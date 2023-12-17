Приглашаем вас познакомиться с Алматы с разных сторон — подняться на высоту 3200 метров над уровнем моря и насладиться живописными видами, прогуляться по главным местам города и узнать их историю, попробовать бешбармак и другие национальные блюда. Весь день с вами будет не просто гид, но ещё энерготерапевт и шаман. Он откроет вам энергетику города и его особенности.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

за 1-2 человек или 5400 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Алматы — это горы

Сначала вы отправитесь в горный кластер «Медео». На подъёмнике заберётесь на высоту 3200 метров над уровнем моря, чтобы насладиться неповторимыми пейзажами. Вы узнаете, как «Медео» получил своё название и почему в горах возле Алматы иногда теряются люди. Затем вернётесь в город.

Алматы — это интересные места и и вкусная кухня

Дальше вас ждёт прогулка по городу. Вы увидите театр оперы и балета, пройдёте по пешеходной улице Панфилова, посмотрите на Вознесенский собор, заглянете на базар. Увидите алматинский Арбат, Дворец Республики, монумент Независимости, кондитерскую фабрику «Рахат». Гид объяснит, почему в Алматы не любят деревянные здания и отчего некоторые считают, что подвига 28 панфиловцев не было. Затем вы пообедаете в национальном ресторане — попробуете бешбармак, казы и другие казахские блюда.

Алматы — это знакомства и новые эмоции

А ещё гид расскажет про энергию гор, угостит шаманским чаем, проведёт тест на ощущения. Вы получите персональный совет с помощью метафорических карт.

Примерный тайминг маршрута:

9:00–12:00 — посещение кластера «Медео» и подъём по канатной дороге на курорте «Чимбулак»

12:30–14:30 — прогулка по центру города

15:00–16:00 — обед в центре города

16:30 — завершение экскурсии

Организационные детали