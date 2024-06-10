Погрузитесь в уникальное приключение к Чарынскому каньону и Бартогайскому водохранилишу из Алматы на комфортабельном 7-ми местном кроссовере, Toyota Highlander 2012 г. Тур включает трансфер из отеля, экскурсию по каньону и водохранилищу с гидом и время для отдыха и фотографирования. Вы вернетесь в город вечером, полные впечатлений от красоты казахстанской природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Чарынский каньон представляет собой одно из наиболее удивительных природных явлений. В результате тысячелетнего воздействия процессов эрозии на осадочные породы, его рельеф приобрел формы изолированных скал, колонн и башен. Этот природный памятник существует уже около 12 миллионов лет. Особенно привлекательным местом для туристов является Долина замков, расположенная в глубине каньона. Здесь сохранилась роща редкого вида ясеня, пережившего ледниковую эпоху, что делает ее уникальной, так как подобная роща существует только в Северной Америке. Разнообразие ландшафта обусловливает богатство флоры и фауны. В характере Чарынского каньона можно увидеть отдаленное сходство с Большим каньоном Колорадо в Северной Америке, хотя по размерам он уступает последнему. Однако уникальная красота «Долины замков» делает его неповторимым. Бартогайское водохранилище. После каньона мы заедем на водохранилище. Живописное рукотворное озеро в обрамлении гор с потрясающим воображение искусственным водопадом. Ваше путешествие начнется с комфортабельного трансфера из вашего отеля в Алматы. После окончания экскурсии мы привезем вас обратно в ваш отель. Захватите с собой перекус, воду и наличку на обед. Термос с чаем предоставит гид. Важная информация: Необходимо иметь с собой наличные деньги на обед, либо взять перекус и воду.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Экологический сбор
Что не входит в цену
- Обед
- Вода
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Уважаемые участники тура в Чарынский каньон
- Мы рады приветствовать вас в нашем захватывающем приключении. Чтобы ваше путешествие в Чарынский каньон было комфортным и безопасным, мы подготовили список важных вещей, которые вам понадобятся во время поездки:
- 1. Личные документы:
- Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность)
- 2. Одежда и обувь:
- Удобная одежда для пеших прогулок и активного отдыха
- Легкая куртка или ветровка в случае изменения погоды
- Теплая одежда на случай прохладной погоды вечером
- Хорошие трекинговые ботинки или кроссовки с прочной подошвой
- Запасные носки
- 3. Средства защиты от солнца и насекомых:
- Солнцезащитные очки
- Крем для защиты от солнца с SPF не менее 30
- Средство от комаров и других насекомых
- 4. Личные предметы и принадлежности:
- Рюкзак или сумка для переноски личных вещей
- Бутылка для воды (рекомендуется иметь запас воды)
- Камера или смартфон для фотографий
- Зонт или дождевик будут предоставлены гидом (в случае дождливой погоды)
- 5. Прочее:
- Перекус (батончики, фрукты, орехи и т. д.)
- Личные медикаменты (если принимаете)
- Деньги наличными для покупок и дополнительных расходов
- Не забудьте также позаботиться о своем физическом состоянии и настрое. Помните, что безопасность наших участников - наш главный приоритет, поэтому следуйте инструкциям и соблюдайте предосторожности
- С нетерпением ждем начала нашего приключения в Чарынском каньоне! Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам понадобится дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нашему гиду
- С наилучшими пожеланиями
- Команда туристического агентства «Adam Tour»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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