Комфортабельные минивэны до 12 мест для Вашего удобства. Предлагаем трансфер по городу Алматы, встречу и проводы в аэропорт, а также поездки по живописным регионам Алматинской области. Мы подберём транспорт под Ваши пожелания: от 5-местного авто до просторного миниавтобуса. Путешествуйте комфортно и стильно вместе с нами! Важная информация: Если у вас группа больше 12 человек (например, 18, 50 или даже 100), пожалуйста, сообщите нам заранее. Мы подберём оптимальный транспорт под ваши нужды:

автобус на 50 мест, — спринтер на 18 мест, — несколько минивэнов до 12 мест. Все детали и дополнительные услуги можно обсудить индивидуально, чтобы поездка прошла максимально комфортно.