествие
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и загадочных звуков песка на экскурсии к Поющему бархану
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
38 000 за всё до 4 чел.
Петроглифы Тамбалы: наскальная сага древности
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Петроглифы Тамбалы: наскальная сага древности
Петроглифы Тамбалы: погрузитесь в древнюю историю Казахстана и откройте тайны наскального искусства
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30 000 за всё до 2 чел.
Озеро Иссык и водопад Медвежий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Сакские курганы и природные сокровища Алматы: путешествие в историю и красоту
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей во время экскурсии по Сакским курганам и живописным уголкам вокруг Алматы
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Город кочевников и Тамгалы-Тас в Алматы: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древности и кино, посетив уникальные места Алматы: Город кочевников и урочище Тамгалы-Тас
Начало: от вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
12 000 за человека
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 6 чел.
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Увидеть крупнейший спортивный комплекс на отметке 1691 м и подняться на смотровую
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1698013 584 за всё до 3 чел.
К загадочному Поющему бархану - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Путешествие к Поющему бархану в мини-группе: природа и легенды
Приключение к Поющему бархану ждет! Почувствуйте гармонию природы и тайны древности в уникальной поездке
Начало: На ул. Демьяна Бедного, Алматы
Расписание: ежедневно в 06:30
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
2600023 400 за человека
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Полюбоваться зрелищными ландшафтами и пополнить фотоколлекцию головокружительными снимками
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
2744723 330 за всё до 6 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Чёрный каньон: Путешествие по Алматы
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3400030 600 за всё до 6 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Город кочевников и Тамгалы-Тас
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Город кочевников и Тамгалы-Тас: путешествие в прошлое Алматы
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2650025 175 за всё до 7 чел.
Иссыкское озеро и Медвежий водопад
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135 за всё до 7 чел.
Удивительные каньоны восточного Казахстана
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Удивительные каньоны восточного Казахстана
Увидеть Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны, Долины замков и ведьм за одну поездку (в мини-группе)
Начало: В районе улицы Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
6 300 за человека
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Начало: В аэропорту Алматы
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:00
60005 400 за всё до 5 чел.
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
🚗 На машине
Групповая
13 часов
6 отзывов
Кольсайские озёра и Чарынский каньон: путешествие на один день
Вас ждет погружение в природную красоту Казахстана: озера с кристально чистой водой и древний каньон
Начало: Забираем с отеля или указанного адреса
10 000 за человека
Величие Тянь-Шанских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия в горы Алматы: Шымбулак, Медео и не только
Погрузитесь в красоту Тянь-Шанских гор во время уникальной экскурсии. Откройте для себя мир высокогорных приключений и неповторимых пейзажей
Начало: Гид сам назначает место встречи
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Спасибо организаторам Антону и Яне,все было четко до мелочей! Бахтияр просто умничка и душка,так замечательно подготовился к нашей поездке! Идеальный и аккуратный водитель,интересный собеседник и замечательный проводник в тайны природы Казахстана! Спасибо,ребята! Сы обязательно вернем и отправимся и дальше покорят красоты этой страны!
  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Отлично провели день, наслаждаясь красотами Казахстана! Впервые встречаюсь с такой чёткой организацией экскурсии - заранее всех участников поездки собрали в
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    чатике в телеграме для координации и обмена информацией 🔥 минивен комфортабельный, времени на всех локациях было достаточно, Дмитрий отвечал на все вопросы, советовал кафешки, включал потрясающий плейлист для настроения! Экскурсия класс, спасибо организаторам💙

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку. Экскурсия была насыщенной красотами, информацией обо
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    всём, улыбками, смехом, шутками и разговорами. Поток информации не заканчивался, Али отвечал на все вопросы, был не только гидом, но и фото-/видеооператором. Время пролетело незаметно. Очень рекомендую.

    Хочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду АлибекуХочется выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ команде за организацию и отдельное СПАСИБО водителю и конечно гиду Алибеку
  • А
    Антон
    3 июня 2024
    Из Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
    Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
    Отличная поездка, очень красивое место. Дружелюбный и интересный водитель. Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Прекрасный гид Дмитрий! Отличное настроение на протяжении 16 часов, невероятные места, кухня, комфортный автомобиль, куча эмоций! Советуем 👍👍👍👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
    Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍Невероятный мвршут, отличный гид Эмре, замечательная прогулка и отличное настроение! Рекомендуем 👍
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По Алматы - на Tesla
    Отзыв об экскурсии по городу Алматы Недавно я отправилась на экскурсию по прекрасному городу Алматы с замечательным гидом. С самого начала
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    нашего знакомства меня поразили его обширные знания и вежливое поведение. Машина, на которой мы ездили, была первоклассной. Она была чистой, удобной и оснащена всем необходимым для комфортной поездки. Во время экскурсии гид внимательно выслушал мои пожелания и составил маршрут, который идеально соответствовал моим интересам. Он показал мне все главные достопримечательности Алматы. Гид прекрасно владеет историей и культурой Алматы. Он дал мне подробные объяснения обо всех местах, которые мы посетили. Кроме того, он охотно отвечал на все мои вопросы и делился дополнительной информацией. Общение с гидом было настоящим удовольствием. Он был очень дружелюбным, веселым и обходительным. Я чувствовала себя очень комфортно в его компании. В целом, я осталась в восторге от экскурсии и настоятельно рекомендую этого гида всем, кто планирует посетить Алматы. Он на 100% заслуживает самых высоких оценок за профессионализм, знания и отличное обслуживание клиентов. Спасибо за незабываемый опыт!

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
    Потрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообще не хотелось. Дмитрий нас
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    угостил самсой, неожиданно, но приятно😊 Интересный формат, не просто скучный разъезд по местам туда-сюда. Спасибо огромное фотографам, гидам Дмитрию и Юлии за впечатления. Эти места тура нас впечатлили! Надеюсь, что это не последняя поездка. Обязательно встретимся с ними снова!

    Потрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообщеПотрясающие ребята Юлия и Дмитрий! Было очень интересно, комфортно, как будто в большой семье, расставаться вообще
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
    Прекрасная организация поездки. Всё время на связи. Готовы идти на пожелания клиентов, варианты. Чувствовался клиентский сервис. Ни разу не остались в вакууме и без информации. Честно говоря такой подготовки никогда не видели) А за плечами много экскурсий)

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На машине»

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