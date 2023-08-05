Наш регион славится живописными горами, озёрами и водопадами, появившимися благодаря тектоническим сдвигам. Любителей пеших походов, единения с природой и преодоления себя приглашаем отправиться к Большому Алматинскому озеру. По пути вы «впитаете» всю красоту нашей природы и пейзажей, а добравшись до места, отдохнёте на берегу, полюбуетесь видами и сделаете сочные снимки.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Большое Алматинское озеро находится недалеко от города. Мы встретимся в центре Алматы и отправимся до экопоста, с которого дальше начнётся трекинг.

🔷 Вы полюбуетесь панорамами гор Заилийского Алатау, познакомитесь с флорой и фауной местности. Путь в одну сторону займёт 2,5-4 часа, в зависимости от уровня вашей физической подготовки.

🔷 Добравшись до озера, расположенного на высоте 2511 м над уровнем моря, вы откроете фантастические виды на окрестности. Можно будет устроить дружеский пикник и отдохнуть на берегу, после чего мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали