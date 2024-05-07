Гид встретит вас в аэропорту Алматы, поможет с багажом и на комфортабельном автомобиле довезёт до вашего отеля. По пути расскажет о городе, посоветует, что стоит посмотреть, какие музеи и рестораны

посетить. Погрузит вас в культуру, местные обычаи и, конечно, познакомит со знаменитой казахской кухней. Важная информация об Алматы: где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями. Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных. Гид также посоветует национальные блюда, которые нужно обязательно попробовать в Казахстане. Любопытные факты о достопримечательностях, которые будут по пути. Основные вехи в истории страны, экономика, политика, религия, архитектура и местные традиции. Если выберете обратный трансфер из Алматы в аэропорт, гид поможет обобщить полученные сведения о Казахстане и ответит на ваши вопросы

Описание трансфер

Что вас ожидает

По пути до вашего отеля вы услышите важную информацию об Алматы: о том, где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями. Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных. Гид также посоветует национальные блюда, которые нужно обязательно попробовать в Казахстане.

Будут и любопытные факты о тех достопримечательностях, которые будут по пути. А ещё вы узнаете об основных вехах в истории страны, об экономике, политике, религии, архитектуре и местных традициях.

Если же вы выберете обратный трансфер из Алматы в аэропорт, гид поможет вам обобщить полученные сведения о Казахстане и ответит на ваши вопросы.

Организационные детали