ТРАНСФЕР МИНИВЕН до 12 место

Трансфер на минивэне до 12 мест. После согласования и оплаты комиссии мы предоставим номер карты. После полного расчёта организуем поездку. Для удобства доступна также российская карта. Путешествуйте с комфортом и спокойствием вместе с нами!
Описание трансфер

Комфортабельные минивэны до 12 мест для Вашего удобства. Предлагаем трансфер по городу Алматы, встречу и проводы в аэропорт, а также поездки по живописным регионам Алматинской области. Мы подберём транспорт под Ваши пожелания: от 5-местного авто до просторного миниавтобуса. Путешествуйте комфортно и стильно вместе с нами! Важная информация: Если у вас группа больше 12 человек (например, 18, 50 или даже 100), пожалуйста, сообщите нам заранее. Мы подберём оптимальный транспорт под ваши нужды:
автобус на 50 мест, — спринтер на 18 мест, — несколько минивэнов до 12 мест. Все детали и дополнительные услуги можно обсудить индивидуально, чтобы поездка прошла максимально комфортно.

каждый день 5:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Парковка
  • Эко сборы и входные билеты
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 28
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день 5:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Если у вас группа больше 12 человек (например, 18, 50 или даже 100), пожалуйста, сообщите нам заранее. Мы подберём оптимальный транспорт под ваши нужды:
  • Автобус на 50 мест
  • Спринтер на 18 мест
  • Несколько минивэнов до 12 мест
  • Все детали и дополнительные услуги можно обсудить индивидуально, чтобы поездка прошла максимально комфортно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

