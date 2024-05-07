Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом

Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Гид встретит вас в аэропорту Алматы, поможет с багажом и на комфортабельном автомобиле довезёт до вашего отеля. По пути расскажет о городе, посоветует, что стоит посмотреть, какие музеи и рестораны
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посетить. Погрузит вас в культуру, местные обычаи и, конечно, познакомит со знаменитой казахской кухней.

Важная информация об Алматы: где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями. Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных. Гид также посоветует национальные блюда, которые нужно обязательно попробовать в Казахстане. Любопытные факты о достопримечательностях, которые будут по пути. Основные вехи в истории страны, экономика, политика, религия, архитектура и местные традиции.

Если выберете обратный трансфер из Алматы в аэропорт, гид поможет обобщить полученные сведения о Казахстане и ответит на ваши вопросы

5
1 отзыв

7 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Комфортный трансфер с гидом
  2. 🛄 Помощь с багажом
  3. 🏨 Доставка до отеля
  4. 📚 Интересные рассказы о городе
  5. 🍽️ Рекомендации по ресторанам и кафе
  6. 🗺️ Советы по достопримечательностям
  7. 🛫 Возможность обратного трансфера

Что можно увидеть

  • Музеи
  • Рынки
  • Рестораны
  • Кафе
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Из аэропорта в Алматы и обратно: трансфер с гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 03:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

По пути до вашего отеля вы услышите важную информацию об Алматы: о том, где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями. Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных. Гид также посоветует национальные блюда, которые нужно обязательно попробовать в Казахстане.

Будут и любопытные факты о тех достопримечательностях, которые будут по пути. А ещё вы узнаете об основных вехах в истории страны, об экономике, политике, религии, архитектуре и местных традициях.

Если же вы выберете обратный трансфер из Алматы в аэропорт, гид поможет вам обобщить полученные сведения о Казахстане и ответит на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется в отели в черте города. Стоимость поездки до отелей, расположенных в Алматинской области, обговаривается дополнительно.
  • По желанию вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт — стоимость останется прежней
  • В комментариях к бронированию, пожалуйста, укажите дату и номер рейса, время прилёта, адрес вашего отеля и примерный объём багажа
  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества человек
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 мая 2024
Очень вежливый и аккуратный водитель. Качественно и профессионально выполняет свои обязанности. Спасибо!

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