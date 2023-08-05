Трансфер до экопоста и 15-километровый треккинг к высокогорному водоёму в Заилийском Алатау
Наш регион славится живописными горами, озёрами и водопадами, появившимися благодаря тектоническим сдвигам.
Любителей пеших походов, единения с природой и преодоления себя приглашаем отправиться к Большому Алматинскому озеру.
По пути вы «впитаете» всю красоту нашей природы и пейзажей, а добравшись до места, отдохнёте на берегу, полюбуетесь видами и сделаете сочные снимки.
Любителей пеших походов, единения с природой и преодоления себя приглашаем отправиться к Большому Алматинскому озеру.
По пути вы «впитаете» всю красоту нашей природы и пейзажей, а добравшись до места, отдохнёте на берегу, полюбуетесь видами и сделаете сочные снимки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🔷 Большое Алматинское озеро находится недалеко от города. Мы встретимся в центре Алматы и отправимся до экопоста, с которого дальше начнётся трекинг.
🔷 Вы полюбуетесь панорамами гор Заилийского Алатау, познакомитесь с флорой и фауной местности. Путь в одну сторону займёт 2,5-4 часа, в зависимости от уровня вашей физической подготовки.
🔷 Добравшись до озера, расположенного на высоте 2511 м над уровнем моря, вы откроете фантастические виды на окрестности. Можно будет устроить дружеский пикник и отдохнуть на берегу, после чего мы отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Транспорт до экопоста, экосборы и полное сопровождение гида включены в стоимость программы
- Обратите внимание: оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
- Мы можем идти в вашем темпе, но нам предстоит пройти 15 км, поэтому рассчитывайте свои силы. С вами могут пойти дети с 12 лет.
- По желанию можем организовать экскурсию на электровелосипедах за дополнительную плату — 5000 рублей за аренду 1 шт.
- О возможности проведения треккинга в будний день уточните, пожалуйста, в сообщении гиду
- В треккинг с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1002 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем туры по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александ
5 авг 2023
Отлично провели время, очень красивые места, гид шел в нашем темпе, никуда не спешил, рассказывал много интересного. Рекомендую.
С
Сергей
30 июля 2023
Большое спасибо гиду Александру. Потрясающее место для тех, кто любит горы. Нужно быть готовыми к длительному восхождению и обратную дорогу. Но виды стоят того.
Наталья
26 июля 2023
Очень интересная экскурсия. Но не самая простая, даже если идти по серпантину, то выходит очень внушительная дорога. Мы совместили короткий путь со спуском по серпантину, вышло 18 км, на все ушло часов 7. Поднимались вверх по трубе, но на серпантине открываются волшебные виды. Нашим гидом был Александр, приятный молодой человек, максимально участвовал в беседах, отвечал не вопросы, показывал интересные места для фотосессии. Места очень красивые, экскурсия однозначно стоит потраченных сил.
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