Такой разный Алматы: город и горы за 1 день

Индивидуальная экскурсия в Алматы

Раскрыть душу Алматы на экскурсии с шаманом и коренным жителем края

Приглашаем вас познакомиться с Алматы с разных сторон — подняться на высоту 3200 метров над уровнем моря и насладиться живописными видами, прогуляться по главным местам города и узнать их историю, попробовать бешбармак и другие национальные блюда. Весь день с вами будет не просто гид, но ещё энерготерапевт и шаман. Он откроет вам энергетику города и его особенности.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

Алматы — это горы

Сначала вы отправитесь в горный кластер «Медео». На подъёмнике заберётесь на высоту 3200 метров над уровнем моря, чтобы насладиться неповторимыми пейзажами. Вы узнаете, как «Медео» получил своё название и почему в горах возле Алматы иногда теряются люди. Затем вернётесь в город.

Алматы — это интересные места и и вкусная кухня

Дальше вас ждёт прогулка по городу. Вы увидите театр оперы и балета, пройдёте по пешеходной улице Панфилова, посмотрите на Вознесенский собор, заглянете на базар. Увидите алматинский Арбат, Дворец Республики, монумент Независимости, кондитерскую фабрику «Рахат». Гид объяснит, почему в Алматы не любят деревянные здания и отчего некоторые считают, что подвига 28 панфиловцев не было. Затем вы пообедаете в национальном ресторане — попробуете бешбармак, казы и другие казахские блюда.

Алматы — это знакомства и новые эмоции

А ещё гид расскажет про энергию гор, угостит шаманским чаем, проведёт тест на ощущения. Вы получите персональный совет с помощью метафорических карт.

Примерный тайминг маршрута:

9:00–12:00 — посещение кластера «Медео» и подъём по канатной дороге на курорте «Чимбулак»
12:30–14:30 — прогулка по центру города
15:00–16:00 — обед в центре города
16:30 — завершение экскурсии

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются подъёмник — 6000 тенге/чел., обед — от 6000 тенге/чел.
  • Оплата подъёмника для гида и его обед — за счёт гостей
  • Несовершеннолетние без сопровождения взрослого в поездку не допускаются
  • Лица в нетрезвом виде не допускаются. Оплата не возвращается.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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