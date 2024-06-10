Описание экскурсии

Чарынский каньон представляет собой одно из наиболее удивительных природных явлений. В результате тысячелетнего воздействия процессов эрозии на осадочные породы, его рельеф приобрел формы изолированных скал, колонн и башен. Этот природный памятник существует уже около 12 миллионов лет. Особенно привлекательным местом для туристов является Долина замков, расположенная в глубине каньона. Здесь сохранилась роща редкого вида ясеня, пережившего ледниковую эпоху, что делает ее уникальной, так как подобная роща существует только в Северной Америке. Разнообразие ландшафта обусловливает богатство флоры и фауны. В характере Чарынского каньона можно увидеть отдаленное сходство с Большим каньоном Колорадо в Северной Америке, хотя по размерам он уступает последнему. Однако уникальная красота «Долины замков» делает его неповторимым. Бартогайское водохранилище. После каньона мы заедем на водохранилище. Живописное рукотворное озеро в обрамлении гор с потрясающим воображение искусственным водопадом. Ваше путешествие начнется с комфортабельного трансфера из вашего отеля в Алматы. После окончания экскурсии мы привезем вас обратно в ваш отель. Захватите с собой перекус, воду и наличку на обед. Термос с чаем предоставит гид. Важная информация: Необходимо иметь с собой наличные деньги на обед, либо взять перекус и воду.