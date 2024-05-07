Гид встретит вас в аэропорту Алматы, поможет с багажом и на комфортабельном автомобиле довезёт до вашего отеля. По пути расскажет о городе, посоветует, что стоит посмотреть, какие музеи и рестораны
7 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер с гидом
- 🛄 Помощь с багажом
- 🏨 Доставка до отеля
- 📚 Интересные рассказы о городе
- 🍽️ Рекомендации по ресторанам и кафе
- 🗺️ Советы по достопримечательностям
- 🛫 Возможность обратного трансфера
Что можно увидеть
- Музеи
- Рынки
- Рестораны
- Кафе
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 03:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
По пути до вашего отеля вы услышите важную информацию об Алматы: о том, где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями. Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных. Гид также посоветует национальные блюда, которые нужно обязательно попробовать в Казахстане.
Будут и любопытные факты о тех достопримечательностях, которые будут по пути. А ещё вы узнаете об основных вехах в истории страны, об экономике, политике, религии, архитектуре и местных традициях.
Если же вы выберете обратный трансфер из Алматы в аэропорт, гид поможет вам обобщить полученные сведения о Казахстане и ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется в отели в черте города. Стоимость поездки до отелей, расположенных в Алматинской области, обговаривается дополнительно.
- По желанию вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт — стоимость останется прежней
- В комментариях к бронированию, пожалуйста, укажите дату и номер рейса, время прилёта, адрес вашего отеля и примерный объём багажа
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества человек
- Вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1765 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
7 мая 2024
Очень вежливый и аккуратный водитель. Качественно и профессионально выполняет свои обязанности. Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
Индивидуальная
2 часа
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У театра оперы и балета имени Абая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Алматы: Путешествие между историей и современностью, от классики до арта
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
12 июня в 15:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
14 532₽ за всё до 2 чел.