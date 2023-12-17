Раскрыть душу Алматы на экскурсии с шаманом и коренным жителем края
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даты
Описание
Что вас ожидает
Алматы — это горы
Сначала вы отправитесь в горный кластер «Медео». На подъёмнике заберётесь на высоту 3200 метров над уровнем моря, чтобы насладиться неповторимыми пейзажами. Вы узнаете, как «Медео» получил своё название и почему в горах возле Алматы иногда теряются люди. Затем вернётесь в город.
Алматы — это интересные места и и вкусная кухня
Дальше вас ждёт прогулка по городу. Вы увидите театр оперы и балета, пройдёте по пешеходной улице Панфилова, посмотрите на Вознесенский собор, заглянете на базар. Увидите алматинский Арбат, Дворец Республики, монумент Независимости, кондитерскую фабрику «Рахат». Гид объяснит, почему в Алматы не любят деревянные здания и отчего некоторые считают, что подвига 28 панфиловцев не было. Затем вы пообедаете в национальном ресторане — попробуете бешбармак, казы и другие казахские блюда.
Алматы — это знакомства и новые эмоции
А ещё гид расскажет про энергию гор, угостит шаманским чаем, проведёт тест на ощущения. Вы получите персональный совет с помощью метафорических карт.
Примерный тайминг маршрута:
9:00–12:00 — посещение кластера «Медео» и подъём по канатной дороге на курорте «Чимбулак»
12:30–14:30 — прогулка по центру города
15:00–16:00 — обед в центре города
16:30 — завершение экскурсии
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются подъёмник — 6000 тенге/чел., обед — от 6000 тенге/чел.
- Оплата подъёмника для гида и его обед — за счёт гостей
- Несовершеннолетние без сопровождения взрослого в поездку не допускаются
- Лица в нетрезвом виде не допускаются. Оплата не возвращается.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.